Гибкая модель-гимнастка из Астаны приводит в восторг Казнет

Ее красота, может, и есть Божье создание, но тело – результат усиленной работы над собой. Ноги от ушей, пчелиная талия, будто без костей – фразеологизмы как никогда лучше описывают эффектную внешность Камилы Коптлеу. Zakon.kz расскажет, как астанчанка очаровывает собой.

24-летняя Камила Коптлеу – разносторонняя личность благодаря родителям, которые с ранних лет отдали ее на гимнастику. Параллельно она совмещала плавание, танцы, музыкальную школу.

"Мои родители очень ответственные и требовательные люди. Папа военный, полковник в отставке, за его спиной 35 лет службы. Мама более 30 лет работает в образовании. Нас в семье четверо детей, я самая младшая. Мы выросли в любви и заботе. Родные никогда ни в чем не ограничивали, наоборот, всегда во всем поддерживают". Камила Коптлеу

Именно художественная гимнастика покорила сердце жительницы Астаны. Но за легкостью и красотой на помосте кроется титанический труд.

"Гимнастике я посвятила около 17 лет: 12 из них была спортсменкой, еще пять лет работала тренером. Это ежедневный труд, который требует дисциплины и выносливости. Моя спортивная карьера была очень насыщенной и яркой. Я получила звание мастера спорта международного класса, являюсь трехкратной чемпионкой Азии, призером чемпионатов Азии, абсолютной чемпионкой Казахстана в групповых упражнениях, победительницей международных турниров и спортивных игр "Дети Азии". Что касается медалей, я не знаю точно, сколько их. Спортсмены считают плохой приметой считать награды, поэтому до сих пор не знаю точное количество". Камила Коптлеу

Рост девушки – 177 см, вес стабильно держится около 54 кг. Главным достоинством она считает свой характер: умение идти к своей цели, доводить начатое до конца, быть честной, справедливой и открытой миру. Для нее важно сохранять доброту и искренность.

"В гимнастике очень строгие требования к внешнему виду, весу и дисциплине. Поэтому иногда мне могло казаться, что я недостаточно стройная на площадке. Думаю, на тот момент это можно было бы назвать "комплексом". Со временем это восприятие изменилось". Камила Коптлеу

Позже гимнастка почувствовала, что хочет двигаться дальше и развиваться в новом направлении. Она намерена реализовать себя не только как спортсмен, но и как личность. Сейчас активно развивает блог в соцсетях.

Кроме того, у Камилы Коптлеу неплохо получается проявлять себя в моделинге. В ее копилке показы на Kazakhstan Fashion Week, Eurasian Fashion Week, Azerbaijan Fashion Week, Baku Fashion Week и Georgia Fashion Week. Она планирует выйти на более высокий уровень, работать в Европе и США.

"Для меня важно не только участие в проектах, но и развитие личного бренда. Доход модели во многом зависит от опыта, узнаваемости и формата сотрудничества, поэтому в этой сфере все очень индивидуально. Конкуренция действительно большая. В Казахстане очень много красивых, высоких и харизматичных девушек. Поэтому расслабляться нельзя. Нужно постоянно развиваться и работать над собой. Я считаю, что главный соперник для каждого человека – это он сам. Если ты способен преодолеть свои страхи, лень и сомнения, тогда ты уже вне конкуренции". Камила Коптлеу

Модель раскрыла секрет своей утонченной фигуры и дала работающие советы для тех, кто хочет тонкую талию.

"Спорт присутствует в моей жизни столько, сколько я себя помню. Я просто не могу жить без движения. Это может быть тренировка, прогулка, зарядка, но активность должна быть каждый день. Я регулярно занимаюсь тренировками дома, которые показываю у себя в Instagram и YouTube, а также хожу в фитнес-зал. В целом стараюсь вести активный образ жизни, это помогает мне поддерживать форму". Камила Коптлеу

Что касается разных образов, девушка заявила, что для нее не имеет значения, где покупать одежду. Главное – делать это со вкусом.

"Это может быть и масс-маркет, и брендовый бутик. Главное, чтобы вещь хорошо сидела, была качественной и комфортной. Я работаю в сфере моды, вокруг меня много красоты, дизайнеров, съемки в различных образах. Со временем начинаешь лучше чувствовать сочетание в одежде. Мой главный совет девушкам: прислушиваться к себе и не пытаться быть похожими на других. У каждой своя внешность, фигура, типаж и индивидуальность. Очень важно найти именно свой стиль". Камила Коптлеу

Собеседница поведала, что для нее настоящее счастье и какого мужчину она хочет видеть рядом с собой.

"В жизни каждой женщины важно чувствовать себя любимой и реализованной. Когда у тебя есть внутренняя опора, любимое дело и люди рядом, которые тебя поддерживают. Это и делает человека счастливым. Для меня важно, чтобы рядом был настоящий мужчина. Сильный, надежный, человек слова. Мне близки люди со схожими жизненными ценностями, с хорошим чувством юмора, с внутренним стержнем и добрым сердцем. Главное, чтобы был партнер, с которым мы будем расти и развиваться вместе, поддерживать друг друга и становиться лучше. Человек, который во многом отражает меня саму и с которым мы смотрим в одном направлении". Камила Коптлеу

Внешняя привлекательность может иногда сыграть свою роль, но на одной красоте далеко не уедешь, считает модель. По ее мнению, ничего просто так не дается. За каждым успехом стоит большой труд. И она из тех, кто не ждет, когда упадет звезда, а сама отправляется за небесным светилом.