Появление заборов в разных уголках Алматы – в акимате объяснили причину

Недавно алматинцы обратили внимание на засилье ограждений в разных районах мегаполиса. Особенно люди переживали за прогулочные зоны, враз "спрятавшиеся" от глаз за яркими баннерами. Zakon.kz обратился за разъяснением в городской акимат.

Читатели упомянули такие локации, как Атакент, парк Южный и парк имени Махатмы Ганди, которые на данный момент выглядят следующим образом:

В акимате южной столицы временные неудобства объяснили благоустройством территории.

"КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы" сообщает, что на сегодняшний день начата реализация проекта по преобразованию ул. Тимирязева на участке от ул. Жандосова до ул. Байтурсынова в рамках программы "от фасада до фасада".

Там подчеркнули, что в рамках проекта предусмотрено комплексное благоустройство территории, включая:

устройство пешеходных зон;

укладку брусчаточного покрытия;

масштабное озеленение;

устройство системы автоматического полива;

установку современных опор наружного освещения;

внедрение единого дизайн-кода элементов благоустройства.

На данный момент строительно-монтажные работы ведутся на участках по ул. Тимирязева – от Жандосова до Розыбакиева; перед входной группой выставочного комплекса "Атакент"; на пешеходной зоне парка Ганди вдоль ул. Жарокова.

"На указанных участках выполняются работы по подготовке основания под устройство тротуарного покрытия, укладке брусчатки, прокладке инженерных сетей наружного освещения и электроснабжения, а также монтажу системы автоматического полива", – подытожили в акимате.

Однако назвать хотя бы предварительные сроки завершения работ в акимате Алматы затруднились.