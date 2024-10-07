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Алматы в объятиях золотой осени: Казнет восхитило видео из разных уголков города

Алматы в объятиях золотой осени: Казнет восхитило видео из разных уголков города, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 15:11 Фото: Instagram/akimat_almaty
Осень является самым красивым и живописным временем года. Многие казахстанцы из разных уголков страны делятся яркими кадрами, в том числе и алматинцы, сообщает Zakon.kz.

К примеру, ранее мы писали, что известный фотограф успел поймать золотую осень в горах Алматы.

Отличился и акимат южной столицы, который показал из разных уголков мегаполис, объятый золотой осенью.

"Алматы в золотых красках осени. Осень пришла в Алматы, превращая город в яркий и уютный уголок природы. Золотые листья под ногами, тихие улицы и горы на горизонте – все это создает волшебную атмосферу. Насладитесь этой красотой и почувствуйте тепло осени в каждом уголке любимого города!" – говорится в описании ролика, опубликованного в Instagram акимата Алматы 7 октября 2024 года.

Пользователей Казнета, в том числе алматинцев, кадры восхитили:

  • "Класс".
  • "Красота".
  • "Мой Алматы".
  • "Алматы – моя первая любовь".
  • "Златая осень, очей очарование".
  • "Родная Алматушечка. Пусть каждый год становится краше! Люди, пожалуйста, берегите нашу красавицу".

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