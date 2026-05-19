26.06.2026 и другие магические даты: когда лучше не играть свадьбу

С наступлением теплого сезона начинается свадебный бум. Многие пары стремятся выбрать красивую или зеркальную дату для регистрации брака, однако известный нумеролог Айсулу Ахимова предупреждает: некоторые сочетания цифр могут нести непростую энергетику для семейной жизни, пишет Zakon.kz.

Весна и лето традиционно считаются самым горячим временем бракосочетаний. Влюбленные заранее бронируют рестораны, фотографов и, конечно, стараются выбрать особенную дату для регистрации. Для кого-то важно удобство, для кого-то – символизм, а некоторые пары внимательно изучают значение чисел, веря, что дата свадьбы может повлиять на судьбу семьи.

Известный казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова рассказала, что далеко не каждая красивая или зеркальная дата считается благоприятной для создания семьи. По словам специалиста, некоторые сочетания цифр способны усиливать конфликтность, эмоциональные качели и нестабильность в отношениях.

Май: "красивая", но напряженная дата

Одной из неоднозначных дат специалист назвала 26 мая 2026 года – 26.05.2026. Несмотря на эстетичность сочетания цифр, день, по словам нумеролога, несет достаточно напряженную энергетику для свадьбы.

"Это вторник – день Марса. А Марс связан с импульсивностью, борьбой за лидерство и резкими эмоциональными реакциями", – объяснила Ахимова.

По ее словам, переизбыток двоек (их аж четыре) в дате способен усиливать эмоциональность и страсть в отношениях, однако при отсутствии устойчивых энергий союзу может не хватать внутренней опоры и терпения в сложные периоды семейной жизни.

"В дате отсутствуют важные цифры: 4, 7 и 8. А это связано с энергией устойчивости, фундамента, надежности и умения выстраивать крепкий быт в семейных отношениях. Из-за этого союзу может не хватать внутренней опоры, терпения и способности экологично проживать сложные периоды. Но при этом в дате активные "5" и сам нумерологический код дня способствуют больше укреплению союза, нежели разрушению. Такая дата подходит для тех, кто умеет спокойно разрешать конфликтные ситуации и постоянно находится в духовном развитии". Айсулу Ахимова

В то же время специалист отметила, что эта дата все же считается более благоприятной, чем аналогичная июньская.

Июнь: зеркальная дата с "эмоциональными качелями"

Особое внимание нумеролог уделила 26 июня 2026 года – одной из самых популярных зеркальных дат предстоящего лета.

"Многие выбирают ее из-за красивого сочетания цифр, но в этой дате также переизбыток энергий двойки и шестерки", – рассказала эксперт.

По мнению специалиста, большое количество двоек может проявляться вспыльчивостью и эмоциональной нестабильностью, а шестерки – усиливать бытовые и материальные вопросы в отношениях.

"Также в дате ощущается нехватка энергий гибкости, терпения и глубокого чувствования партнера. Из-за этого отношениям бывает сложнее проходить кризисы мягко. Такая дата подходит более устойчивым, зрелым и чрезвычайно эмпатичным парам, нежели молодым и категоричным, кто недавно встретил друг друга и решил создать семью в краткие сроки". Айсулу Ахимова

Кроме того, именно в этот период начинается ретроградный Меркурий, который в астрологии считается неблагоприятным временем для важных решений и оформления документов.

"Ретроградный Меркурий часто приносит пересмотры, недопонимания и возвраты к прошлому", – пояснила Ахимова.

Среди более благоприятных июньских дат специалист выделила 19 июня, а также 21 июня – для тех, у кого в психоматрице мало двоек.

Для тех, у кого в натальной карте стоит ретро-Меркурий, также подходит 28 июня, добавила нумеролог.

Июль: время переждать ретро-Меркурий

Не самым удачным месяцем для свадеб нумеролог назвала и июль. Причина – продолжающееся влияние ретроградного Меркурия.

