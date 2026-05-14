Один из ключевых иностранных инвесторов – эксперты о двусторонних отношениях Казахстана и Турции

13 мая 2026 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева прибыл в Казахстан с государственным визитом. Эксперты разъяснили Zakon.kz значимость этого визита и рассказали, как развиваются отношения между двумя странами.

Так, по словам ассистент-профессора КазНУ имени аль-Фараби, политолога Сүйінбая Суюндикова, государственный визит – это одна из высших форм официальных дипломатических контактов между странами. Его основное значение заключается в укреплении стратегического партнерства и повышении уровня политического доверия между государствами.

"Как правило, в ходе таких визитов подписываются важные соглашения, обсуждаются вопросы экономики, торговли, инвестиций, транспорта, безопасности, а также культурно-гуманитарного сотрудничества. Для таких стран, как Казахстан и Турция, которые имеют глубокие исторические и культурные связи, подобные визиты имеют не только символическое, но и практическое значение. Они позволяют вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень и координировать позиции по региональным и международным вопросам", – рассказал политолог.

Государственный визит проходит в соответствии с международным дипломатическим протоколом. Обычно организуется торжественная церемония встречи, проводятся переговоры президентов в узком и расширенном составах, подписываются официальные документы и делаются совместные заявления. Кроме того, могут проходить культурные и деловые мероприятия.

"В целом государственные визиты происходят не так часто. Они организуются в периоды особой политической значимости или тогда, когда возникает необходимость вывести отношения между странами на новый этап. Поэтому такие визиты рассматриваются как важное событие в межгосударственных отношениях", – подытожил он.

Вместе с тем эксперт Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым подчеркнул, что государственный визит демонстрирует наивысший уровень дружбы, отличаясь максимальной строгостью протокольных церемоний, включающих почетный караул и торжественные приемы.

"Это уже шестой визит турецкого лидера в Казахстан. Я думаю, это свидетельствует о высокой интенсивности политических контактов, придаст дополнительный импульс двустороннему взаимодействию. Нужно понимать, что Турция является одним из ключевых иностранных инвесторов в экономику Казахстана: она вложила порядка 6 млрд долларов и входит в 15 крупнейших инвесторов в стране", – отметил политолог.

Он добавил: Казахстан и Турция выступают драйверами, локомотивами тюркской солидарности и интеграции. Развитие альтернативных маршрутов также способствует крепкому взаимодействию между Казахстаном и Турцией.

"Это мы можем увидеть по возрастанию роли Среднего коридора, а также трубопровода Актау – Баку – Джейхан. Сейчас, когда вокруг Центральной Азии ареал нестабильности, развитие альтернативных маршрутов, альтернативных логистических цепочек имеет первостепенное значение. В этом вопросе Казахстан и Турция дополняют друг друга. К примеру, именно из-за пристального внимания данных государств к развитию альтернативных логистических цепочек за последние пять лет в семь раз вырос торговый оборот по Среднему коридору. Если буквально пару лет назад никто не придавал особого значения данному маршруту, то сейчас он позволяет сократить срок перевозки товаров между Европой и Китаем до 15 дней", – считает спикер.

Риззат Тасым уточнил: взаимодействие двух государств не ограничивается уже упомянутыми сферами. Можно наблюдать развитие совместных предприятий, есть ряд крупных инвестиционных проектов, укрепляется взаимная торговля. Потенциал огромен и, уверен эксперт, с каждым годом используется по максимуму.

13-14 мая главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Уже 15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств. Тема саммита – "Искусственный интеллект и цифровое развитие".