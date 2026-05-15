Статьи

Казахстанцы отмечают Международный день семьи

Фото: Zakon.kz
Для казахстанцев семья традиционно остается одной из главных жизненных ценностей. Именно в кругу близких человек получает поддержку, учится доверию и уважению. Почему атмосфера в доме особенно важна для детей и зачем взрослым открыто говорить о чувствах – в материале Zakon.kz.

Семья – основа личности

Первые представления о жизни ребенок получает именно дома. Через отношение родителей он учится понимать собственную ценность, доверять людям и чувствовать себя в безопасности. Если в семье царят поддержка, принятие и уважение, человеку проще выстраивать отношения с окружающими, справляться с трудностями и уверенно двигаться вперед.

Специалисты отмечают, что атмосфера в семье напрямую влияет на эмоциональное состояние ребенка и его будущую взрослую жизнь. Когда родители умеют слышать детей, поддерживают их и принимают не только успехи, но и переживания, формируются доверительные отношения и чувство внутренней опоры.

"Такие дети, как правило, вырастают более уверенными, спокойными и открытыми миру. В то же время недостаток внимания, постоянная критика или эмоциональная холодность могут оставить глубокий след. Ребенок, который не чувствует поддержки дома, чаще сталкивается с тревожностью, неуверенностью и сложностями в общении. Именно поэтому семью называют фундаментом, на котором строится вся дальнейшая жизнь человека", – рассказала психолог Альмира Токмагамбетова.

15 мая празднуется Международный день семьи

Почему важно говорить о чувствах?

Специалисты отмечают, что крепкая семья держится не только на любви, но и на ежедневной заботе друг о друге. Умение разговаривать, обсуждать проблемы, делиться переживаниями и поддерживать партнера помогает сохранить близость даже в непростые периоды.

"В обществе нередко принято демонстрировать только положительные эмоции, скрывая тревогу, усталость или обиду. Однако именно искренний диалог помогает избежать недопонимания и накопившихся конфликтов. Простое внимание к близкому человеку, вовремя сказанные слова поддержки или даже объятия иногда оказываются важнее громких поступков", – отметила специалист.
Главный смысл семьи – быть рядом

Психологи подчеркивают, что отношения внутри семьи – это ежедневный труд всех ее членов. Важно проявлять уважение, заботу и внимание, уметь слушать и слышать друг друга. Дети особенно тонко чувствуют атмосферу в доме и учатся отношениям, наблюдая за взрослыми.

"Есть простая, но глубокая мысль – родители передают детям не только материальные вещи, но и жизненный опыт, чувство любви, уважения и благодарности. Именно эти ценности затем переходят следующим поколениям".
Несмотря на быстрый ритм современной жизни и постоянную занятость, потребность в семье остается неизменной. Для многих именно дом становится местом силы, где можно найти поддержку, понимание и душевное спокойствие. Недаром говорят: "Мой дом – моя крепость". В этой простой фразе заключен главный смысл семьи – быть надежной опорой, местом тепла и любви, куда хочется возвращаться независимо от обстоятельств.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
