Алматы в объятиях золотой осени: Казнет восхитило видео из разных уголков города
К примеру, ранее мы писали, что известный фотограф успел поймать золотую осень в горах Алматы.
Отличился и акимат южной столицы, который показал из разных уголков мегаполис, объятый золотой осенью.
"Алматы в золотых красках осени. Осень пришла в Алматы, превращая город в яркий и уютный уголок природы. Золотые листья под ногами, тихие улицы и горы на горизонте – все это создает волшебную атмосферу. Насладитесь этой красотой и почувствуйте тепло осени в каждом уголке любимого города!" – говорится в описании ролика, опубликованного в Instagram акимата Алматы 7 октября 2024 года.
Пользователей Казнета, в том числе алматинцев, кадры восхитили:
- "Класс".
- "Красота".
- "Мой Алматы".
- "Алматы – моя первая любовь".
- "Златая осень, очей очарование".
- "Родная Алматушечка. Пусть каждый год становится краше! Люди, пожалуйста, берегите нашу красавицу".
2 октября 2024 года известный фотограф Дмитрий Доценко опубликовал видео осенних алматинских гор.