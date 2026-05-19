Узбекистан стал лидером по росту числа работающих компаний в Казахстане

Количество действующих компаний из Узбекистана в РК за последние 3,5 года выросло почти в 4 раза. Причем в 2026 году рост резко ускорился: узбекистанский бизнес показывает самые высокие темпы экспансии среди всех стран-партнеров Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Рекордные значения

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, на 1 мая 2026 года в Казахстане работали 8 275 компаний с узбекистанским участием. Для сравнения: в ноябре 2022 года таких компаний было 2 072.

Таким образом, число действующих компаний из Узбекистана выросло почти на 300%.

Главная особенность 2026 года – резкое ускорение регистрации новых компаний. Если раньше рост был постепенным, то сейчас динамика стала почти взрывной. Только за два последних месяца число зарегистрированных компаний с узбекистанскими корнями выросло сразу на 1 376:

март – апрель 2026 года: +866 компаний;

апрель – май 2026 года: +510 компаний.

Причем мартовский прирост стал максимальным как минимум за последние 5 лет, а апрельский – одним из самых высоких за тот же период, отметили в Первом кредитном бюро.

Источник нового бизнеса

Самое важное в статистике – рост идет именно по действующим компаниям, а не только по регистрациям.

Динамика выглядит показательно:

2022 год: 2 072 действующие компании;

2024 год: 3 829;

2026 год: 8 275.

Фактически за несколько лет Узбекистан превратился в один из главных источников нового иностранного бизнеса в Казахстане.

Главные точки роста

Особенно важно, что значительная часть нового бизнеса связана со строительством.

Сейчас компании с узбекистанскими корнями в Казахстане распределяются так:

услуги: 42%;

торговля: 25%;

строительство: 21%.

Фактически бизнес из дружественной страны активно заходит в один из крупнейших секторов экономики Казахстана.

Россия остается лидером, но рост остановился

По абсолютному количеству компаний в РК первое место по-прежнему занимает Россия.

На 1 мая 2026 года в Казахстане действовали:

компании из России: 17 112;

из Узбекистана: 8 275;

из Китая: 7 407;

из Турции: 3 298.

Однако динамика уже меняется. Если узбекистанский бизнес продолжает быстро расти, то число российских компаний с конца 2024 года, наоборот, начало сокращаться почти каждый месяц.

Только за апрель 2026 года количество компаний с российскими корнями уменьшилось на 215 – это самое заметное снижение как минимум за последние 5 лет.

Узбекистан уже обогнал Китай и Турцию

Еще несколько лет назад узбекистанский бизнес практически не играл заметной роли на казахстанском рынке. Но ситуация изменилась очень быстро. В начале 2024 года Узбекистан вошел в тройку крупнейших стран по числу компаний в Казахстане, обогнав Китай. А уже к концу того же года вышел на 2-е место, опередив Турцию.

При этом Китай тоже показывает быстрый рост:

2022 год: 1 608 действующих компаний;

2026 год: 7 407.

Но Узбекистан все равно остается впереди по числу работающего бизнеса.

