Алматы в объятиях золотой осени: Казнет восхитило видео из разных уголков города

К примеру, ранее мы писали, что известный фотограф успел поймать золотую осень в горах Алматы.

Отличился и акимат южной столицы, который показал из разных уголков мегаполис, объятый золотой осенью.

"Алматы в золотых красках осени. Осень пришла в Алматы, превращая город в яркий и уютный уголок природы. Золотые листья под ногами, тихие улицы и горы на горизонте – все это создает волшебную атмосферу. Насладитесь этой красотой и почувствуйте тепло осени в каждом уголке любимого города!" – говорится в описании ролика, опубликованного в Instagram акимата Алматы 7 октября 2024 года.