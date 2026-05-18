Отдых над городом: как алматинцы проводят выходные – фоторепортаж

Весна в горах Заилийского Алатау всегда разная. В марте здесь еще лежит снег. Но уже в апреле и мае горы вокруг Алматы меняются, склоны покрываются зеленью, солнце становится ярче, а выходные для тысяч горожан превращаются в маленькое путешествие за город. Подробнее – в материале Zakon.kz.

С наступлением тепла алматинцы все чаще выбирают отдых на природе. Кто-то отправляется в полноценные походы: к водопадам, ущельям и смотровым площадкам, а кто-то просто выезжает в горы на несколько часов, чтобы пообедать на свежем воздухе, устроить пикник или выпить чай с видом на заснеженные вершины. Для многих такие поездки давно стали частью весеннего ритма жизни, ведь после рабочей недели люди очень стремятся сменить шум улиц на тишину горных троп и шум рек.

Мы тоже решили отправиться в горы и посмотреть, чем живут в эти дни гости и жители города. Уже с первых минут становится понятно: весной здесь царит особая атмосфера. Люди фотографируются на фоне заснеженных вершин, жарят шашлыки, пьют чай в беседках и просто сидят на склонах, наслаждаясь солнцем и видом на зеленеющие ущелья. Кто-то приезжает сюда ради активного отдыха, а кто-то – чтобы просто помолчать и восстановить силы после насыщенной городской недели.

По выходным горы вокруг Алматы звучат иначе – они очень громкие. С самого утра в сторону Медеу и Шымбулака тянется поток машин, а тропы быстро заполняются людьми. Здесь можно встретить семьи с детьми, туристов с рюкзаками, спортсменов, велосипедистов и тех, кто просто приехал подышать свежим воздухом. Повсюду слышны разговоры, смех, музыка и шум бурных горных рек. А для тех, кто не готов к долгим пешим прогулкам, работают электромобили, на них отдыхающие добираются до популярных локаций и смотровых площадок. Мы, кстати, именно так и сделали.

"Я переехала в Питер восемь лет назад, но каждый раз, когда возвращаюсь в Алматы, обязательно еду в горы. Наверное, нигде больше я не чувствую столько солнца и воздуха, которых так не хватает в течение года. Здесь совершенно другая атмосфера А еще горы для меня пахнут детством, школьными каникулами, семейными выездами, тем временем, когда жизнь казалась проще и беззаботнее", – поделилась эмоциями Анастасия.

Особую атмосферу в горах создает весеннее солнце. Воздух здесь остается прохладным и удивительно свежим. После шумного города это ощущается особенно остро, ведь вместо постоянного гула машин – шум ветра, вместо смога – чистое небо и запах влажной земли. Среди деревьев можно заметить и белок, которые еще не успели сменить зимний окрас на яркие летние шубки.

Весной природа в горах оживает буквально на глазах. На склонах появляется молодая трава, распускаются первые цветы, а деревья постепенно покрываются густой зеленью. Многие жители города признаются, что именно в это время года особенно чувствуется контраст между мегаполисом и природой.

"Мы любим Горельник за его гибкость. Здесь можно и оздоровиться в бочках, и вкусно поесть, и спокойно прогуляться по безопасным тропам. Если устал, всегда найдется место, где можно передохнуть и просто посидеть в тишине. А если есть силы и настроение, можно продолжить путь в сторону Шымбулака. Для нас это место давно стало особенным, иногда Горельник для нас перевалочный пункт, в другой раз главная цель поездки", – рассказывает Асанали.

Для алматинцев поездки в горы давно стали частью городской культуры. Одни выбирают активный отдых и длинные маршруты с подъемами к водопадам и перевалам, другие предпочитают спокойные семейные выезды с пикниками и неспешными прогулками. Но почти для всех это возможность хотя бы на несколько часов сменить ритм жизни, восстановить силы и провести выходные вдали от городской суеты.

Также горные локации привлекают и гостей города. Туристы приезжают сюда не только ради знаменитых видов, но и чтобы почувствовать тот самый свежий горный воздух.

Многие отправляются на прогулки по популярным тропам, делают фотографии на фоне заснеженных вершин, хвойных лесов и бурных рек, а затем делятся этими кадрами в социальных сетях. Для кого-то это возможность впервые увидеть настоящие горы так близко к мегаполису, а для кого-то повод вернуться сюда повторно.

Но, несмотря на теплую и комфортную погоду, напоминаем, что весной в горах начинается сезон клещей. Особенно осторожными стоит быть на тропах с высокой травой и в лесных участках. Перед прогулкой туристам рекомендуем использовать защитные спреи и репелленты, а после отдыха внимательно осматривать одежду и открытые участки тела. Даже короткая прогулка в горах требует элементарных мер предосторожности.