Названы самые авторитетные страны мира и как оценили Казахстан

Казахстан вошел в число лидеров по глобальному репутационному индексу среди стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

В эпоху, когда уровень восприятия на мировой арене определяет капитал, показатель репутации становится стратегически важным аспектом для любого государства. От него сегодня зависит многое, и в первую очередь инвестиции, туризм, торговля, рынок труда и самое главное – дипломатические отношения.

В общем, если говорить простым языком, то уровень репутации для государства практически равносилен тому, как он важен для отдельно взятой компании. То есть, при низкой репутации компании ее акции никогда не будут стоить дорого, а значит, о прибыли и развитии в целом можно будет просто-напросто забыть. То же самое происходит и в масштабах целых государств. Положительная репутация практически равнозначна высокой инвестиционной, экономической и политической привлекательности.

На этом фоне, согласно данным онлайн-сервиса “CEOWORLD”, уровень текущего авторитета и репутации Казахстана на международной арене оценивается достаточно высоко. По этому показателю он является лидером среди стран Центральной Азии, а в СНГ в этом сегменте уступает лишь России.

Кто и как оценивает

Как уже отмечалось выше, авторами исследования и составителями рейтинга по уровню международной репутации выступают специалисты онлайн-сервиса “CEOWORLD”. В своих расчетах они в основном опираются на данные организации “CEO Policy Institute” и специализированных агентств, работающих в структуре и под эгидой ООН.

Оценка производится по 10-ти основным категориям и 50-ти сопутствующим индикаторам. Наиболее важными в этом случае являются: экономический вес государства, государственная система управления, внутренний и внешнеполитический курс, инвестиционная привлекательность, устойчивое развитие, социальная политика, культурное наследие, безопасность и настроения общественности.

Получаемые результаты агрегируются в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 0 до 100, где 100 – наивысший балл. Всего в этот рейтинг включены показатели 197 стран мира.

Оценка Казахстана и стран СНГ

На пространстве СНГ самым высоким индексом глобальной репутации обладает Россия. Она в общем рейтинге занимает 66-е место с итоговым показателем в 67,57 балла.

Второе место по уровню репутации на международной арене среди стран Содружества занимает Казахстан. Его конечный индекс специалисты оценили в 66,62 балла, что позволило нашей стране занять 69-е место в общем зачете.

К слову, по этому показателю Казахстан опережает не только многие страны СНГ, но и Саудовскую Аравию, Мексику, Малайзию, Китай, Грузию и Бразилию.

Более низкой репутацией и авторитетом на международной арене на пространстве СНГ обладают Беларусь (89-е место с конечным индексом в 59,27 балла), Армения (93-е место с конечным индексом в 57,14 балла), Азербайджан (101-е место с конечным индексом в 54,15 балла), Узбекистан (134-е место с конечным индексом в 37,7 балла), Кыргызстан (145-е место с конечным индексом в 34,87 балла) и Таджикистан (160-е место с конечным индексом в 27,92 балла).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Самым высоким авторитетом на мировой арене, по версии составителей данного исследования, обладает Сингапур. Его итоговый индекс оценили в 97,83 балла.

Почти максимальный результат Сингапуру удалось показать в первую очередь за счет надежности созданной в стране политической и экономической системы, а также нейтральной внешней политики.

В десятку стран с самым высоким уровнем репутации в мире, помимо Сингапура, также вошли Швейцария (итоговый индекс – 97,81 балла), Ирландия (итоговый индекс – 97,22 балла), Нидерланды (итоговый индекс – 96,77 балла), Германия (итоговый индекс – 95,49 балла), Норвегия (итоговый индекс – 93,55 балла), Дания (итоговый индекс – 93,46 балла), Люксембург (итоговый индекс – 93,34 балла), Швеция (итоговый индекс – 92,93 балла) и Лихтенштейн (итоговый индекс – 92,79 балла).

Самым низким репутационным имиджем на международной арене сегодня обладают Северная Корея (итоговый индекс – 14,26 балла), Палестина (итоговый индекс – 14,59 балла), Сирия (итоговый индекс – 14,85 балла), Кот-д'Ивуар (итоговый индекс – 14,86 балла) и Южный Судан (итоговый индекс – 16,17 балла).