Госвизит Эрдогана: как в Астане встретили президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Казахстан. Эта поездка в нашу страну стала для турецкого лидера уже шестой по счету, передает корреспондент Zakon.kz.

Ожидание визита высокопоставленного гостя ощущалось в Астане и до посадки президентского борта. На центральных улицах развевались флаги Казахстана и Турции, а у дороги к аэропорту появились полицейские экипажи и военная техника. Астана по уже сложившейся традиции заранее подсказывала жителям, кого ждут в столице.

Встречающих журналистов попросили заранее прибыть в специальный терминал аэропорта для приема высоких гостей.

Тут уже вовсю шла подготовка: военный оркестр собирался в "коробку", сотрудники службы протокола сверяли последние детали, а вдоль прохода к зданию расстилали бирюзовые ковровые дорожки. Несмотря на прохладную майскую погоду, в воздухе чувствовалось напряженное ожидание.

За красной лентой рядом с казахстанскими журналистами выстроились иностранные коллеги. За несколько минут до посадки президентского самолета внимание гостей неожиданно переключилось на парня и девушку в национальных костюмах с большими букетами роз в руках.

Журналисты из Турции один за другим подходили к ним сфотографироваться – настолько ярко они выделялись из делегации встречающих.

Турецкие журналисты активно обсуждали детали будущих публикаций, узнавали у казахстанских коллег, какую национальную песню лучше добавить к видео для социальных сетей.

Как только пространство над аэропортом прорезал громкий звук двигателей, разговоры мгновенно стихли. В небе появились истребители сопровождения, и все заняли свои позиции.

До прибытия гостей оставались считанные минуты. В этот момент, словно по сценарию, из-за собравшихся на небе туч неожиданно выглянуло солнце.



"Хороший знак", – прозвучало в толпе.

Последние дни в Астане стояла непривычная для мая прохлада – настолько, что многим снова пришлось достать теплые вещи из шкафов. Но в момент прибытия высокого гостя погода расщедрилась.

И вот на дорожке показался самолет с красным флагом на хвосте. После остановки к лайнеру почти одновременно подъехали два трапа.

Сначала из самолета вышла турецкая делегация – сотрудники с чемоданами, кофрами для костюмов быстро занимали свои места. На лицах многих уже появились улыбки.

Спустя несколько минут открылась передняя дверь самолета. На трапе появились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине.

Зазвучал военный оркестр, а сотни детей с флажками Казахстана и Турции приветствовали гостей сразу на двух языках – казахском и турецком.

Позже сопровождающие детей отметят, что, вероятно, именно из-за детских улыбок над аэропортом выглянуло солнце.



У трапа гостей тепло встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После торжественного прохождения военнослужащих и пролета вертолетов с флагами главы государств прошли внутрь здания терминала.

Во время государственного визита Эрдогана лидеры обсудят текущее состояние и перспективы казахстанско-турецких отношений, а также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.