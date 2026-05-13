Одни ходят в рестораны, другие ремонтируют обувь: как разделился Казахстан
Где в Казахстане самые высокие зарплаты
По данным Бюро национальной статистики, крупнейшие мегаполисы действительно входят в число лидеров по размеру номинальной зарплаты, но не возглавляют список.
На первом месте по итогам января-декабря 2025 года оказалась Атырауская область: 607,3 тыс. тенге. Далее:
- Астана – 595,9 тыс. тенге;
- область Улытау – 591,1 тыс. тенге;
- Алматы – 552,9 тыс. тенге.
Самые низкие показатели:
- Туркестанская область – 318,5 тыс. тенге;
- Жамбылская область – 325,5 тыс. тенге;
- СКО – 326,3 тыс. тенге.
Однако сами по себе зарплаты еще не показывают реальный уровень потребления. Намного важнее – структура расходов домохозяйств.
Чем беднее регион, тем больше денег уходит на еду
Главный показатель здесь – доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки.
В среднем по Казахстану семьи тратят на еду 52,4% всех потребительских расходов.
Для экономики это важный маркер: чем выше доля расходов на продовольствие, тем меньше у семьи остается денег на образование, отдых, лечение, услуги или накопления.
Именно поэтому самая низкая доля продовольственных расходов наблюдается в Астане: 48,2%.
А самые высокие показатели зафиксированы:
- в Туркестанской области – 61,1%;
- области Жетысу – 60,6%;
- в Жамбылской области – 59,1%;
- в Мангистауской области – 57,8%;
- в Атырауской области – 57,4%.
Причем ситуация в Атырауской области выглядит особенно показательной. Несмотря на самые высокие зарплаты в стране, семьи там все равно тратят на продукты заметно больше, чем жители столицы.
Мегаполисы живут по другой модели
Особенно заметной разница становится в расходах на услуги и досуг в столице и в провинции. Астана оказалась абсолютным лидером по доле затрат на питание вне дома: 4,4% всех потребительских расходов.
Для сравнения:
- Туркестанская область – 0,8%;
- Атырауская область – 0,9%.
В абсолютных цифрах разрыв выглядит еще сильнее:
- Астана тратит на кафе и рестораны 186,5 тыс. тенге в год;
- Атырауская область – 35,6 тыс.;
- Туркестанская область – 34,4 тыс.
Действительно, в мегаполисах быстрее развивается экономика услуг (доставка, образование, платный досуг и т.д.) и у семей появляется возможность тратить деньги не только на базовые потребности, отмечают специалисты Finprom.kz.
Вот еще один показательный пример – расходы на платные услуги. В Астане на услуги приходится 25,0% всех потребительских расходов, в Алматы: 24,8%. А вот в Атырауской и Туркестанской областях на услуги тратят всего 17,1% и 17,2%.
В денежном выражении разница тоже огромна: Астана – 1,1 млн тенге в год, Атырауская область – 691,1 тыс. тенге, хотя уровень зарплат там сопоставим.
Одежда, ткани, обувь
Интересно, что Астана тратит на одежду, обувь и ткани меньше, чем Туркестанская область: 282,4 тыс. тенге против 373,4 тыс. тенге. Во многом это связано с демографией. В Туркестанской области выше доля многодетных семей, а значит, больше и расходы на одежду.
Но самая показательная деталь в статистике – расходы на ремонт обуви.
В Туркестанской области семьи тратили на услуги сапожников 1,4 тыс. тенге в год. В Астане – всего 334 тенге.
Именно такие детали лучше всего показывают разницу в повседневной жизни. По сути, речь идет о разнице между моделями потребления: где-то вещи чаще ремонтируют, где-то – быстрее заменяют новыми.
В общем, статистика показывает, что Казахстан постепенно начинает жить в разных потребительских реальностях. В мегаполисах все большая часть расходов уходит на услуги, образование, рестораны и городской сервис. В части регионов основой потребления по-прежнему остаются продукты и базовые товары.
