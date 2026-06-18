Самые умные страны в мире, а на каких позициях Казахстан

Результаты проводимых исследований за 2025 год показали, что Казахстан продолжает оставаться в числе лидеров среди стран СНГ по среднему уровню интеллекта своих граждан, сообщает Zakon.kz.

В сегодняшнем мире, где технологии, креатив и инновации фактически определяют успех развития любой экономики в мире, когнитивные способности и высокий уровень интеллекта населения становятся одним из наиболее важных критериев оценки каждого государства.

На этом фоне ученые установили, что высокие показатели уровня интеллекта граждан той или иной страны не всегда связаны только с генетикой. На него также влияют устойчивая модель государственного управления, качественная, доступная и эффективная система образования, культурные ценности и наличие свободного доступа к ресурсам.

Ну и как бы это странно ни звучало, высокий уровень IQ или коэффициент интеллекта влияет и на уровень поступающих в страну инвестиций. Ведь чем выше уровень интеллекта у граждан той или иной страны, тем лучше и качественнее они будут работать.

Самые умные нации в мире

Самой умной страной в мире по итогам 2025 года, согласно проведенному исследованию аналитическим онлайн-изданием "CEOWORLD", стала Япония. Там средний уровень IQ ее граждан достиг отметки в 106,5 балла.

Обеспечить столь высокий результат Японии удалось благодаря строгой системе образования, культурной дисциплине, постоянным и внушительным инвестициям в научно-исследовательскую отрасль. Ну и, конечно же, за счет продвигаемой государством идеологии, согласно которой интеллектуальный капитал является стратегически важным преимуществом этой страны на мировой арене.

Второе место в мире со средним коэффициентом интеллекта его граждан в 106 баллов занял Тайвань, а третье – Сингапур. Там средний показатель уровня интеллекта местных жителей составил 105,9 балла.

В топ-10 лучших стран по уровню интеллекта их граждан также входят – Гонконг (средний уровень IQ по стране – 105,37 балла), Китай (средний уровень IQ по стране – 104,1 балла), Южная Корея (средний уровень IQ по стране – 102,35 балла), Беларусь (средний уровень IQ по стране – 101,6 балла), Финляндия (средний уровень IQ по стране – 101,2 балла), Лихтенштейн (средний уровень IQ по стране – 101,07 балла) и Германия (средний уровень IQ по стране – 100,74 балла).

Оценка Казахстана и стран СНГ

Казахстан в глобальном рейтинге стран по уровню интеллекта местных граждан занимает 63-е место. По итогам 2025 года средний уровень IQ казахстанцев, по версии аналитиков вышеотмеченного онлайн-издания, составлял 88,89 балла.

К слову, такие показатели позволили нашей стране обойти такие государства, как Турция (77-е место со средним уровнем IQ по стране в 86,8 балла), Грузия (85-е место со средним уровнем по стране IQ в 84,5 балла) и Бразилия (98-е место со средним уровнем IQ по стране в 83,38 балла).

На пространстве СНГ лучшими показателями, чем у Казахстана, отмечаются – Беларусь (7-е место в мире), Россия (35-е место со средним уровнем IQ в 96,29 балла) и Узбекистан (62-е место со средним уровнем IQ в 89,01 балла).

Ниже Казахстана в данном рейтинге из числа стран Содружества расположились – Армения (65-е место со средним показателем IQ в 88,82 балла), Таджикистан (71-е место со средним показателем IQ в 87,71 балла), Азербайджан (84-е место со средним показателем IQ в 84,81 балла) и Кыргызстан (123-е место со средним показателем IQ в 79,09 балла).

Страны с самым низким IQ

Самым низким в мире показателем среднего коэффициента интеллекта местного населения, согласно исследованию онлайн-издания "CEOWORLD", в 2025 году отметился Непал. Он занял последнее, 199-е место в мире с итоговым средним значением уровня IQ в 42,99 балла.

Чуть лучше показателей Непала продемонстрировали Либерия (средний уровень IQ по стране – 45,07 балла), Сьерра-Леоне (средний уровень IQ по стране – 45,07 балла), Пакистан (средний уровень IQ по стране – 47,72 балла), Гватемала (средний уровень IQ по стране – 52,5 балла), Кабо-Верде (средний уровень IQ по стране – 52,68 балла) и Гамбия (средний уровень IQ по стране – 52,69 балла).