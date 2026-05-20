Алматинцы жалуются на липкие деревья: виновата ли тля и можно ли спасти зеленый фонд

Алматинцы массово жалуются на липкий налет на листьях, скамейках и автомобилях, припаркованных под деревьями. Особенно страдают карагачи. Горожане опасаются, что зеленый фонд мегаполиса поражен болезнями. Что происходит с деревьями, выяснял корреспондент Zakon.kz.

В этом году жители Алматы все чаще замечают липкий налет на автомобилях, оставленных в тени зеленых насаждений. Особенно активно казахстанцы обсуждают проблему в социальных сетях: многие жалуются, что сладкие капли буквально въедаются в лакокрасочное покрытие машин, а отмыть их удается только на автомойке.

Больше всего вопросов вызывает состояние карагачей. Листья деревьев покрыты липкой пленкой, а под кронами ощущается характерная вязкость. Одни предполагают, что деревья заражены болезнью, другие винят вредителей и плохой уход за насаждениями.

Что за липкий налет появляется на листьях и автомобилях

Мы обратились за экспертным мнением к заведующему отделом биологической защиты растений Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева (КазНИИЗиКР) Нуржану Мухамадиеву, чтобы узнать, насколько опасна ситуация для зеленого фонда мегаполиса и можно ли остановить распространение вредителей. По мнению специалиста, листву в больших парках и скверах города, скорее всего, поражает тля – один из самых распространенных сосущих вредителей городских деревьев. А липкая пленка на листьях, скамейках и машинах – это так называемая медвяная роса, которую выделяет маленькие насекомые длиной около 2 мм.

"Тля питается соком растений, прокалывая листья и молодые побеги. Избыток сахаров насекомые выделяют наружу в виде липкой жидкости, которая затем оседает на всем вокруг", – объясняет специалист.

Гороховая тля. Фото: pxhere

Именно поэтому под деревьями в теплое время года становятся липкими автотранспорт, лавочки и тротуары. Особенно заметна проблема в местах плотных посадок старых деревьев.

Почему особенно страдают карагачи

Эксперт отмечает, что в Алматы тля чаще всего поражает лиственные и самые распространенные деревья в южной столице: липы, тополя, клены, ясени, акации, абрикосы и яблони. Однако именно карагачи вызывают наибольшее количество жалоб со стороны жителей.



"Связано это с тем, что такие деревья массово произрастают в старых районах города и образуют густые кроны над парковками и дворами. При этом старые насаждения хуже сопротивляются вредителям", – разъяснил Нуржан Мухамадиев.

Наиболее часто жалобы фиксируются в районах со старыми зелеными посадками – Алмалинском, Ауэзовском и Жетысуском.

Почему тля так быстро размножается весной и летом

Специалист подчеркивает, что весна и начало лета – идеальное время для размножения тли. В этот период появляются молодые и сочные листья, которыми питаются вредители.

Дополнительно ситуацию усугубляют теплая погода и высокая влажность. Многие виды тли способны размножаться без оплодотворения, а цикл развития у насекомых очень короткий.

По словам эксперта, при благоприятных условиях одна колония может увеличиться в десятки раз всего за несколько недель. Особенно активно вредители распространяются после теплой зимы и ранней влажной весны.

Может ли жара усилить проблему

Заведующий отделом биологической защиты подтверждает, что жара и отсутствие дождей делают ситуацию еще серьезнее.

Во-первых, деревья испытывают стресс и становятся более уязвимыми перед вредителями. Во-вторых, липкий налет перестает смываться естественным образом осадками. Кроме того, высокая температура способствует ускоренному размножению тли.

Эксперт также предупреждает, что некоторые виды тли могут быть переносчиками заболеваний растений.

Aзиатская саговниковая щитовка. Фото: wikimedia/Jeffrey W. Lotz

Опасна ли тля для деревьев

По словам специалиста, для взрослых деревьев тля редко становится причиной гибели, однако при массовом заражении вредитель способен серьезно ослабить растение.

Среди основных последствий:

замедление роста;

пожелтение и скручивание листьев;

ослабление иммунитета дерева;

повышение риска грибковых заболеваний.

Особенно тяжело заражение переносят старые и ослабленные деревья, которые уже испытывают стресс из-за засухи, уплотнения почвы и загрязненного воздуха.

Почему алматинцы стали чаще замечать липкие деревья

Эксперт считает, что жалоб стало больше сразу по нескольким причинам. С одной стороны, влияет потепление климата и рост численности вредителей. С другой – ухудшается состояние самих городских насаждений. Стареющие деревья хуже сопротивляются атакам тли.

Кроме того, сегодня в Алматы стало значительно больше автомобилей, припаркованных под деревьями, поэтому проблема стала заметнее для горожан.

Связано ли это с плохим уходом за зелеными насаждениями

Специалист признает, что недостаточный уход действительно может усиливать распространение вредителей.

По его словам, деревья нуждаются в регулярном обследовании, санитарной обрезке, поливе и подкормке. При отсутствии своевременного контроля численность тли быстро выходит из-под контроля.

На состояние зеленого фонда также влияют: повреждение корней, уплотнение почвы, нехватка влаги, загрязнение воздуха, неправильная обрезка.

Помогает ли побелка деревьев

Одним из популярных вопросов среди алматинцев стала побелка стволов. Многие жители считают, что отказ от нее мог спровоцировать распространение вредителей.

Однако эксперт поясняет, что прямой связи здесь нет. Тля живет преимущественно на листьях и молодых побегах, а не на стволе дерева.

"Побелка помогает защитить кору от солнечных ожогов и частично отпугивает насекомых, зимующих в трещинах коры, но против массового распространения тли она малоэффективна", – отметил спикер.

Как в Алматы борются с тлей

По мнению специалиста, в Алматы ежегодно проводят обработку зеленых насаждений от вредителей и болезней. В этом году работы стартовали 15 апреля.

Черная тля. Фото: pxhere

Обработке подлежат около 2,8 миллиона зеленых насаждений. Работы проводят ночью и ранним утром с использованием сертифицированных биологических и химических препаратов низкого класса опасности, разрешенных в Казахстане.

В городе применяют:

санитарную обрезку;

промывку деревьев;

биологические препараты;

инсектициды;

ловчие пояса;

выпуск естественных врагов тли, включая божьих коровок.

При этом полностью уничтожить тлю в мегаполисе невозможно. Главная задача специалистов – контролировать численность вредителей и не допускать массовых вспышек.

Насколько безопасны препараты для людей и животных

Эксперт утверждает, что при соблюдении норм современные препараты считаются относительно безопасными для людей и домашних животных.

Сегодня специалисты стараются уменьшать применение тяжелой химии и переходить на более экологичные методы: биологические препараты, точечные обработки, сохранение полезных насекомых, снижение объемов массового опрыскивания.

Именно поэтому обработки обычно проводят в часы минимального присутствия людей и вне периода активного лета пчел.