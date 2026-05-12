#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
461.26
542.58
6.18
Статьи

Научная сфера Казахстана и как ее оценивают на мировой арене

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 13:20 Фото: freepik
По версии разработчиков проекта “Alper-Doger”, Казахстан продолжает оставаться безоговорочным лидером Центральной Азии по научной продуктивности, сообщает Zakon.kz.

В условиях стремительного роста высоких технологий и серьезной конкуренции на рынке новых разработок игнорировать научную сферу как минимум недальновидно.

Если говорить в глобальном смысле, то наука – это фундамент прогресса и развития цивилизации. От нее сегодня зависят все наиболее важные отрасли любого государства. Здесь и промышленность, и производство, и сельское хозяйство, и энергетика, и здравоохранение, и подготовка кадров, и, конечно же, безопасность.

На этом фоне сегодня многие страны уделяют своей научной сфере все больше и больше внимания. Активно стремятся развивать собственную систему образования, вкладывают деньги в новые разработки и открытия, всячески поддерживают научных деятелей и саму отрасль в целом.

Не остается в стороне, судя по оценкам международных экспертов в этом направлении, и Казахстан. Так, согласно обновленным данным глобального рейтинга, оценивающим состояние научной сферы стран мира, "AD Scientific Index 2026", Казахстан занимает 81-е место из 221 возможного и тем самым входит в число лидеров среди стран СНГ, уступая лишь России.

Как оценивают

Авторами проводимого на ежегодной основе исследования является группа ученых, работающих под эгидой международного проекта. Его основателями и идейными вдохновителями являются два профессора с мировым именем – Мурат Альпер и Джихат Догер.

Это исследование сегодня считается максимально объективным инструментом для сравнения качества научных исследований на мировом, региональном и национальном уровнях.

Для составления итогового рейтинга используются показатели "H-index", "i10-index" и количество упоминаний из профилей ученых в "Google Scholar". За основу берутся данные не только отчетного периода, но и показатели последних пяти лет, что позволяет оценить не только прошлые заслуги, но и текущую активность.

Сама оценка научных достижений осуществляется сразу по 12 направлениям, в числе которых сельское хозяйство, искусство, дизайн, бизнес, экономика, инженерное дело и медицина.

Оценка Казахстана

Как уже отмечалось выше, Казахстан в данном глобальном рейтинге по индексу научной продуктивности занимает 81-е место. Здесь по состоянию на сегодняшний день официально зарегистрировано 85 научно-исследовательских и высших учебных заведений, а также 6550 ученых, имеющих научные публикации и международное признание.

Наиболее авторитетными учебными заведениями, по версии авторов исследовательского проекта, в Казахстане являются Назарбаев Университет, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина и Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП).

Все вышеуказанное позволяет Казахстану оставаться в числе явных лидеров по этому показателю среди стран СНГ, где он уступает лишь России (35-е место в мировом рейтинге).

Более низкими результатами на пространстве стран Содружества отмечаются – Беларусь (84-е место), Узбекистан (96-е место), Армения (103-е место), Азербайджан (109-е место), Кыргызстан (149-е место) и Таджикистан (163-е место).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Мировым лидером по научной продуктивности на протяжении последних нескольких десятилетий являются Соединенные Штаты Америки. Там сегодня на постоянной основе функционируют 3199 научно-исследовательских центров и высших учебных заведений, а также официально зарегистрировано 360 045 научных деятелей.

Второе место по этому показателю в данном рейтинге занимает Великобритания (323 высших учебных и научных заведения, 97 914 официально зарегистрированных ученых), а третье – Китай (1237 высших учебных и научных заведений, 105 909 официально зарегистрированных ученых).

Стоит отметить, что Китай, несмотря на превосходство в количественном плане, уступает Великобритании по уровню качества своих учебных заведений, их узнаваемости на международной арене и имиджу ученых.

В десятку лучших стран мира по уровню научной продуктивности также входят: Италия (271 учебное и научное заведение, 62 611 ученых), Австралия (157 учебных и научных заведений, 48 808 ученых), Канада (286 учебных и научных заведений, 62 611 ученых), Германия (548 учебных и научных заведений, 68 227 ученых), Испания (317 учебных и научных заведений, 68 257 ученых), Франция (468 учебных и научных заведений, 52 664 ученых) и Бразилия (646 учебных и научных заведений, 95 565 ученых).

Аутсайдерами данного рейтинга стали Сан-Томе и Принсипи, Тонга и Тувалу. Там официально зарегистрировано только по одному учебному заведению и по одному ученому.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Олег Калиниченко
Читайте также
Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост
10:20, 31 декабря 2024
Казахстан стал лидером по иностранным инвестициям в Центральной Азии
государственный советник, Ерлан Карин
15:00, 17 мая 2025
ЮНИСЕФ высоко оценивает инициативы президента в сфере защиты прав детей
Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы
16:54, 10 декабря 2025
Казахстан возглавил рейтинг стран Центральной Азии по продолжительности жизни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ига Швёнтек оказалась круче Елены Рыбакиной в элитном рейтинге побед над топ-теннисистками
13:24, Сегодня
Ига Швёнтек оказалась круче Елены Рыбакиной в элитном рейтинге побед над топ-теннисистками
Ергали не выступит среди вольников
13:12, Сегодня
Алишер Ергали может отказаться от участия в Кубке Казахстана как борец - "вольник"
Дата и время четвертьфинала Рыбакиной
13:11, Сегодня
Определены дата и время битвы Елены Рыбакиной за полуфинал "тысячника" в Риме
Посещаемость матчей 9 тура КПЛ
12:31, Сегодня
Стало известно количество болельщиков, посетивших матчи девятого тура КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: