Ажиотаж в Шымкенте вызвала дата 26.02.26

В Шымкенте сегодня, 26 февраля 2026 года, – свадебный бум из-за красивой "зеркальной" даты, сообщает Zakon.kz.

В Государственной корпорации "Правительство для граждан" рассказали, что 26.02.26 в Шымкенте с заявлением о регистрации брака обратилась 51 пара.

"Февраль в этом году стал востребованным месяцем для заключения браков, однако в этом месяце особый свадебный ажиотаж вызвала так называемая "счастливая дата". Только за один день 26 февраля в городской РАГС 51 пара подала заявление на регистрацию брака. Всего с начала 2026 года в Шымкенте заключили брак 895 пар", – отметили в организации.

За 2025 год в Шымкенте было зарегистрировано 7 052 брака. Регистрация браков проходила в торжественном зале, церемонии проводили сотрудники РАГСа. Для жителей также доступна услуга выездной торжественной регистрации.

В январе 2026-го сообщалось, что самый активный в плане свадеб город – Алматы. В 2025 году там зарегистрировали брак 18 445 пар.