Отношение европейцев к Казахстану продемонстрировали результаты опроса

Согласно последним опросам жителей Великобритании и ЕС, Казахстан является самым известным и популярным из всех стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Сегодня популярность страны на международной арене уже не просто фактор, определяющий уровень знания географии у опрашиваемых респондентов. Это важный маркер, с помощью которого то или иное государство может получить значительные экономические, социальные и геополитические преимущества.

Благодаря этой самой популярности страна может повысить к себе интерес со стороны туристов, создавать более благоприятные условия для бизнеса, привлекать зарубежных инвесторов и экспатов, способствовать развитию рынка недвижимости, расширять строительную сферу, улучшать свой имидж на международной арене, продвигать свой культурный бренд и так далее.

Кто и как определяет

Определением уровня популярности того или иного государства, как правило, занимаются крупные западные исследовательские центры и маркетинговые компании.

Наиболее непредвзятой и объективной, по крайней мере в Великобритании и на пространстве стран Европейского союза, считается международная компания “YouGov”, которая в свою очередь специализируется на анализе данных, маркетинговых и социологических исследованиях.

Данные для определения уровня популярности стран мира этой компанией собираются посредством проведения масштабных социальных опросов на имеющейся у них онлайн-панели. При составлении электронных анкет респонденты отвечают, насколько им знакомо то или иное государство, а также как они к нему относятся. На последний вопрос участники анкетирования имеют три варианта ответа – "положительно", "негативно" и "нейтрально".

В опросах, как правило, участвуют зарегистрированные пользователи из Великобритании и ЕС и оценивают они популярность 195 государств мира. После полученные результаты агрегируются и составляется итоговый глобальный рейтинг.

Как оценили Казахстан и страны СНГ

Согласно обновленному в первом квартале 2026 года рейтингу популярности стран, узнаваемость Казахстана среди граждан стран ЕС и Великобритании находится на уровне 90%.

На этом фоне "положительно" к нашей стране относятся 17%, "негативно" – 21% и "нейтрально" – 51% опрошенных европейцев. Эти показатели позволяют Казахстану занимать 104-е место в общемировом рейтинге.

Более высокой популярностью и положительным к ним отношением со стороны жителей Великобритании и ЕС на пространстве СНГ отмечаются Беларусь (узнаваемость 92%, положительное отношение на уровне 26%) и Армения (узнаваемость 87%, положительное отношение на уровне 19%).

Ниже Казахстана в рейтинге популярности стран мира по итогам первого квартала 2026 года оказались:

Узбекистан – 106-е место (узнаваемость – 86%, положительно относятся – 17%, негативно – 14%, нейтрально – 55%) ;

Россия – 109-е место (узнаваемость – 100%, положительно относятся – 17%, негативно – 71%, нейтрально – 12%) ;

Кыргызстан – 127-е место (узнаваемость – 66%, положительно относятся – 13%, негативно – 13%, нейтрально – 40%) ;

Азербайджан – 132-е место (узнаваемость – 89%, положительно относятся – 13%, негативно – 28%, нейтрально – 49%) ;

Таджикистан – 146-е место (узнаваемость – 69%, положительно относятся – 8%, негативно – 12%, нейтрально – 50%).

Кто самый популярный

Наиболее популярным государством в мире, по версии европейцев и британцев, в первом квартале 2026 года стала Дания. Ее уровень узнаваемости находится на отметке в 98%. При этом положительно к ней относятся 80% опрошенных респондентов и нет ни одного негативного отзыва.

Второй по этому показателю стала Норвегия (узнаваемость 100%, положительное отношение – 80%, негативное – 3%, нейтральное – 17%), а третьей – Испания (узнаваемость 97%, положительное отношение – 78%, негативное – 1%, нейтральное – 18%).

В топ-10 самых популярных и авторитетных для европейцев и британцев стран мира также вошли – Швеция (узнаваемость 98%, положительное отношение – 77%, негативное – 0%, нейтральное – 20%), Австралия (узнаваемость 100%, положительное отношение – 76%, негативное – 1%, нейтральное – 23%), Канада (узнаваемость 98%, положительное отношение – 75%, негативное – 4%, нейтральное – 20%), Нидерланды (узнаваемость 100%, положительное отношение – 74%, негативное – 3%, нейтральное – 23%), Новая Зеландия (узнаваемость 97%, положительное отношение – 73%, негативное – 2%, нейтральное – 21%), Великобритания (узнаваемость 100%, положительное отношение – 73%, негативное – 9%, нейтральное – 18%) и Исландия (узнаваемость 95%, положительное отношение – 73%, негативное – 3%, нейтральное – 20%).

Аутсайдеры рейтинга

Хуже всего европейцы и британцы сегодня относятся к Северной Корее. Ее узнаваемость находится на отметке в 97%, при этом негативно ее воспринимают 67% опрошенных и только 3% положительно.

Также европейские и британские граждане особо не считают популярными Бенин (узнаваемость 68%, положительное отношение – 10%, негативное – 12%, нейтральное – 47%), Гвинея-Бисау (узнаваемость 64%, положительное отношение – 10%, негативное – 8%, нейтральное – 48%) и Кувейт (узнаваемость 93%, положительное отношение – 10%, негативное – 33%, нейтральное – 49%).