Статьи

Какие страны не зависят от импорта еды: результаты исследования

Фото: Zakon.kz
Согласно текущим оценкам, Казахстан практически полностью закрывает свои внутренние потребности по жизненно важным категориям продуктов питания, сообщает Zakon.kz.

Как определяют степень независимости

Мировая пандемия, региональные конфликты и блокировка ключевых торговых маршрутов показали: импорт продуктов питания не способен в полной мере гарантировать продовольственную безопасность ни одной стране мира.

Именно поэтому сегодня государства все больше задумываются о собственной продовольственной независимости, чтобы избежать возможного кризиса в будущем.

Тем не менее, несмотря на все предпринимаемые меры, согласно оценкам специалистов "Visual Capitalist" (международная медиа-платформа, которая специализируется на проведении исследований в области политики, экономики, бизнеса и социума. – Прим. ред.), сегодня в мире есть только одно государство, способное самостоятельно перекрывать свои внутренние потребности по ключевым и жизненно необходимым для человека категориям продуктов питания. Остальные страны мира так или иначе зависят от внешних поставок.

В этом ключе аналитиками "Visual Capitalist" была сформирована карта, которая показывает, сколько из семи основных групп продуктов питания каждое государство может произвести самостоятельно, чтобы прокормить свое население.

Анализ включал в себя семь наиболее важных для человека категорий продуктов питания: молочные изделия, мясо, рыба, фрукты, овощи, крахмалосодержащие продукты (рис, кукуруза, овес, картофель, батат и т.д.), бобовые и семена (фасоль, чечевица, нут, подсолнечник, лен, кунжут и т.д.).

Кто лучше всех сам себя обеспечивает

Единственной в мире страной, которая полностью закрывает свои внутренние потребности по всем семи категориям жизненно необходимых продуктов питания – Гайана (англоязычная страна на северо-востоке Южной Америки. – Прим. ред.).

Немного от нее отстают Китай и Вьетнам. Эти страны закрывают свои потребности только по шести категориям ключевых продуктов питания и серьезно зависят от поставок молочной продукции.

Закрывать свои потребности по пяти категориям жизненно важных для человека продуктов сегодня могут всего 24 государства мира. В их числе стоит выделить Новую Зеландию, Уругвай, Парагвай, Аргентину, Бразилию, прибалтийские страны, Испанию и Австралию, а также часть стран СНГ.

Ситуация в СНГ

На пространстве стран Содружества Независимых Государств лучше всех закрывают свои потребности в продовольствии Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Россия.

Они обеспечивают себя по пяти категориям жизненно необходимых продуктов питания. Зависимость от внешних поставок у Казахстана отмечается в категориях фрукты и рыба, у Узбекистана – рыба, бобовые и семена (подсолнечник, нут, фасоль), у России – фрукты и овощи, у Кыргызстана – фрукты и рыба.

Азербайджан, Армения и Беларусь, согласно данным этого исследования, закрывают свои потребности только по четырем категориям наиболее значимых для человека продуктов питания.

В этом ключе дефицит в Беларуси ощущается во фруктах, рыбе, бобовых и семенах, а в Азербайджане и Армении – в рыбе, крахмалосодержащих продуктах, бобовых и семенах.

Наименьшим образом может закрывать свои внутренние потребности в продовольствии на пространстве СНГ Таджикистан. Там государство самостоятельно обеспечивает своих граждан продуктами питания только по трем из семи ключевых категорий.

Наиболее зависимые от импорта продовольствия страны

Полностью зависимыми от поставок продовольствия извне являются Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Ирак и Афганистан.

Здесь стоит отметить, что сегодня эти государства не в состоянии самостоятельно закрывать свои внутренние потребности в продовольствии ни по одной из семи жизненно необходимых для человека категорий продуктов питания.

В группу стран, способных самостоятельно обеспечивать себя хотя бы одной из семи ключевых категорий продуктов питания, входят 23 государства. В их числе в основном островные государства, африканские страны и, как бы это не показалось странным, Япония.

Олег Калиниченко
