Спасатели Алматы устроили необычные соревнования – фоторепортаж

В Алматы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошли зрелищные соревнования по пожарному кроссфиту. Спасатели более чем из 20 пожарных частей показали силу, выносливость и навыки работы в экстремальных условиях. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Для гостей мероприятия подготовили насыщенную программу. В парке выступал духовой оркестр гарнизона, работали обучающие площадки с наглядными материалами по безопасности, а также выставка спасательной техники.

Главным событием стали состязания пожарных. Все упражнения участники выполняли в полной боевой экипировке и со снаряжением весом около 30 килограммов, включая дыхательные аппараты. Соревнования собрали немало зрителей и стали настоящим испытанием на скорость, выносливость и слаженность действий.

Спасатели поднимали штангу и гири, выполняли отжимания, проходили степ-тест с препятствиями, переносили газовые баллоны, скатывали пожарные рукава "восьмеркой" и работали с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. Одним из самых сложных этапов стала деблокировка условного пострадавшего из-под бетонной плиты.

"Стоит отметить, что в этих соревнованиях оцениваются не только скорость и физическая выносливость участников соревнований. Дело в том, что спасатели выезжают на выезды в составе звена в количестве трех человек. И во время операции они должны действовать согласованно. Поэтому один из основных критериев состязаний – это слаженность команд", – рассказал начальник ДЧС Алматы Дамир Ермагамбетов.

По итогам турнира первое место заняла пожарная часть №9 Алмалинского района с результатом 3 минуты 17 секунд. Вторыми стали сотрудники специализированной пожарной части №3 Алатауского района – 3 минуты 20 секунд. Третье место завоевала пожарная часть №11 Турксибского района, преодолев дистанцию за 3 минуты 24 секунды.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения. Победителям и отличившимся сотрудникам вручили кубки, медали и ценные подарки. Организаторы отметили, что такие соревнования не только популяризируют профессию спасателя, но и позволяют алматинцам увидеть, насколько сложной и физически тяжелой является работа пожарных.