По словам Ахимовой, свадебные церемонии и официальные регистрации лучше планировать после 24 июля, когда влияние планеты начнет ослабевать.

В качестве удачных дат специалист назвала 24 июля – день, который подходит большинству пар, а также 26 июля – для зрелых людей старше 30 лет или тех, кто вступает в брак повторно.

"Но есть исключение: 19 июля считается благоприятной датой для тех молодоженов, кто родился в период ретроградного Меркурия, также для тех, у кого в этом месяце и в этом году идет период личного плюса и подъема". Айсулу Ахимова

Август: период затмений

Август, по словам специалиста, также окажется непростым месяцем для свадеб. С 12 по 28 августа ожидается коридор затмений – период, который в астрологии считается эмоционально нестабильным и напряженным.

"Это время повышенной турбулентности, когда скрытое выходит наружу, эмоции усиливаются, а события могут разворачиваться непредсказуемо. Поэтому в такие периоды рекомендуют не начинать судьбоносные процессы, не принимать резких решений и по возможности ставить все важное на паузу – особенно то, что связано с браком, переездами, крупными вложениями и официальными союзами". Айсулу Ахимова

На этом фоне дата 26.08.2026, несмотря на красивое сочетание цифр, может нести сложности в коммуникации и взаимопонимании между партнерами.

Также эклипсы (затмения) считаются мощными кармическими мостами или порталами на 9,5-18 лет вперед.

"Если в прошлом, ровно 9-9,5 года назад, вы переживали какое-то эмоциональное событие, серьезно повлиявшее на вашу жизнь, – расставание или кармический урок, встречу и другое, то есть риск повторения этого судьбоносного урока". Айсулу Ахимова

Впрочем, Айсулу Ахимова подчеркивает: даже самая "идеальная" дата не гарантирует счастливого брака, а неблагоприятное сочетание цифр не способно разрушить отношения, если в них есть уважение, любовь и готовность слышать друг друга.

Поэтому в последний месяц лета дату бракосочетания лучше назначать до 10-11 августа, а лучше выбрать 1-е или 7-е числа.

Для тех, кто родился в период коридора затмений и у кого личный год в нумерологии на большом плюсе (высчитывается индивидуально), в качестве исключения может выступить число – 21 августа.

Сентябрь: спокойный и более гармоничный период

После эмоционально напряженного августа сентябрь, по мнению специалиста по влиянию цифр на судьбу человека, выглядит значительно спокойнее для заключения брака.

Нумеролог отметила, что в этом месяце есть сразу несколько благоприятных дат для свадебной регистрации – 17, 19, 20 и 26 сентября. При этом 19-е число первого осеннего месяца особенно подходит зрелым парам, которые подходят к созданию семьи осознанно и взвешенно.

Сентябрьские даты считаются более стабильными с точки зрения энергетики: в них меньше эмоциональной турбулентности и больше потенциала для спокойного выстраивания семейных отношений.

Октябрь: влияние ретро-Венеры

А вот октябрь для свадеб нумеролог советует рассматривать осторожнее. Причина – ретроградная Венера, которая продлится с 3 октября по 14 ноября 2026 года.

"Венера – планета любви, гармонии, чувств и партнерства. Во время ретропериода не рекомендуется регистрировать брак и создавать новые серьезные союзы", – пояснила Айсулу Ахимова.

По словам собеседницы, в этот период люди могут идеализировать отношения, возвращаться к прошлым чувствам или позже пересматривать важные решения. Аналогично ретро-Венера считается неблагоприятным временем и для эстетических операций или серьезных изменений внешности.

В конечном итоге дата свадьбы – это лишь символ. Намного важнее то, с какими чувствами люди вступают в брак и готовы ли они вместе проходить через трудности. Ведь счастливую семью создают не числа в календаре, а взаимная поддержка, доверие и ежедневная забота друг о друге.