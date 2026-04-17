#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Общество

Насколько защищены права собственников в Казахстане – результаты исследований

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 17:37 Фото: Zakon.kz
Казахстан по итогам 2025 года значительно улучшил показатель индекса защиты прав собственников и поднялся в мировом рейтинге сразу на несколько позиций, сообщает Zakon.kz.

В условиях текущей и крайне напряженной геополитической обстановки уровень защиты прав собственников в том или ином государстве является одним из наиболее важных маркеров для крупных инвесторов и бизнеса в целом.

В первую очередь их в этом плане интересует, насколько надежен их партнер в лице государства и способна ли выстроенная в нем правовая система предоставить эффективную защиту их прав на собственность, особенно на случай возникновения нештатных и форс-мажорных ситуаций.

В этом ключе специалисты Международного альянса прав собственности выделяют Казахстан как одного из самых надежных в этом сегменте партнеров на всем пространстве СНГ, что в свою очередь позволило ему не только улучшить показатель своего итогового индекса, но и подняться в глобальном рейтинге из 126 стран мира на единоличное 64-е место.

Методология расчетов

Как уже отмечалось выше, авторами исследований по определению уровня защиты прав собственников и составителями глобального рейтинга по этому показателю выступает Международной альянс прав собственности.

Индекс измеряет достижения государства в области состояния и эффективности защиты прав владельцев движимого и недвижимого имущества, бизнес активов и интеллектуальной собственности.

В расчет итогового значения включены показатели сразу трех наиболее важных компонентов:

  • правовая и политическая среда (состояние судебной системы, беспристрастность судов, верховенство закона и политическая стабильность).
  • права на физическую собственность (защита физических прав собственности, регистрация собственности, доступность займов).
  • права на интеллектуальную собственность (защита интеллектуальных прав собственности, защита патентного права, уровень "рейдерства").

Оценка по этим категориям выставляется по шкале от 0 до 10, где 10 наивысший балл. Затем из полученных результатов выводится среднее число по аналогичной системе.

Позиции Казахстана

Согласно оценкам специалистов данного исследования, Казахстан с 2022 года в области защиты прав собственников сделал серьезный скачок. Сегодня индекс уровня защиты прав собственников нашей страны составляет 4,876 балла, что на 0,232 больше, чем за 2024 год.

Этот результат, к слову, позволил Казахстану не только упрочить свой имидж на международной арене среди инвесторов и крупного бизнеса, но и обойти по этому показателю такие страны, как Молдова (70-е место с индексом в 4,755 балла), Бахрейн (74-е место с индексом в 4,601 балла), Босния и Герцеговина (76-е место с индексом в 4,549 балла), Азербайджан (79-е место с индексом в 4,413 балла), Турция (93-е место с индексом в 4,053 балла), Россия (96-е место с индексом в 3,879 балла) и Украина (104-е место с индексом в 3,504 балла).

Стоит отметить, что статистические данные Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в данном исследовании не учитывались.

Мировые показатели

Наилучшим образом, по версии авторов исследования, права собственников защищены в Люксембурге. Его итоговый индекс по итогам 2025 года составил 8,237 балла.

Десятка лучших стран мира по этому показателю представлена следующим образом – Австралия (8,037 балла), Швейцария (8,008 балла), Япония (7,909 балла), Дания (7,775 балла), Канада (7,756 балла), Австрия (7,741 балла), Германия (7,711 балла), Новая Зеландия (7,674 балла) и США (7,655 балла).

Хуже всего дела с защитой прав собственников обстоят на Гаити (2,133 балла), в Венесуэле (2,034 балла) и Йемене (1,692 балла).

Олег Калиниченко
Казахстан улучшил показатели в глобальном рейтинге мягкой силы
Казахстан улучшил показатели в глобальном рейтинге мягкой силы
Казахстан улучшил позиции в рейтинге стран с качественным образованием
Казахстан улучшил позиции в рейтинге стран с качественным образованием
Статистическая эффективность: Казахстан – лидер в СНГ по версии Всемирного банка
Статистическая эффективность: Казахстан – лидер в СНГ по версии Всемирного банка
Казахстан выиграл пятую медаль на чемпионате мира по таеквондо в Узбекистане
Казахстан выиграл пятую медаль на чемпионате мира по таеквондо в Узбекистане
Забит Магомедшаприпов заборол Нурмагомедова
Забит Магомедшаприпов заборол Нурмагомедова
Появилась информация о казахстанских клубах в еврокубках
Появилась информация о казахстанских клубах в еврокубках
Разгромной победой завершился матч "Шахтёра" в Первой лиге
Разгромной победой завершился матч "Шахтёра" в Первой лиге
