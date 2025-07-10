"Даже не знали": Текели стал открытием для казахстанцев
Сам же Доценцо подчеркивает, что очень живописный город раскинулся у подножия Джунгарского Алатау.
Далее он привел немного исторических и интересных фактов.
"Основанный в годы Великой Отечественной войны как центр добычи свинцово-цинковых руд, сегодня он известен не только своей историей, но и природной красотой, что все чаще становится объектом внимания фотографов и натуралистов. Я часто бываю в этих краях. Текели – как отправная точка для многочисленных экспедиций по Джунгарскому Алатау".Дмитрий Доценко
К примеру, Текели находится в горном ущелье в месте слияния трех рек Кора, Чажа и Текелинка, образующих жемчужину Семиречья – реку Каратал.
"Улочки с видами гор во все стороны, висячие мосты через реки – это изюминка данного места. Чуть выше в ущельях начинается нетронутая красота гор: ели и березы, реки и озера, в далеке видны заснеженные вершины".Дмитрий Доценко
Кроме того, в Текели есть самая длинная улица в Казахстане – Кунаева – 38 км (фото 14).
Также здесь расположен камень с образом Будды – это старейший буддийский памятник на территории нашей страны.
Само название Текели – происходит от слова "таутеке" или просто "теке", так в Казахстане называют сибирского горного козла, обитающего в этих горах:
"Поэтому логично, что образ данного животного размещен на гербе города, да и вообще часто встречается на улицах в виде скульптур и рисунков".
По словам Доценко, Текели остается особой точкой на карте Казахстана — уединенной, но насыщенным энергетикой гор и рек:
"Вот такое интересное место, город горняков, промышленности и огромного потенциала для туризма".
После просмотра пользователи отметили мастерство Доценко, уточнив, что впервые не только узнали историю, но и о самом городе.
- Ничуть не хуже Швейцарии.
- Швейцария? Нет, это Казахстан!
- Какая красота.
- Вау, какая красота, обалдеть! Сколько километров от Алматы? Даже и не знали о такой красоте.
- Невероятно красивый городок, но работы там нет...
- Спасибо вам! Даже не знала.
- Красота неописуемая.
- Фото просто – огонь. Какие-то нереальные.
Днем ранее, 9 июля 2025 года, Доценко поделился завораживающими кадрами цветущих синих полей недалеко от Алматы, которые внешне напоминают лавандовые плантации Прованса.