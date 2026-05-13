Одни ходят в рестораны, другие ремонтируют обувь: как разделился Казахстан

Разница между доходами жителей столицы и регионов Казахстана меняет не только уровень жизни, но и саму модель потребления. Пока одни семьи могут тратить деньги на рестораны, образование и услуги, другие домохозяйства направляют средства на продукты и базовые товары, сообщает Zakon.kz.

Где в Казахстане самые высокие зарплаты

По данным Бюро национальной статистики, крупнейшие мегаполисы действительно входят в число лидеров по размеру номинальной зарплаты, но не возглавляют список.

На первом месте по итогам января-декабря 2025 года оказалась Атырауская область: 607,3 тыс. тенге. Далее:

Астана – 595,9 тыс. тенге;

область Улытау – 591,1 тыс. тенге;

Алматы – 552,9 тыс. тенге.

Самые низкие показатели:

Туркестанская область – 318,5 тыс. тенге;

Жамбылская область – 325,5 тыс. тенге;

СКО – 326,3 тыс. тенге.

Однако сами по себе зарплаты еще не показывают реальный уровень потребления. Намного важнее – структура расходов домохозяйств.

Чем беднее регион, тем больше денег уходит на еду

Главный показатель здесь – доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки.

В среднем по Казахстану семьи тратят на еду 52,4% всех потребительских расходов.

Для экономики это важный маркер: чем выше доля расходов на продовольствие, тем меньше у семьи остается денег на образование, отдых, лечение, услуги или накопления.

Именно поэтому самая низкая доля продовольственных расходов наблюдается в Астане: 48,2%.

А самые высокие показатели зафиксированы:

в Туркестанской области – 61,1%;

области Жетысу – 60,6%;

в Жамбылской области – 59,1%;

в Мангистауской области – 57,8%;

в Атырауской области – 57,4%.

Причем ситуация в Атырауской области выглядит особенно показательной. Несмотря на самые высокие зарплаты в стране, семьи там все равно тратят на продукты заметно больше, чем жители столицы.

Мегаполисы живут по другой модели

Особенно заметной разница становится в расходах на услуги и досуг в столице и в провинции. Астана оказалась абсолютным лидером по доле затрат на питание вне дома: 4,4% всех потребительских расходов.

Для сравнения:

Туркестанская область – 0,8%;

Атырауская область – 0,9%.

В абсолютных цифрах разрыв выглядит еще сильнее:

Астана тратит на кафе и рестораны 186,5 тыс. тенге в год;

Атырауская область – 35,6 тыс.;

Туркестанская область – 34,4 тыс.

Действительно, в мегаполисах быстрее развивается экономика услуг (доставка, образование, платный досуг и т.д.) и у семей появляется возможность тратить деньги не только на базовые потребности, отмечают специалисты Finprom.kz.

Вот еще один показательный пример – расходы на платные услуги. В Астане на услуги приходится 25,0% всех потребительских расходов, в Алматы: 24,8%. А вот в Атырауской и Туркестанской областях на услуги тратят всего 17,1% и 17,2%.

В денежном выражении разница тоже огромна: Астана – 1,1 млн тенге в год, Атырауская область – 691,1 тыс. тенге, хотя уровень зарплат там сопоставим.

Одежда, ткани, обувь

Интересно, что Астана тратит на одежду, обувь и ткани меньше, чем Туркестанская область: 282,4 тыс. тенге против 373,4 тыс. тенге. Во многом это связано с демографией. В Туркестанской области выше доля многодетных семей, а значит, больше и расходы на одежду.

Но самая показательная деталь в статистике – расходы на ремонт обуви.

В Туркестанской области семьи тратили на услуги сапожников 1,4 тыс. тенге в год. В Астане – всего 334 тенге.

Именно такие детали лучше всего показывают разницу в повседневной жизни. По сути, речь идет о разнице между моделями потребления: где-то вещи чаще ремонтируют, где-то – быстрее заменяют новыми.

В общем, статистика показывает, что Казахстан постепенно начинает жить в разных потребительских реальностях. В мегаполисах все большая часть расходов уходит на услуги, образование, рестораны и городской сервис. В части регионов основой потребления по-прежнему остаются продукты и базовые товары.

Ранее мы рассказали, почему пообедать в некоторых столовых теперь дороже, чем в ресторане.