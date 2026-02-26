#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Общество

Ажиотаж в Шымкенте вызвала дата 26.02.26

расписавшиеся в Шымкенте пары, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 13:52 Фото: Правительство для граждан
В Шымкенте сегодня, 26 февраля 2026 года, – свадебный бум из-за красивой "зеркальной" даты, сообщает Zakon.kz.

В Государственной корпорации "Правительство для граждан" рассказали, что 26.02.26 в Шымкенте с заявлением о регистрации брака обратилась 51 пара.

"Февраль в этом году стал востребованным месяцем для заключения браков, однако в этом месяце особый свадебный ажиотаж вызвала так называемая "счастливая дата". Только за один день 26 февраля в городской РАГС 51 пара подала заявление на регистрацию брака. Всего с начала 2026 года в Шымкенте заключили брак 895 пар", – отметили в организации.

За 2025 год в Шымкенте было зарегистрировано 7 052 брака. Регистрация браков проходила в торжественном зале, церемонии проводили сотрудники РАГСа. Для жителей также доступна услуга выездной торжественной регистрации.

В январе 2026-го сообщалось, что самый активный в плане свадеб город – Алматы. В 2025 году там зарегистрировали брак 18 445 пар.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Александр Вучич прибыл в Астану: кто и как встретил высокого гостя в аэропорту
16:20, Сегодня
Александр Вучич прибыл в Астану: кто и как встретил высокого гостя в аэропорту
В Алматы свадебный ажиотаж вызвала дата 25.02.2025
07:50, 26 февраля 2025
В Алматы свадебный ажиотаж вызвала дата 25.02.2025
Магия зеркальной даты 25.02.2025: Казахстан пережил свадебный бум
16:58, 26 февраля 2025
Магия зеркальной даты 25.02.2025: Казахстан пережил свадебный бум
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: