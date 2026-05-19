Финансы

Импорт разгоняет цены: какие товары дорожают в Казахстане быстрее всего

импорт, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 13:26
Импортная инфляция в Казахстане снова усиливается, но теперь главный рост идет уже не по сырью, а по готовой продукции, продуктам переработки и оборудованию. Особенно быстро дорожают товары из стран ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Если смотреть только на общий индекс, ситуация кажется почти безмятежной. Согласно исследованию бюро национальной статистики АСПиР РК, в марте 2026 года импортные цены выросли к марту прошлого года всего на 3,5%. При этом к февралю даже наблюдалось снижение – до 98,2%.

Но если сделать более глубокий анализ, то можно заметить сильный перекос: одни категории почти не меняются в цене, а другие дорожают на десятки процентов. Причем сильнее всего растут именно товары с высокой добавленной стоимостью – продукты глубокой переработки, текстиль, оборудование и промышленная продукция.

Сладко и дорого

Самая заметная история – резкое подорожание продукции с какао. За год:

  • какао и продукты из него выросли на 145,6%;
  • шоколад и готовые продукты с какао: на 147%;
  • кондитерские изделия без какао: на 110,8%.

В поставках из стран ЕАЭС рост еще выше:

  • какао: +150,7%;
  • шоколад: – +150,9%.

Причина во многом глобальная. Мировой рынок какао уже больше года переживает ценовой кризис из-за проблем с урожаем в Западной Африке. Казахстан как импортозависимый рынок получает этот рост через готовую продукцию.

Инфляция смещается из сырья в переработку

Еще несколько лет назад основным источником импортной инфляции были металлы и сырье. Сейчас картина меняется.

Во многих сырьевых категориях цены стабилизируются или даже снижаются:

  • общий импорт в марте к февралю – 98,2%;
  • уголь – 93,8% к марту прошлого года;
  • природный газ – 97,3%;
  • часть металлургической продукции находится около 100%.

Но готовая продукция продолжает дорожать. Например:

  • текстиль из стран СНГ: +126,9%;
  • трикотажная одежда из СНГ: +149,6%;
  • медицинские и оптические приборы из СНГ: +136,7%;
  • насосное оборудование из ЕАЭС: +133%.

Как видим, здесь в цену закладываются производственные издержки, логистика, стоимость комплектующих и удорожание переработки.

ЕАЭС – источник ценового давления

Отдельно выделяется импорт из стран ЕАЭС. Цены на общий импорт в Казахстан выросли на 3,5%, тогда как как на импорт из ЕАЭС – уже на 6,1%.

По многим позициям именно поставки из ЕАЭС показывают наиболее резкий рост:

  • текстиль: +119,1%;
  • одежда: +129,1%;
  • холодильное оборудование: +115,5%;
  • приборы и медицинская техника: +137,5%.

Фактически Казахстан импортирует инфляцию через ближайших торговых партнеров. Это особенно важно на фоне высокой зависимости рынка от поставок из России.

Давление на стройку

Данные статистики показывают, что строительный сектор продолжает получать ценовой импульс через импорт материалов и промышленной продукции.

За год выросли цены на:

  • холоднокатаный стальной прокат: на 126,2%;
  • краски и лаки: на 119,4%;
  • древесину: на 106,3%;
  • лесоматериалы: на 109,4%;
  • керамические изделия: на 105,8%.

Другими словами, себестоимость строительства в Казахстане остается под давлением даже без ослабления тенге и строительные компании продолжают сталкиваться с дорогими материалами, оборудованием и инженерной продукцией.

Дорожает и технологический импорт. В ЕАЭС особенно быстро растут цены на:

  • холодильное оборудование: +115,5%;
  • электротехническую продукцию: +104,7%;
  • медицинские приборы: +137,5%.

Ранее мы рассказали, что в I квартале 2026 года товарооборот страны увеличился на 10,5%, превысив 32,9 млрд долларов. При этом Китай стал крупнейшим покупателем казахстанского экспорта, а Россия сохранила лидерство по поставкам товаров в торговле внутри ЕАЭС.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
