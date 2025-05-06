Ушел на войну в 16 лет: история мужества ветерана Великой Отечественной войны

Война не щадила никого. В годы Великой Отечественной войны юноши становились мужчинами слишком рано, а детство обрывалось под грохот пушек. Одну из таких историй молодого бойца, рядового Наутана Избасарова, ушедшего на фронт в 16 лет, корреспонденту Zakon.kz рассказала дочь ветерана.

Жительница Актюбинской области Орынтай Избасарова обратилась в редакцию Zakon.kz, увидев специальный проект "Герои Победы", где опубликованы истории казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны. Она попросила рассказать о своем отце.

…Июнь 1941 года. Поезд трогается c перрона на восток, стучат колеса, а по платформе стелется дымок. Среди множества новобранцев – худощавый юноша с серьезным взглядом, в самодельной, чуть великоватой ему гимнастерке. Ему едва исполнилось шестнадцать, он упросил военкома, солгав, что ему уже восемнадцать. Так юный рядовой Наутан Избасаров оказался на войне.

Родился он в 1925 году в городе Кульсары Гурьевской области (в настоящее время Атырауская область. – Прим. ред.). В 9 лет потерял отца. Мать, крепкая женщина с натруженными руками, поднимала одна четверых детей. Наутан был единственным сыном. Он рано научился пахать землю, чинить повозки, заботиться о сестрах.

Самая младшая его дочь Орынтай помнит отца как строгого, но справедливого. Он редко рассказывал о войне – лишь ночью, шепотом, когда думал, что все спят. Тогда она, затаив дыхание, слушала о бомбежках, о зиме, когда руки примерзали к винтовке, о друзьях, чьи имена он называл, глядя в окно.

"Если бы папа был жив, то 1 мая ему исполнилось бы 100 лет. Его не стало в 1998 году в возрасте 73 лет. Он редко вспоминал те страшные военные годы, а когда рассказывал, я слушала его, затаив дыхание. Наш отец был особенный. Когда я увидела на сайте Zakon.kz спецпроект "Герои Победы", захотелось оставить в нем память о нашем отце. Потому что о нем нигде не писали, а ведь он тоже воевал!" – поделилась с корреспондентом Zakon.kz Орынтай Избасарова.

Фото из семейного архива

На фронте юный Наутан Избасаров быстро повзрослел. Первые месяцы были самыми трудными: холод, голод, страх и постоянная угроза смерти. Но он держался. Выполнял приказы, нес службу, участвовал в боях. Командиры удивлялись его стойкости и мужеству, ведь в глазах этого молодого парня уже не было юношеской наивности – только решимость и внутренняя сила.

Несмотря на возраст, он был снайпером – метким и терпеливым. Однажды под шквальным огнем он вынес с поля боя двух раненых. Сам получил ранение в плечо в 1944 году – пуля раздробила кость, так он попал в госпиталь.

После Победы его направили учиться в Севастополь на офицерские курсы. Но судьба изменила планы – мать заболела, и он вернулся домой. Слово "долг" для него всегда звучало громче любых приказов. Он не стал офицером, но стал опорой семьи. Работал водителем-механизатором в селе Алмалы. В 1958 году встретил свою будущую жену Батиму – нежную, стойкую девушку с добрыми глазами. Она была моложе его на 11 лет, но их сердца бились в унисон. Вместе они вырастили девятерых детей.

"Мамы не стало в 2012 году в возрасте 76 лет. Она работала в совхозе, учила нас честности, справедливости и доброте. Мы часто рассказываем нашим детям о них. Их потомки – это 19 внуков, 3 правнука и двое праправнуков", – говорит Орынтай.

Короткий рассказ дочери ветерана был полон любви и гордости за отца.

Фото из семейного архива

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