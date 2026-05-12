Научная сфера Казахстана и как ее оценивают на мировой арене

По версии разработчиков проекта “Alper-Doger”, Казахстан продолжает оставаться безоговорочным лидером Центральной Азии по научной продуктивности, сообщает Zakon.kz.

В условиях стремительного роста высоких технологий и серьезной конкуренции на рынке новых разработок игнорировать научную сферу как минимум недальновидно.

Если говорить в глобальном смысле, то наука – это фундамент прогресса и развития цивилизации. От нее сегодня зависят все наиболее важные отрасли любого государства. Здесь и промышленность, и производство, и сельское хозяйство, и энергетика, и здравоохранение, и подготовка кадров, и, конечно же, безопасность.

На этом фоне сегодня многие страны уделяют своей научной сфере все больше и больше внимания. Активно стремятся развивать собственную систему образования, вкладывают деньги в новые разработки и открытия, всячески поддерживают научных деятелей и саму отрасль в целом.

Не остается в стороне, судя по оценкам международных экспертов в этом направлении, и Казахстан. Так, согласно обновленным данным глобального рейтинга, оценивающим состояние научной сферы стран мира, "AD Scientific Index 2026", Казахстан занимает 81-е место из 221 возможного и тем самым входит в число лидеров среди стран СНГ, уступая лишь России.

Как оценивают

Авторами проводимого на ежегодной основе исследования является группа ученых, работающих под эгидой международного проекта. Его основателями и идейными вдохновителями являются два профессора с мировым именем – Мурат Альпер и Джихат Догер.

Это исследование сегодня считается максимально объективным инструментом для сравнения качества научных исследований на мировом, региональном и национальном уровнях.

Для составления итогового рейтинга используются показатели "H-index", "i10-index" и количество упоминаний из профилей ученых в "Google Scholar". За основу берутся данные не только отчетного периода, но и показатели последних пяти лет, что позволяет оценить не только прошлые заслуги, но и текущую активность.

Сама оценка научных достижений осуществляется сразу по 12 направлениям, в числе которых сельское хозяйство, искусство, дизайн, бизнес, экономика, инженерное дело и медицина.

Оценка Казахстана

Как уже отмечалось выше, Казахстан в данном глобальном рейтинге по индексу научной продуктивности занимает 81-е место. Здесь по состоянию на сегодняшний день официально зарегистрировано 85 научно-исследовательских и высших учебных заведений, а также 6550 ученых, имеющих научные публикации и международное признание.

Наиболее авторитетными учебными заведениями, по версии авторов исследовательского проекта, в Казахстане являются Назарбаев Университет, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина и Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП).

Все вышеуказанное позволяет Казахстану оставаться в числе явных лидеров по этому показателю среди стран СНГ, где он уступает лишь России (35-е место в мировом рейтинге).

Более низкими результатами на пространстве стран Содружества отмечаются – Беларусь (84-е место), Узбекистан (96-е место), Армения (103-е место), Азербайджан (109-е место), Кыргызстан (149-е место) и Таджикистан (163-е место).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Мировым лидером по научной продуктивности на протяжении последних нескольких десятилетий являются Соединенные Штаты Америки. Там сегодня на постоянной основе функционируют 3199 научно-исследовательских центров и высших учебных заведений, а также официально зарегистрировано 360 045 научных деятелей.

Второе место по этому показателю в данном рейтинге занимает Великобритания (323 высших учебных и научных заведения, 97 914 официально зарегистрированных ученых), а третье – Китай (1237 высших учебных и научных заведений, 105 909 официально зарегистрированных ученых).

Стоит отметить, что Китай, несмотря на превосходство в количественном плане, уступает Великобритании по уровню качества своих учебных заведений, их узнаваемости на международной арене и имиджу ученых.

В десятку лучших стран мира по уровню научной продуктивности также входят: Италия (271 учебное и научное заведение, 62 611 ученых), Австралия (157 учебных и научных заведений, 48 808 ученых), Канада (286 учебных и научных заведений, 62 611 ученых), Германия (548 учебных и научных заведений, 68 227 ученых), Испания (317 учебных и научных заведений, 68 257 ученых), Франция (468 учебных и научных заведений, 52 664 ученых) и Бразилия (646 учебных и научных заведений, 95 565 ученых).

Аутсайдерами данного рейтинга стали Сан-Томе и Принсипи, Тонга и Тувалу. Там официально зарегистрировано только по одному учебному заведению и по одному ученому.