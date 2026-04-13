Выпускной-2026: тренды платьев, главные цвета и модные ошибки

Выпускной… в этом слове больше магии, чем в последнем звонке и школьных чатах, вместе взятых. Пока одни выпускницы героически штурмуют ЕНТ, другие отправляются на модную охоту за платьем мечты. Какие фасоны и цвета диктуют тренды в этом году, разбирался Zakon.kz.

Выпускной вечер – это не только финальная точка школьной жизни, а настоящий модный марафон с элементами драмы, комедии и легкого безумия. Подготовку к ЕНТ и вступительным экзаменам, конечно, никто не отменял, но девочки прекрасно знают: выбрать платье – это отдельный квест, где борьба между ожиданием и реальностью порой не менее напряженная. И если для мальчиков все обычно сводится к простому: "пиджак норм?", то у выпускниц ставки куда выше. Это тот самый вечер, когда можно официально стать принцессой… но при этом важно не поссориться со здравым смыслом и не превратиться в главную "татешку на тое". Ведь, как ни крути, грань здесь действительно очень тонкая.

Мы обратились к стилисту, дизайнеру одежды и обуви Руслану Еримову, который, кажется, видел все: от платьев как у Золушки до нарядов, способных затмить свадебный кортеж. Он рассказал, что в тренде в этом году среди выпускниц.

"Чтобы выглядеть современно и свежо, стоит сместить акцент в сторону кроя и фактуры, выбрать безупречную посадку и лаконичность. Быть осторожнее с декором и декоративными элементами, которые прибавляют визуальный возраст образу. Интеллектуальный минимализм (Quiet Luxury) – самый верный способ выглядеть модно и стильно". Руслан Еримов

По словам эксперта, платья миди и макси на тонких бретелях в этом сезоне играют по новым правилам, акцент смещается на детали, которые говорят сами за себя. Крупный бант на спине или плече легко заменяет любые украшения и становится главным героем образа. Но есть нюанс: декор должен быть не случайным "апгрейдом", а органичной частью кроя, будто он изначально задумывался вместе с платьем, а не появился в последний момент просто для красоты.

Цвета: от нежности до дерзости

"Отказ от лишних деталей работает лучше любого стилиста, образ сразу выглядит чистым и собранным. Можно дополнить его актуальными пастельными оттенками: мягкими, воздушными, почти невесомыми", – говорит стилист Руслан Еримов.

Сливочное масло "Butter Yellow" и экрю. Это более мягкая и красивая альтернатива чистому белому. Сливочные оттенки выглядят благородно, не спорят с цветом кожи и на фото создают эффект мягкого свечения.

Небесно-голубой – холодные пастельные тона. Они визуально освежают лицо. Хорошо подходят к азиатскому цвету лица . Они идеально работают при искусственном свете и его резкой смене.

Глубокий шоколад. Лучше заменить классический черный на горький шоколад или глубокий серый, если предпочтение отдают темным цветам. Эти цвета выглядят мягче, дороже и не съедают силуэт на видео, оставляя видными линии кроя.

Пыльная роза и шалфей. Эти сложные, припыленные оттенки подчеркивают юность, они выглядят интеллектуально и сдержанно.

Детали решают все

Корсеты, драпировки, асимметрия и аккуратные вырезы – вот где можно проявить индивидуальность.

Однако не забывайте главное правило – не надевать все сразу. Перья, стразы, шлейф, диадема и перчатки в одном образе могут превратить выпускницу в экспонат модного музея.

"Смещение выпускного дресс-кода от строгого Black Tie (строгий официальный вечерний дресс-код) к Smart Business (стиль одежды, объединяющий элементы строгого делового стиля и повседневного комфорта) – это современный и прагматичный тренд. Он отражает запрос нового поколения на осознанное потребление: зачем покупать платье на один вечер, если можно собрать статусный гардероб на будущее? При этом Smart Business на выпускном вовсе не про скучный офисный стиль. Это одежда, которая говорит о лидерстве, амбициях и взрослости, сохраняя при этом ощущение праздника". Руслан Еримов

Образ целиком

Не забывайте, что платье – это только половина успеха. Важны все составляющие: от обуви до укладки. И да, туфли должны быть не только красивыми, но и такими, в которых реально дожить до конца вечера, а не сидеть босиком уже через час.

"Главная ошибка – это обилие декора: стразы, камни, бахрома, перья – а иногда и все сразу. Такая погоня за "дорого-богато" чаще всего заканчивается образом, который больше подходит для 40+, чем для выпускного вечера", – поясняет Руслан Еримов.

На что обратить внимание: Качество ткани. Она должна красиво драпироваться и не мяться через 15 минут.

Безупречная посадка. Подгонка в ателье – это лучшая инвестиция.

Умеренность. Лучше не надеть одно украшение, чем надеть лишнее.

Главное – понимать, что магия не в том, чтобы в вашем образе было все и сразу, а в том, чтобы всего было в меру. Платье – это как десерт: если переборщить с кремом, блестками и начинкой, получится не изысканное пирожное, а сахарная кома. Баланс – ваш лучший стилист.

Цвет должен играть, а не кричать громче вас, фасон подчеркивать, а не спорить с фигурой. И да, если в платье вы не можете нормально вдохнуть, сесть или станцевать – это не образ, а косплей на Барби в коробке. Комфорт и вкус – вот ваш идеальный дуэт.

И самое важное, дорогие выпускницы, не пытайтесь выглядеть старше, серьезнее или так, будто уже все видели в этой жизни. Выпускной – это завершающий этап вашего детства. Вы должны отличаться легкостью, свежестью и юностью. Так что выбирайте платье не для того, чтобы добавить возраст и казаться тетками, а чтобы почувствовать себя принцессами.