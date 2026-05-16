Что пишут турецкие СМИ о визите Эрдогана в Казахстан

13 мая 2026 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Казахстан, где его лично встретил Касым-Жомарт Токаев. Zakon.kz расскажет, как этот визит оценили турецкие журналисты.

Информационное агентство Anadolu Ajansı отметило, что автомобиль Эрдогана проехал по маршруту, украшенному турецкими и казахстанскими флагами, и что его встретил лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Также СМИ перечислило подписанные главами государств соглашения, отдельно упомянув "Декларацию вечной дружбы".

Не обошло оно стороной и награждение Эрдогана орденом имени Ходжа Ахмеда Ясави, подчеркнув, что президент Турции рассматривает эту награду как "высокое проявление уважения к Турецкой Республике и нашему народу":

"И в этой связи хочу поблагодарить моего дорогого брата за лидерство, благодаря которому братские отношения между нашими странами достигли нынешнего уровня. Пусть Всевышний сохранит наше братство и отношения навсегда", – сказал Эрдоган.

Ниже приводится цитата Токаева, назвавшего данное награждение символичным:

"Этот знак отличия является ярким воплощением принципов духовного братства и исторической справедливости, заложенных нашим великим предком. Уважаемый г-н президент, Ваш авторитет в Казахстане очень высок. Наш народ уважает, любит и поддерживает вас. Уважаемый друг, прошу принять эту высокую награду как заслуженное признание вашей роли лидера тюркского мира. Она также будет служить воплощением искренней признательности нашей страны вам и всему турецкому народу. Желаю вам крепкого здоровья, а братскому турецкому народу – благополучия и процветания!"

Отмечается: Токаев назвал Эрдогана дальновидным лидером, ведущим свой народ вперед, и влиятельным политиком мирового уровня.

Вместе с тем оба лидера признали рост значимости Среднего коридора, что также отметили турецкие СМИ.

"Мы с моим дорогим братом едины во мнении о необходимости создания возможностей, которые укрепят нашу организацию в институциональном плане. Надеюсь, что мы сообща превратим предстоящий период в век Тюркского мира", – приводит Anadolu слова Эрдогана, сказанные им на заседании Совета стратегического сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, заявил, что Казахстан считает Турцию братским государством, важным и надежным партнером:

"В настоящее время казахско-турецкие отношения динамично развиваются в духе расширенного стратегического партнерства. Между нашими государствами нет каких-либо разногласий и противоречий. Крепнут межгосударственные и межправительственные связи. Наше межпарламентское сотрудничество также находится на высоком уровне, что подтверждает присутствие группы депутатов и членов партий в составе турецкой делегации. Интенсивно расширяются двусторонние экономические связи. Турция входит в число наших крупнейших инвесторов. На сегодняшний день из Вашей страны в нашу экономику привлечено 6 млрд долларов инвестиций. Инвестиции Казахстана в Турцию также выросли и приблизились к 2,5 млрд долларов. Кроме того, Турция входит в пятерку наших основных торговых партнеров. Культурно-гуманитарные связи двух народов служат бесценным связующим звеном наших отношений. Мы заинтересованы в сохранении этих позитивных тенденций и расширении масштабов взаимодействия".

Агентство называет официальный визит не иначе как "новым этапом в углубившемся за последние годы стратегическом партнерстве между Анкарой и Астаной".

"По мнению экспертов, энергетические ресурсы Казахстана и его транзитное положение, в сочетании с ролью Турции как ключевого логистического хаба, открывающего путь на европейский рынок, делают эти страны стратегически взаимодополняющими партнерами. Турецкие компании, функционирующие в Казахстане, осуществили значительные инвестиции в экономику страны, особенно в строительном, инфраструктурном, энергетическом, горнодобывающем секторах, а также в сфере услуг. В отношениях между Казахстаном и Турцией гуманитарный компонент играет такую же важную роль, как экономика и политика. Оба народа связывают глубокие культурные и исторические узы. В этом контексте Международный казахско-турецкий университет (МКТУ) имени Ходжи Ахмета Ясави, расположенный в городе Туркестан, является уникальным образовательным и культурным центром, олицетворяющим братские связи между Казахстаном и Турцией", – пишет журналист.

И добавляет: Турция стала одной из первых стран в мире, официально признавшей независимость Республики Казахстан 16 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между двумя странами были официально установлены 2 марта 1992 года. Сегодня, наряду с посольством Турции в Астане, функционируют генеральные консульства страны в Алматы, Актау и Туркестане, а также филиал (почетное консульство) в Шымкенте.

Издание haber7 в свою очередь выделило важные моменты прошедшей встречи. Среди них следующее заявление турецкого лидера:

"Мы стремимся поставлять больше нефти из Казахстана, одного из ведущих мировых экспортеров сырой нефти, на мировые рынки через нашу страну. Важность Восточно-Западного Центрального коридора через Каспийское море, который является современным аналогом Шелкового пути, становится все более понятной с каждым днем. Мы продолжим развивать этот коридор совместно с Казахстаном и другими нашими партнерами, не только для грузоперевозок, но и для транспортировки энергоресурсов на Запад".

Упомянуто было и подписание документов, прокомментированное Эрдоганом так:

"Мы призываем наши деловые круги увеличивать инвестиции в Казахстан и устанавливать связи, которые будут способствовать развитию нашего партнерства. Новые примеры сотрудничества мы увидим на Турецко-казахском бизнес-форуме. Сегодня мы также обсудили проекты, которые расширят наши торгово-инвестиционные связи. Пусть это будет благоприятно и успешно".

Не остались незамеченными слова политика о высоком значении Среднего коридора – по его мнению, "современного аналога Шелкового пути", новой казахстанской Конституции, которая, как он надеется, принесет стране удачу и, конечно, обещание продолжать развивать казахстанско-турецкие отношения во всех областях в рамках расширенного стратегического партнерства.