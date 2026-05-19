Инновационное развитие Казахстана и как его оценивают на международной арене

Фото: freepik
Казахстан по итогам 2025 года сохранил ранее наработанные им позиции в глобальном рейтинге стран по индексу инноваций, сообщает Zakon.kz.

В век высоких технологий инновационное развитие для каждого государства стоит в одном ряду со всеми остальными наиболее жизненно важными для него отраслями.

Уделяют инновационному развитию достаточно серьезное внимание и в Казахстане. Оно в первую очередь направлено на проведение постепенной диверсификации экономики с переходом на более технологичную и наукоемкую модель.

В этом ключе уже сегодня можно даже невооруженным глазом видеть определенные положительные результаты. Активно проводится цифровизация, стремительно развивается сферы IT и финтеха, внедряется ИИ, создаются и запускаются суперкомпьютеры, поддерживается развитие высокотехнологичного бизнеса.

Тем не менее, несмотря значительные успехи в сфере инновационного развития, положение Казахстана в рейтинге самых инновационно развитых и развивающихся государств в последние несколько лет остается неизменным. Так, согласно данным глобального рейтинга стран по индексу инноваций, Казахстан продолжает удерживать 81-е место из 139 оцениваемых государств.

Каким образом и кто оценивает

Составителями глобального рейтинга стран по индексу инноваций выступают эксперты Всемирной организации интеллектуальной собственности, работающей под эгидой ООН.

Сам индекс, по показателям которого в конечном итоге составляется этот рейтинг, формируется на основании более 80 переменных, объединенных в две основные категории – инновационные ресурсы и инновационные результаты.

Под оценку состояния инновационных ресурсов попадают: эффективность государственного управления, безопасность и эффективность законов, уровень образования, качество научной среды и количество исследователей, развитие рынка и бизнеса.

В свою очередь для определения точного уровня инновационных результатов эксперты вышеуказанной организации оценивают: число создаваемых научных продуктов и их перспективность, рост патентов на интеллектуальную собственность, объем высокотехнологичного экспорта, товарные знаки и инновации в сфере креативной индустрии.

Конечный индекс формируется из учета полученных оценок каждой переменной из двух вышеописанных категорий по шкале от 0 до 100, где 100 – наивысший балл.

Инновационность Казахстана и стран СНГ

Лидером по уровню инновационного развития на пространстве стран Содружества, по версии специалистов Всемирной организации интеллектуальной собственности, является Армения. Она занимает 59-ю строчку в глобальном рейтинге с конечным индексом в 30,5 балла.

Второе место по итогам 2025 года по этому показателю среди стран СНГ заняла Россия (60-е место в мире с итоговым индексом в 30,3 балла), а третье – Узбекистан (70-е место с итоговым индексом в 26,5 балла).

Следом за ними расположились – Казахстан (81-е место с итоговым индексом в 26,3 балла), Беларусь (85-е место с итоговым индексом в 25,1 балла), Азербайджан (94-е место с итоговым индексом в 22,9 балла), Кыргызстан (96-е место с итоговым индексом в 22,6 балла) и Таджикистан (108-е место с итоговым индексом в 20,2 балла).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Первое место в мире по уровню инновационного развития занимает Швейцария. Ее итоговый индекс эксперты вышеназванной организации оценили по состоянию на конец 2025 года в 66 баллов.

На второй позиции мирового рейтинга с показателем в 62,6 балла разместилась Швеция, а на третьей – Соединенные Штаты Америки. Их степень инновационного развития оценивается в 61,7 балла.

В топ-10 самых инновационно развитых стран мира также вошли – Южная Корея (индекс – 60 баллов), Сингапур (индекс – 59,9 балла), Великобритания (индекс – 59,1 балла), Финляндия (индекс – 57,7 балла), Нидерланды (индекс – 57 баллов), Дания (индекс – 56,9 балла) и Китай (индекс – 56,6 балла).

Мировыми аутсайдерами в плане внедрения инноваций сегодня являются – Нигер (индекс – 11,9 балла), Ангола (индекс – 13 баллов), Демократическая Республика Конго (индекс – 13,6 балла), Венесуэла (индекс – 13,7 балла) и Мали (индекс – 14 баллов).

