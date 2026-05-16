#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
470.17
547.47
6.42
Статьи

Названы самые авторитетные страны мира и как оценили Казахстан

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 16:00 Фото: Zakon.kz
Казахстан вошел в число лидеров по глобальному репутационному индексу среди стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

В эпоху, когда уровень восприятия на мировой арене определяет капитал, показатель репутации становится стратегически важным аспектом для любого государства. От него сегодня зависит многое, и в первую очередь инвестиции, туризм, торговля, рынок труда и самое главное – дипломатические отношения.

В общем, если говорить простым языком, то уровень репутации для государства практически равносилен тому, как он важен для отдельно взятой компании. То есть, при низкой репутации компании ее акции никогда не будут стоить дорого, а значит, о прибыли и развитии в целом можно будет просто-напросто забыть. То же самое происходит и в масштабах целых государств. Положительная репутация практически равнозначна высокой инвестиционной, экономической и политической привлекательности.

На этом фоне, согласно данным онлайн-сервиса “CEOWORLD”, уровень текущего авторитета и репутации Казахстана на международной арене оценивается достаточно высоко. По этому показателю он является лидером среди стран Центральной Азии, а в СНГ в этом сегменте уступает лишь России.

Кто и как оценивает

Как уже отмечалось выше, авторами исследования и составителями рейтинга по уровню международной репутации выступают специалисты онлайн-сервиса “CEOWORLD”. В своих расчетах они в основном опираются на данные организации “CEO Policy Institute” и специализированных агентств, работающих в структуре и под эгидой ООН.

Оценка производится по 10-ти основным категориям и 50-ти сопутствующим индикаторам. Наиболее важными в этом случае являются: экономический вес государства, государственная система управления, внутренний и внешнеполитический курс, инвестиционная привлекательность, устойчивое развитие, социальная политика, культурное наследие, безопасность и настроения общественности.

Получаемые результаты агрегируются в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 0 до 100, где 100 – наивысший балл. Всего в этот рейтинг включены показатели 197 стран мира.

Оценка Казахстана и стран СНГ

На пространстве СНГ самым высоким индексом глобальной репутации обладает Россия. Она в общем рейтинге занимает 66-е место с итоговым показателем в 67,57 балла.

Второе место по уровню репутации на международной арене среди стран Содружества занимает Казахстан. Его конечный индекс специалисты оценили в 66,62 балла, что позволило нашей стране занять 69-е место в общем зачете.

К слову, по этому показателю Казахстан опережает не только многие страны СНГ, но и Саудовскую Аравию, Мексику, Малайзию, Китай, Грузию и Бразилию.

Более низкой репутацией и авторитетом на международной арене на пространстве СНГ обладают Беларусь (89-е место с конечным индексом в 59,27 балла), Армения (93-е место с конечным индексом в 57,14 балла), Азербайджан (101-е место с конечным индексом в 54,15 балла), Узбекистан (134-е место с конечным индексом в 37,7 балла), Кыргызстан (145-е место с конечным индексом в 34,87 балла) и Таджикистан (160-е место с конечным индексом в 27,92 балла).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Самым высоким авторитетом на мировой арене, по версии составителей данного исследования, обладает Сингапур. Его итоговый индекс оценили в 97,83 балла.

Почти максимальный результат Сингапуру удалось показать в первую очередь за счет надежности созданной в стране политической и экономической системы, а также нейтральной внешней политики.

В десятку стран с самым высоким уровнем репутации в мире, помимо Сингапура, также вошли Швейцария (итоговый индекс – 97,81 балла), Ирландия (итоговый индекс – 97,22 балла), Нидерланды (итоговый индекс – 96,77 балла), Германия (итоговый индекс – 95,49 балла), Норвегия (итоговый индекс – 93,55 балла), Дания (итоговый индекс – 93,46 балла), Люксембург (итоговый индекс – 93,34 балла), Швеция (итоговый индекс – 92,93 балла) и Лихтенштейн (итоговый индекс – 92,79 балла).

Самым низким репутационным имиджем на международной арене сегодня обладают Северная Корея (итоговый индекс – 14,26 балла), Палестина (итоговый индекс – 14,59 балла), Сирия (итоговый индекс – 14,85 балла), Кот-д'Ивуар (итоговый индекс – 14,86 балла) и Южный Судан (итоговый индекс – 16,17 балла).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Олег Калиниченко
Читайте также
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря
16:20, Сегодня
Усиление ветра и заморозки: опубликован прогноз погоды на воскресенье
рейтинг
09:47, 19 февраля 2026
Индекс здоровья: Казахстан продолжает совершенствовать систему здравоохранения
карта
14:34, 04 апреля 2026
Казахстан признан одной из самых безопасных стран мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Путинцева вышла в финал квалификации турнира в Страсбурге
17:42, Сегодня
Путинцева вышла в финал квалификации турнира в Страсбурге
Казахстанский дзюдоист потерпел сенсационное поражение на престижном турнире в Испании
17:30, Сегодня
Казахстанский дзюдоист потерпел сенсационное поражение на престижном турнире в Испании
&quot;Улытау&quot;
16:59, Сегодня
"Улытау" на последних минутах вырвал победу в матче с "Каспием" в КПЛ
Григорий Ломакин
16:41, Сегодня
Индийцы разгромили теннисиста из Казахстана на крупном турнире в Индии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: