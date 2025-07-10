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Общество

"Даже не знали": Текели стал открытием для казахстанцев

Текели, фотографии, город, город, реки, история, самая длинная улица, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 10:51 Фото: Instagram/dots_foto
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко в очередной раз предоставил серию восхитительных снимков. Мастер отправился в область Жетысу и заснял невероятный город в окружении гор. Текели открылся для самих казахстанцев с другой стороны, сообщает Zakon.kz.

Сам же Доценцо подчеркивает, что очень живописный город раскинулся у подножия Джунгарского Алатау.

Далее он привел немного исторических и интересных фактов.

"Основанный в годы Великой Отечественной войны как центр добычи свинцово-цинковых руд, сегодня он известен не только своей историей, но и природной красотой, что все чаще становится объектом внимания фотографов и натуралистов. Я часто бываю в этих краях. Текели – как отправная точка для многочисленных экспедиций по Джунгарскому Алатау".Дмитрий Доценко

К примеру, Текели находится в горном ущелье в месте слияния трех рек Кора, Чажа и Текелинка, образующих жемчужину Семиречья – реку Каратал.

"Улочки с видами гор во все стороны, висячие мосты через реки – это изюминка данного места. Чуть выше в ущельях начинается нетронутая красота гор: ели и березы, реки и озера, в далеке видны заснеженные вершины".Дмитрий Доценко

Кроме того, в Текели есть самая длинная улица в Казахстане – Кунаева – 38 км (фото 14).

Также здесь расположен камень с образом Будды – это старейший буддийский памятник на территории нашей страны.

Само название Текели – происходит от слова "таутеке" или просто "теке", так в Казахстане называют сибирского горного козла, обитающего в этих горах:

"Поэтому логично, что образ данного животного размещен на гербе города, да и вообще часто встречается на улицах в виде скульптур и рисунков".

По словам Доценко, Текели остается особой точкой на карте Казахстана — уединенной, но насыщенным энергетикой гор и рек:

"Вот такое интересное место, город горняков, промышленности и огромного потенциала для туризма".

После просмотра пользователи отметили мастерство Доценко, уточнив, что впервые не только узнали историю, но и о самом городе.

  • Ничуть не хуже Швейцарии.
  • Швейцария? Нет, это Казахстан!
  • Какая красота.
  • Вау, какая красота, обалдеть! Сколько километров от Алматы? Даже и не знали о такой красоте.
  • Невероятно красивый городок, но работы там нет...
  • Спасибо вам! Даже не знала.
  • Красота неописуемая.
  • Фото просто – огонь. Какие-то нереальные.

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Днем ранее, 9 июля 2025 года, Доценко поделился завораживающими кадрами цветущих синих полей недалеко от Алматы, которые внешне напоминают лавандовые плантации Прованса.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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