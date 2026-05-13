Можно ли праздновать выпускной с размахом в Казахстане в 2026 году

Выпускной – это финальный аккорд детства, который хочется прожить в полной мере. Все мы, выращенные на американском кинематографе, где каждый второй подростковый фильм посвящен тематике "prom". Но можно ли закосплеить любимый сюжет в Казахстане, выяснял Zakon.kz.

Есть особый жанр подростковой мечты, который Голливуд продает нам уже десятилетиями. Он пахнет лаком для волос, блестками на платьях и первым рассветом после выпускного бала. Там обязательно есть король и королева вечера, медленный танец под популярные треки, лимузин у школьного крыльца и ощущение, что впереди вся жизнь, и она будет куда проще, чем та, в которой они находятся.

Голливудские мечты vs реальность

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Пышные платья, кортеж из лимузинов, фотосессии, будто для обложки модного журнала, и банкет до самого утра – это классическое понимание выпускного в духе американских фильмов. Вечер, где ты прощаешься с детством вместе с теми, с кем делил шпаргалки, контрольные и 11 лет жизни формировал свой характер, интересы. Звучит как идеальный финал школьной истории. Правда, есть одно "но". В казахстанской реальности эта красивая картинка находится под запретом. Об этом нам рассказали в Департаменте воспитательной работы Министерства просвещения РК.

"В республике в текущем году, согласно установленным требованиям, не допускается превращение выпускных мероприятий в пышные и дорогостоящие праздники в ресторанах, в том числе в любых увеселительных местах (база отдыха, загородный комплекс, на природе), т.е. вне стен учебного заведения", – сообщили нам в министерстве.

Так что сцену с арендованным лимузином, танцами до рассвета и балом уровня голливудского вечера в шикарных образах казахстанским выпускникам, похоже, придется оставить в папке "мечты из подростковых фильмов". Массовые гуляния и слишком громкий размах строго под запретом. Вместо этого, как рассказали в министерстве, выпускников ждут выпускные куда более приземленные.

"Сценарий выпускных мероприятий будет направлен на формирование уважения к государственным символам Республики Казахстан, укрепление ценностей Конституции в обществе, а также гражданской ответственности". Департамент воспитательной работы Министерства просвещения РК

Ну красота же: и патриотично, и бюджетно, и без удара по родительскому кошельку. Никаких тебе кредитов ради одного вечера и споров в чатах о том, какого цвета будет фотозона в ресторане. В каком-то смысле выпускной становится для школьников первым взрослым уроком, в котором между красивой картинкой из кино и реальной жизнью почти всегда есть дистанция.

Что можно, а что нельзя делать

Фото: magnific

Согласно рекомендациям, на выпускных мероприятиях определена обязательная школьная форма учебного заведения.

"При проведении выпускных мероприятий запрещено привлекать аниматоров, представителей праздничных агентств и частные студии, а также организовывать праздничные обеды и проводить шествия на автотранспорте. Также запрещен сбор любых денежных средств на подарки администрации школы и педагогам", – говорят в Департаменте воспитательной работы Министерства просвещения РК.

И дело здесь не только в пресловутой скромности. За всей этой сдержанностью стоит очень приземленная, но понятная причина – безопасность детей и финансовое давление на родителей. Потому что выпускной, который должен быть праздником, нередко превращается в марафон трат: платье, костюм, ресторан, фотосессия, аренда авто, подарки. И пока одни семьи воспринимают это как приятные хлопоты, для других подобная "традиция" становится настоящим стрессом.

Да и если честно, в какой-то момент выпускной действительно рискует превратиться не в вечер прощания со школой, а в ярмарку тщеславия. Кто приехал эффектнее, у кого дороже наряд, чей банкет "богаче". Хотя, по идее, этот день вообще не про статус.

"В случаях нарушений рекомендаций предусматривается принятие мер дисциплинарного наказания к руководителям организаций образования в рамках действующего законодательства", – резюмируют в министерстве.

Как бы выпускникам ни хотелось хотя бы на один вечер почувствовать себя героями подросткового блокбастера с эффектными нарядами, идеальными кадрами для социальных сетей и столами, ломящимися от угощений, казахстанская реальность все же возвращает праздник с небес на землю. Голливудский prom у нас, похоже, остается скорее эстетикой Pinterest, чем сценарием на вечер.

Но в какой-то момент становится ясно, что спустя годы в памяти останется вовсе не цена платья и не количество блюд на праздничном столе. Не лимузин, арендованный на пару часов, и даже не фотографии с идеальным светом для соцсетей.

Запомнится другое. Как шумный класс в последний раз собрался вместе. Как кто-то внезапно расплакался прямо посреди смеха. Как одноклассники, с которыми делил контрольные, списывания и школьные драмы, обнимали друг друга так, будто впереди не лето, а целая новая жизнь. И как учителям, которых еще недавно боялись из-за двоек и замечаний, вдруг хотелось сказать искреннее "спасибо". Удивительно, но для таких моментов совсем не нужны хрустальные люстры, банкетные залы и вечер на широкую ногу. Настоящий выпускной все равно случается, даже без роскошного масштаба.