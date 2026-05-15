Исполняется 100 лет со дня рождения легендарного профессора Владимира Радостовца

16 мая исполняется 100 лет Владимиру Радостовцу – выдающемуся ученому, создавшему казахстанскую школу бухгалтерского учета и воспитавшему поколения экономистов. Его книги стали настольными для специалистов, а имя навсегда вошло в историю отечественной науки, сообщает Zakon.kz.

Профессор, создавший целую экономическую школу

16 мая отмечается столетие со дня рождения выдающегося ученого, профессора и заслуженного деятеля науки и техники Казахстана Владимира Радостовца – человека, которого называют одним из создателей отечественной экономической школы. Его именем названы улица в Алматы и аудитории ведущих вузов страны.

Именно благодаря Владимиру Константиновичу профессия бухгалтера стала престижной задолго до перехода к рыночной экономике. На его книгах и учебниках выросли несколько поколений экономистов не только в Казахстане, но и во всем бывшем СССР. А его ученики впоследствии стали известными учеными, политиками и руководителями крупных компаний.

От бухгалтера до профессора за несколько лет

Судьба Владимира Радостовца во многом уникальна. В юности он не смог вовремя получить даже среднее образование, однако в годы "оттепели" буквально наверстал упущенное: за пять лет окончил школу и с отличием – Московский финансово-экономический институт. При этом он продолжал работать бухгалтером, получая бесценный практический опыт.

В 1971 году ученый защитил докторскую диссертацию и стал профессором, установив своеобразный рекорд – путь от девятиклассника до доктора наук занял у него всего 18 лет.

Один из создателей Нархоза

С легендарным Нархозом, а ранее с Алма-Атинским институтом народного хозяйства, Владимир Радостовец был связан практически всю жизнь. Он возглавлял кафедру бухгалтерского учета, став деканом учетно-экономического факультета, а также участвовал в становлении вуза в самые сложные для него годы. Тогда не хватало буквально всего – от преподавателей до учебников.

Проблему дефицита литературы Владимир Радостовец решал собственными трудами. За свою жизнь ученый написал более 390 научных работ и учебных пособий общим объемом около 30 тысяч страниц. Многие из них переводились на казахский язык и использовались далеко за пределами Казахстана.

Учитель тысяч экономистов

Фото: из архива семьи Радостовца

Радостовец прославился не только как ученый, но и как блестящий преподаватель. Его лекции, построенные на реальных примерах из казахстанской жизни, собирали полные аудитории и увлекали даже самых равнодушных студентов.

Он подготовил 52 кандидата и 6 докторов экономических наук, а также добился создания в Алматы собственного диссертационного совета – единственного в те годы во всей Центральной Азии.

Пионер аудита и реформатор экономики

Еще в советские годы профессор одним из первых начал говорить о развитии аудита и необходимости подготовки специалистов для рыночной экономики. Позже он стал одним из основателей Палаты аудиторов Казахстана и создал компанию "Центраудит-Казахстан", которая работает до сих пор.

В 1990-е годы, когда многие преподаватели покидали страну или уходили из профессии, Владимир Радостовец продолжал читать лекции и участвовал в разработке экономического законодательства независимого Казахстана.

"Любовь, музыка и бухгалтерский учет – вечны"

Коллеги и ученики вспоминают Владимира Радостовца как человека невероятного оптимизма, харизмы и жизнелюбия. Его знаменитая фраза – "Любовь, музыка и бухгалтерский учет – вечны!" – стала настоящим символом для нескольких поколений казахстанских экономистов.

К 100-летию ученого снят документальный фильм о жизни значимой личности для нашей страны, премьеру которого представят в день его рождения – 16 мая.