Как защититься от мошенников: в Астане стартовал форум по финансовой безопасности

22 мая в Астане проходит форум "АФМ online 2026" – "Тренинг по финансовой безопасности". Темой обсуждения стали меры борьбы с интернет-мошенничеством, а также финансовые пирамиды, цифровая гигиена и дипфейки. Присоединиться к встрече можно как офлайн, так и онлайн, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие по финансовой безопасности проводится в столичном Дворце молодежи "Жастар Сарайы" в рамках продвижения идеологии "Закон и порядок".

Основная цель форума – разъяснение основ цифровой гигиены, новых форм и методов защиты от финансового мошенничества и схем дропперства.

Организаторами выступили Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу совместно с акиматом города Астаны и интернет-изданием Zakon.kz при участии Министерства внутренних дел и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

"Встреча с дискуссией проходит в гибридном формате: принять участие можно в том числе и через режим онлайн-трансляции в реальном времени. Форум собрал тысячи участников", – отмечают организаторы.

Онлайн-трансляция форума доступна к просмотру на YouTube-канале "PRG" с 11:00.

Панельная дискуссия проводится с участием известных журналистов, экспертов и деятелей общественного мнения.

В программе форума – выступления представителей государственных органов, посвященные актуальным схемам интернет-мошенничества, созданию пирамиды, цифровой гигиене и угрозам, нарушениям с дипфейками.

Как отмечают организаторы, эксперты помогают казахстанцам освоить основы цифровой гигиены и повысить уровень финансовой и цифровой безопасности.

Концепция мероприятия предусматривает интерактивный формат, направленный на более легкое, продуманное и комфортное восприятие информации. В программу встречи включены конкурсы, юмористические скетчи, театральные постановки и тематические перформансы.

Также для гостей встречи выступают артисты, певцы, блогеры и медийные личности. Мероприятие украсят театральные перформансы и юмористические сценки с участием артиста Турсынбека Кабатова.

Вместе с тем в форуме принимают участие известные журналисты, телеведущие и общественные деятели Казахстана. Среди участников дискуссионной площадки – телеведущая Ляйля Султанкызы, журналист Гульмира Дайрабаева, журналист Айгуль Мукей, общественный деятель Юрий Ли, представитель "ПТК" Гани Абдиев и журналист Сырым Иткулов.

Модераторами встречи стали официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу Ернар Тайжан и журналист Кулшат Уразымбетова.

Завершится форум открытой дискуссией, в ходе которой журналисты, общественные деятели и медийные личности обсудят реальные случаи мошенничества и способы защиты от финансовых афер.