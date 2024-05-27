Польза и вред картофеля: как приготовить и сколько съесть

Мнения ученых относительно вреда картофеля разделись – появились исследования, где говорится, что популярный продукт не вызывает катастрофических изменений в организме. Zakon.kz узнал, на чем основывается позиция ученых и как приготовить невредный картофель.

Чем может быть полезен картофель

Исследование проводилось норвежскими учеными в течение пятнадцати лет. В эксперименте принимали участие более 75 тыс. человек в возрасте от 18 до 64 лет, которые были поделены на три группы: первая – ели картофель не чаще двух раз в неделю. Вторая группа – от трех до пяти раз, и третья – от шести до семи раз в неделю, то есть каждый день.

Картофель – составная часть рациона в Норвегии, зачастую продукт употребляется в отварном виде в качестве гарнира к рыбе. Ученые не установили негативного воздействия картофеля на организм человека, в результате которого развились бы серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы.





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Какие плюсы отварного картофеля были установлены

Количество пищевых волокон в картофеле обеспечивает до 20% дневной нормы у мужчин и 16% – у женщин. В картошке содержится полезный для здоровья витамин С – до 26% дневной нормы у мужчин, и до 15% – у женщин. Плоды картофеля богаты калием – в 100 г содержится до 14% дневной нормы.

Как известно, пищевые волокна важны для пищеварительной системы, а калий и витамин С благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и препятствуют развитию гипертонии. Правда, нужно помнить, что картофель не лекарственный препарат, и в этом случае можно говорить только о количестве веществ в продукте, получаемых для восполнения дневной нормы организмом.





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Что остается в картофеле не безопасным

Другая часть специалистов, соглашаясь с наличием полезных веществ в картофеле, продолжает призывать быть осторожными с его употреблением. Главным виновником негативного влияния на организм они по-прежнему называют крахмал, который при попадании в организм тут же расщепляется на сахара и начинает действовать на поджелудочную железу и печень подобно сладким булочкам или рисовой каше.

Они считают, что к заболеваниям сердечно-сосудистой системы приводит не прямое употребление картофеля, а болезни, которые им могут быть спровоцированы: ожирение, сахарный диабет второго типа. Оба заболевания приводят к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Правда, хорошие новости для любителей картофеля от этой группы медиков имеются: риски существенно снижаются, если употреблять в пищу отварной, а не жареный картофель и не чаще двух-трех раз в неделю.

Безопасная форма картофельного крахмала

Появилось исследование, которое говорит, что холодный отварной картофель намного полезнее горячего. Если его остудить, а лучше подержать в холодильнике до завтрашнего дня, то крахмал меняет свою химическую формулу, становясь для организма резистентным. В этой форме крахмал не усваивается организмом, соответственно, вредного расщепления на сахара и повышения уровня глюкозы в крови не происходит. Дополнительный плюс – резистентный крахмал отлично способствует пищеварению.





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Как приготовить невредный картофель

Существует три способа приготовления картофеля, которые вызывают наименьшую критику у врачей – картофель в мундире, картофель отварной, картофель, запеченный в духовке.

Картофель в мундире

Плоды нужно хорошо помыть, не снимая кожуры, опустить в холодную подсоленную воду и варить до готовности. Лучше дождаться, пока картофель остынет, и потом подавать в качестве гарнира. Для вкуса картофель можно слегка полить растительным маслом и сверху посыпать мелко порезанной зеленью (лук зеленый и укроп).

Картофель отварной

Картофель очистить от кожуры, помыть и сложить в емкость для варки с холодной водой. Когда вода закипит, слегка подсолить. Варить до готовности. Лучше варить картофель целиком, не разрезая плоды на части. В противном случае картофель приобретает водянистый вкус. Подача может быть аналогичной картофелю в мундире.

Картофель, запеченный в духовке

Плоды хорошо помыть, завернуть в пищевую фольгу, сложить на решетку или противень и запекать в разогретой духовке до готовности. Можно не использовать фольгу, а запекать в духовке плоды с кожурой. В этом случае картофель теряет влагу и вкус становится более насыщенным. При запекании необходимо следить, чтобы картофель не подгорел. Запеченный картофель можно использовать в качестве гарнира, в этом случае можно не убирать кожуру, а сделать продольный надрез и подлить немного растительного масла, а также добавить мелко порезанную зелень и соль-перец по вкусу.

Хорошо использовать гарнир из отварного или запеченного картофеля в качестве заменителя хлеба. Отварной картофель можно также добавлять в популярные салаты, например, винегрет.

От какого картофеля лучше отказаться

По словам специалистов, следует отказаться от позеленевшего картофеля, даже если это всего несколько пятен. В этом картофеле содержится соланин – опасное и токсичное вещество, способное вызывать отравление.

Не стоит также готовить или варить подмороженный картофель – плод приобретает несвойственный сладковатый вкус, а при термической обработке может почернеть. Если от картофеля исходит химический запах, то производители явно перестарались с удобрениями, эти плоды лучше не использовать в пищу.