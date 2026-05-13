Статьи

Госвизит Эрдогана: как в Астане встретили президента Турции

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Казахстан. Эта поездка в нашу страну стала для турецкого лидера уже шестой по счету, передает корреспондент Zakon.kz.

Ожидание визита высокопоставленного гостя ощущалось в Астане и до посадки президентского борта. На центральных улицах развевались флаги Казахстана и Турции, а у дороги к аэропорту появились полицейские экипажи и военная техника. Астана по уже сложившейся традиции заранее подсказывала жителям, кого ждут в столице.

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Встречающих журналистов попросили заранее прибыть в специальный терминал аэропорта для приема высоких гостей.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Тут уже вовсю шла подготовка: военный оркестр собирался в "коробку", сотрудники службы протокола сверяли последние детали, а вдоль прохода к зданию расстилали бирюзовые ковровые дорожки. Несмотря на прохладную майскую погоду, в воздухе чувствовалось напряженное ожидание.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

За красной лентой рядом с казахстанскими журналистами выстроились иностранные коллеги. За несколько минут до посадки президентского самолета внимание гостей неожиданно переключилось на парня и девушку в национальных костюмах с большими букетами роз в руках.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Журналисты из Турции один за другим подходили к ним сфотографироваться – настолько ярко они выделялись из делегации встречающих.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Турецкие журналисты активно обсуждали детали будущих публикаций, узнавали у казахстанских коллег, какую национальную песню лучше добавить к видео для социальных сетей.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Как только пространство над аэропортом прорезал громкий звук двигателей, разговоры мгновенно стихли. В небе появились истребители сопровождения, и все заняли свои позиции.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

До прибытия гостей оставались считанные минуты. В этот момент, словно по сценарию, из-за собравшихся на небе туч неожиданно выглянуло солнце.

"Хороший знак", – прозвучало в толпе.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Последние дни в Астане стояла непривычная для мая прохлада – настолько, что многим снова пришлось достать теплые вещи из шкафов. Но в момент прибытия высокого гостя погода расщедрилась.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

И вот на дорожке показался самолет с красным флагом на хвосте. После остановки к лайнеру почти одновременно подъехали два трапа.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40

Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сначала из самолета вышла турецкая делегация – сотрудники с чемоданами, кофрами для костюмов быстро занимали свои места. На лицах многих уже появились улыбки.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Спустя несколько минут открылась передняя дверь самолета. На трапе появились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Зазвучал военный оркестр, а сотни детей с флажками Казахстана и Турции приветствовали гостей сразу на двух языках – казахском и турецком.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Позже сопровождающие детей отметят, что, вероятно, именно из-за детских улыбок над аэропортом выглянуло солнце.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40

Фото: Akorda

У трапа гостей тепло встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После торжественного прохождения военнослужащих и пролета вертолетов с флагами главы государств прошли внутрь здания терминала.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:40

Фото: Akorda

Во время государственного визита Эрдогана лидеры обсудят текущее состояние и перспективы казахстанско-турецких отношений, а также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

