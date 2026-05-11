Статьи

Единственная в Казахстане: как очаровательная шимпанзе Бонита стала артисткой цирка

Единственная в Казахстане: как очаровательная шимпанзе Бонита стала артисткой цирка
Бонита – умная, талантливая и очаровательная шимпанзе. Несмотря на то, что в Алматы живет всего три года, она превратилась в настоящую звезду и гордость Казахского государственного цирка. И безусловно, в любимицу зрителей, которые всегда осыпают ее бурными овациями.

Zakon.kz узнал, как манеж стал домом обезьяны, а Дан Запашный ее отцом.

Весьма знаменитая фамилия Дана говорит о многом: он – представитель цирковой династии Запашных – сын Марицы Запашной и внук Вальтера Запашного. Но 41-летний заслуженный артист России признается, что желание стать дрессировщиком и акробатом исходило от чистого сердца с самого рождения. Последние три года он вместе с семьей живет в Алматы и работает в старейшем цирке Казахстана.

"В цирке я оказался с самого рождения, поскольку мои родители и родители моих родителей тоже работали в цирке. Я, получается, артист в четвертом поколении. Меня всегда окружали необычные люди, обладающие разными способностями, которые не встретишь в обычной жизни. То же самое с животными. У нас жили собаки, кошки, тигры, львы, пантеры, леопарды, рыси, пумы и многие другие. Мама, бабушка, дедушка растили дома. Им нужно было много времени уделять, чтобы социализировать. Поэтому эту сферу я узнал изнутри, и так все прививалось".Дан Запашный

Легендарная напарница на сцене и по жизни Дана Запашного – 17-летняя шимпанзе Бонита, для которой он стал настоящим отцом. В первую встречу она была совсем крохой, и им вместе пришлось учиться и совершать новые открытия в цирковом искусстве.

"С Боней мы уже 17 лет вместе. Она ко мне попала из российского зоопарка в возрасте одного года. Имя выбрал сам, опираясь на ее поведение и характер. Бонита – значит красивая. Сокращенно называю Боня. Ей это очень идет, она милая, видная, талантливая. Она для меня, как член семьи. Буквально росла на руках, поэтому я ее папа".Дан Запашный

Дан Запашный поделился, как с нуля создавал номер с участием шимпанзе. Этим он сначала хотел впечатлить своего дедушку, а потом понял, что сделал самое правильное решение в первую очередь для себя. Ведь работать с Бони – редкая удача и большое удовольствие.

"Было огромное желание угодить своему дедушке Вальтеру Запашному, который до того, как стать дрессировщиком, был очень хорошим акробатом. Мне захотелось совместить акробатику и дрессуру. Для такого номера самым подходящим вариантом показалась работа с шимпанзе. Потому что это сообразительное животное, которое может продемонстрировать свои возможности, умеет удивлять людей, к тому же очень сильное для выполнения трюков. Еще жирным плюсом стало то, что ранее в нашей семье никто никогда не работал с шимпанзе".Дан Запашный

Артистом цирка проделан титанический труд. Он прочел много книг про шимпанзе. Воспитывал Бониту, как ребенка. И самое главное – дал ей понять, что они одна семья – на него можно положиться.

"Очень много заметок, в частности, которые сделал британский приматолог Джейн Гудолл, пригодились мне на деле. Я уже понимал, как обезьяна может повести себя в разных ситуациях. Плюс большой личный опыт, в том числе знание дрессуры. Нужно было какое-то время для того, чтобы Боня подросла, адаптировалась к окружающей среде. Хотя обучение началось с самого первого дня, чтобы у нее возникло доверие и ей было комфортно. И где-то полтора года потребовалось для того, чтобы научить каким-то базовым навыкам".Дан Запашный

Бониту любят, лелеют, окружают заботой. У нее свой специально разработанный рацион, такой же, как у приматов в зоопарках. В ее комнате соблюден температурный режим, поскольку это теплолюбивое животное, температура в среднем составляет около 23°C, влажность – 35-40%.

"Если так получается, что какой-то вирус попадает, то у меня уже есть опыт лечения животных. При сложностях обращаюсь к ветеринарам, которые работают с приматами. В любом случае, все манипуляции провожу я сам, потому что Боня доверяет только мне: таблетки даю, укол ставлю. Посторонних людей она к себе не подпускает".Дан Запашный

Бониту полюбили все зрители без исключения: от мала до велика. Она появляется перед ними в образе роскошной дамы, которую Дан Запашный приглашает в ресторан. Там пара немного выпивает и поднимает себе настроение. Этот номер видоизменялся за столь длительную карьеру, его постоянно доводят до совершенства, изучаются новые трюки, добавляются яркие образы.

"Репертуар певцов обновляется каждый 1,5-2 года, а артисты цирка совершенствуют свои номера на протяжении всей жизни. Ведется работа над улучшением цирковой части номера, меняется музыкальное сопровождение, применяются новые режиссерские находки и так далее. Это постоянный процесс. В нашем случае есть два номера: акробатический и демонстрирующий интеллектуальные возможности, потому что обезьяна не только выполняет сложные трюки, но и пародирует людей. Есть еще комические моменты, когда она взаимодействует со мной. Следует, что я пригласил такую необычную девушку в ресторан, и Боня прекрасно справляется с предметами, которые мы используем для еды: вилки, ложки, стаканы, тарелки. Развивается сюжет: якобы она навеселе начинает баловаться – это сравнение с людьми, карикатурный этюд. Артисты бывают разносторонними. Например, я работал совершенно в другом жанре: жонглировал с булавами, мячами, стоя на мотоцикле во время движения. Номер был с акробатическим уклоном и тоже пользовался популярностью у зрителей".Дан Запашный

В настоящее время Бонита – единственная шимпанзе – артистка цирка в Казахстане. Даже в мировом масштабе этот род приматов используют крайне редко. Потому что это краснокнижные животные и со сложным поведением, с ними надо уметь правильно взаимодействовать, пояснил собеседник.

Совсем недавно звезды вернулись из Таджикистана. Им часто поступают приглашения из разных стран. Артистов уже ждут в Монголии, Азербайджане и Китае. Ну а пока Боня находится на положенном карантине, думает, куда дальше держать путь, и продолжает репетиции.

