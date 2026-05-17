"Музыка, любовь и бухгалтерский учет вечны": в Алматы отметили 100-летие Владимира Радостовца

В Алматы в честь 100-летия ученого Владимира Радостовца состоялся вечер памяти с презентацией документального фильма о жизни выдающегося профессора. Его ученики, коллеги и семья вспоминали легендарную личность, ставшую символом отечественной экономической науки, сообщает Zakon.kz.

Память о человеке, создавшем целую эпоху

16 мая в Алматы состоялось памятное мероприятие, посвященное 100-летию выдающегося ученого, профессора и заслуженного деятеля науки и техники Казахстана Владимира Радостовца – человека, которого по праву называют основателем казахстанской школы бухгалтерского учета. В стенах Нархоза собрались его ученики, коллеги, друзья, родные и соратники, чтобы вспомнить не только ученого мирового уровня, но и личность, оставившую глубокий след в истории страны.

Главным событием вечера стала презентация документального фильма о жизни и профессиональном пути Владимира Константиновича. Картина объединила воспоминания семьи, архивные материалы и размышления тех, кому посчастливилось работать рядом с профессором.

Люди, приехавшие из разных стран ради памяти о профессоре

На памятную встречу прибыли преподаватели, ученые, экономисты и бывшие ученики Владимира Радостовца из разных стран. Многие из них, несмотря на почтенный возраст и плотную научную деятельность, посчитали своим долгом лично присутствовать на юбилейном вечере.

Гости вспоминали Владимира Константиновича как человека, сыгравшего ключевую роль в становлении Нархоза и всей отечественной экономической науки. Именно благодаря ему Алма-Атинский институт народного хозяйства стал одним из главных центров подготовки экономистов в республике.

"Он стал настоящим казахом"

Особенно эмоциональным стало выступление сына ученого – доктора экономических наук, профессора и академика Николая Радостовца. Он признался, что гордится вкладом своего отца в развитие казахстанского аудита и бухгалтерского учета.

По его словам, Владимир Радостовец был не просто выдающимся ученым, а настоящим подвижником, который полностью отдавал себя работе, университету и людям.

"Мой отец отдавался работе и университету без остатка. Он участвовал в разработке первого Налогового кодекса, внедрении международных стандартов в Казахстане. Это был человек невероятного трудолюбия", – рассказал Николай Радостовец.

Отдельно он говорил о любви своего отца к казахской культуре и традициям.

"Хотя он приехал из Украины и по паспорту был белорусом, он стал настоящим казахом. Все традиции нашего дома были казахскими. Отец говорил: это самые правильные традиции – уважение к старшим, гостеприимство, умение сначала посадить человека за дастархан, а уже потом разговаривать", – поделился сын профессора.

Николай Радостовец вспоминал большой семейный стол, который всегда был накрыт для гостей, независимо от их статуса.

"Неважно, кто приходил – участковый, рабочий, студент или профессор – отец всегда говорил: "Сначала садитесь за стол, покушаем, а потом будем разговаривать".

Человек, который опередил свое время

Во время встречи не раз звучала мысль о том, что Владимир Радостовец был человеком удивительной дальновидности. Еще в советские годы он говорил студентам о будущем суверенного Казахстана и необходимости самостоятельного пути развития государства.

По словам Николая Радостовца, многие идеи его отца сегодня звучат особенно актуально.

"Он очень серьезно относился к тому, что Казахстан станет самостоятельным государством со своей Конституцией и законами. И говорил об этом еще в 60-е годы, хотя тогда это казалось невозможным", – отметил он.

Нархоз, созданный с нуля

Особое место в воспоминаниях занял Нархоз – университет, одним из основателей которого был Владимир Радостовец. Именно здесь проходил юбилейный вечер памяти ученого. Николай Радостовец подчеркнул, что его отец вместе с группой преподавателей создавал вуз практически с нуля.

"Нархоз и сегодня остается настоящим брендом. Я рад видеть здесь молодых, умных студентов, владеющих несколькими языками и прекрасно разбирающихся в бухгалтерском учете. И я убежден: никакой искусственный интеллект не заменит живого образования и общения с преподавателями", – сказал он.

Сегодня в университете действует кафедра имени Радостовца, а его книги и высказывания остаются частью академической среды.

"Это фильм о счастливом человеке"

Кульминацией вечера стала премьера документальной картины о профессоре. Создатели фильма признались: работа над лентой стала для них личной историей соприкосновения с масштабом личности Владимира Радостовца.

Организатор проекта Наргиза отметила, что фильм задумывался как наследие для будущих поколений студентов.

"Это было красивое путешествие в историю эпохальной личности. Многие принципы и мудрость профессора я лично забираю в свою жизнь", – поделилась она.

Режиссер картины Амир признался, что история ученого напомнила ему настоящую сказку, но сказку, основанную на реальной жизни.

"Я понял, что это сказка о счастье. О человеке, который был счастлив в труде, счастлив в семье, счастлив в том, что его понимали люди", – сказал режиссер.

По его словам, фильм рассказывает не только о научных достижениях профессора, но и о человеческих ценностях – любви, уважении, семье и преданности своему делу.

"Музыка, любовь и бухгалтерский учет вечны"

Владимир Радостовец оставил после себя не только научные труды и поколения учеников, но и философию отношения к жизни, которую многие вспоминали в этот вечер.

Его знаменитая фраза – "Музыка, любовь и бухгалтерский учет вечны" – стала своеобразным символом памяти о человеке, который сумел соединить в себе талант ученого, мудрость наставника и невероятную человечность.