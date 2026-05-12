Статьи

Не для хайпа: певец из Москвы влюбился в казахский язык

Родина – место, которое всегда вспоминаешь с теплотой, как бы далеко не забросила тебя судьба. И случается такое, что, даже находясь среди другой культуры, ты продолжаешь говорить на "родном" языке, поешь знакомые песни и готовишь любимую еду.

Zakon.kz познакомит с певцом, который пропагандирует казахский язык в Москве.

36-летний Александр Фролов – талантливый певец из России. Однако его уникальность в том, что он не только красиво поет, но и душевно исполняет казахские песни. Парень родом из Казахстана, в настоящее время живет в Москве.

"Любовь к казахскому языку у меня с детства. Я родился в Казахстане, вырос среди казахской культуры, музыки и языка, поэтому для меня это не что-то чужое или "для хайпа". Казахский язык очень красивый, мелодичный и глубокий по эмоциям. Через песни я особенно это почувствовал. Мне нравится не просто петь на казахском, а передавать уважение к культуре и людям через музыку".Александр Фролов

Певец поет на мероприятиях, тоях, концертах и частных событиях. Активно развивается, снимает музыкальный и lifestyle-контент для соцсетей. Поделился, что на выступления на казахском языке спрос большой – половина летних дат уже забронирована.

"Меня часто приглашают выступать как в России, так и в Казахстане. Людям нравится, когда человек не просто формально поет на казахском, а делает это с уважением, чувствуя язык и музыку. Для меня особенно ценно, что меня заметили и на государственном уровне. Я сотрудничаю с посольством Казахстана в России, выступаю на официальных мероприятиях, а также принимал участие в мероприятиях Евразийской экономической комиссии, за что получил от председателя комиссии Бакытжана Сагинтаева благодарность".Александр Фролов

Артист отметил, что казахские песни любит за душу, мелодию и эмоции. В них есть особенная искренность и глубина, которую сложно объяснить словами. Даже если слушатель не понимает языка, он все равно чувствует настроение песни.

"Мне очень нравится, что в казахских песнях много уважения к семье, родителям, к родной земле, памяти, человеческим ценностям, любви. Там часто есть настоящая история и смысл, а не просто набор слов ради модного звучания. И конечно, сам казахский язык очень музыкальный. Он красиво ложится на мелодию, особенно в лирических и народных мотивах. Когда поешь такие песни, проживаешь их внутри, а не просто исполняешь текст. Мне даже часто говорят, что на казахском языке я пою лучше, чем на русском".Александр Фролов

Собеседник пояснил, что работает тщательно над каждым текстом. Выбирает песни прежде всего по своим эмоциям, ну а после то, что популярно.

"Если песня меня цепляет, если я чувствую в ней душу – значит, хочу ее петь. Обычно я много слушаю ее, разбираю текст, перевод, смысл каждой строчки. Мне важно понимать, о чем я пою, потому что зритель это всегда чувствует. Потом отдельно работаю над произношением, слушаю носителей языка, пересматриваю живые выступления артистов, могу советоваться с друзьями-казахами или репетитором по каким-то словам или интонациям. Какие-то песни учатся быстро, а над какими-то могу сидеть долго. Но мне нравится сам этот процесс. Через песни я продолжаю изучать язык и глубже понимать казахскую культуру".Александр Фролов

Изучать казахский язык Александр Фролов осознанно начал уже во взрослом возрасте, когда стал глубже погружаться в казахскую музыку и культуру.

"До этого многие слова и выражения были знакомы с детства, потому что я вырос в Казахстане. Но в какой-то момент понял, что хочу не просто петь песни на казахском, а действительно понимать язык, смысл, эмоции и свободно общаться. Язык дается интересно. Конечно, не без сложностей. Самое непростое – разговорная скорость. Сейчас я могу пока поддержать простой разговор, понимаю многое на слух, читаю, разбираю тексты песен, стараюсь общаться с подписчиками на языке Абая, смотрю фильмы на казахском языке с русскими субтитрами".Александр Фролов

Не так давно соотечественник основал казахское комьюнити в Москве. Самое ценное – видеть, как люди знакомятся, находят друзей, поддержку, начинают вместе ходить на мероприятия, помогать друг другу.

"В ноябре 2025 года я опубликовал в Instagram видео на казахскую тематику, и оно неожиданно попало в рекомендации. После этого мне написала Балгын – наша соотечественница, которая тоже живет в Москве. Она сказала, что было бы классно создать такое место, где казахи в Москве могли бы знакомиться, общаться, встречаться. И я буквально в моменте создаю Telegram-чат, пишу об этом в соцсетях, и люди начинают массово присоединяться. Оказалось, что многим этого очень не хватало. Сейчас в комьюнити уже около 1300 человек. Там и люди, которые родились и выросли в Казахстане, а потом переехали в Москву, и этнические казахи, рожденные уже в России. И постепенно участников становится все больше".Александр Фролов

Александр Фролов все чаще выкладывает в соцсети казахский контент. Его песни полюбили не только казахстанцы, но и по всему миру.

"Изначально я вообще не строил какой-то специальной стратегии "делать казахский контент". Все произошло достаточно естественно. Видео начали попадать в рекомендации, люди массово подписывались, писали теплые комментарии, благодарили за уважение к языку и культуре. Тогда я понял, что это не просто контент, а что-то намного глубже. Для меня это еще и про дружбу народов. Мне очень нравится, когда люди через музыку, язык и творчество начинают лучше понимать друг друга, интересоваться культурой друг друга, общаться без стереотипов и границ".Александр Фролов

Очень часто аудитория благодарит Александра за уважение к казахской культуре. Люди признаются, что он мотивирует говорить их по-казахски.

"Многие сначала удивляются, потому что внешне от меня не ожидают, что я могу говорить и петь на казахском. А потом начинается уже совсем другая реакция – люди улыбаются, поддерживают, снимают видео, подпевают, подходят после выступлений. Большинство из них чувствуют искренность и понимают, что я это делаю не ради хайпа или тренда, а потому что действительно люблю казахскую музыку, язык и культуру. Мой пример показывает, что между людьми и культурами может быть уважение, дружба и нормальное человеческое отношение независимо от национальности".Александр Фролов

Казахстанец часто приезжает на Родину к близким, а также с гастролями. Ему нравится местная атмосфера – гостеприимство, уважение, душевность.

"В Казахстане умеют по-настоящему тепло принимать гостей. Еще люблю казахскую культуру, музыку, язык, традиции, национальную кухню и само ощущение простора. Периодически появляются мысли переехать обратно в Казахстан. Потому что там прошло мое детство и юность, там живут мои родители, и с этой страной у меня очень сильная эмоциональная связь. В Москве я занимаюсь своими проектами".Александр Фролов

Собеседник намерен активно развивать казахское комьюнити в Москве, заниматься творчеством, выпускать больше качественного контента, вести проекты, связанные с казахской культурой. Самое главное для него – оставаться искренним в том, что он делает, и через музыку объединять людей.

Сахибам Садырова
