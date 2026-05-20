Алматы заполонила мошкара: что говорят специалисты и представители акимата

Ранее в соцсетях появились жалобы алматинцев на невозможность спокойно передвигаться по улицам города из-за засилья мошек. Zakon.kz получил комментарии по ситуации от компетентных лиц.

Так, в акимате южной столицы на недовольства отреагировали лаконично:

"В целях установления причин сложившейся энтомологической ситуации Управлением экологии и окружающей среды Алматы направлены запросы в профильные научно-исследовательские организации, в том числе в Казахский НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева, для проведения комплексного обследования территорий города. По итогам лабораторных и полевых исследований будут подготовлены научно обоснованные заключения и рекомендации по методам борьбы и профилактики. На основании полученных данных будут приняты соответствующие меры реагирования. Ситуация находится на постоянном контроле".

Между тем в самом Казахском научно-исследовательском институте защиты и карантина растений считают, что раздражающее горожан явление носит сезонный характер.

"Увеличение количества мошек обычно наблюдают в мае-июне. Может усиливаться после теплой зимы и влажной весны, поскольку такие условия благоприятны для развития и выживания насекомых. Кроме того, численность некоторых видов может меняться циклично – в зависимости от особенностей их биологии развития и погодных условий, так что оба фактора на сегодня благоприятны", – рассказал заведующий отделом биологической защиты растений (КазНИИЗиКР) Нуржан Мухамадиев.

По его словам, чаще всего жители называют "мошками" представителей сразу нескольких разных групп насекомых:

○ мелкую черную тлю – Aphididae;

○ настоящих мошек – Simuliidae и др;

○ мелких двукрылых, образующих рои возле деревьев и воды – например, Chironomidae (комары-звонцы, не кусаются) или Cecidomyiidae.

Наибольший дискомфорт, к слову, доставляют Simuliidae – настоящие мошки, которые при укусе повреждают кожу и вводят вещества, препятствующие свертыванию крови, и Ceratopogonidae – очень мелкие кровососущие двукрылые.

"У чувствительных людей укусы насекомых могут сопровождаться заметным покраснением, зудом и выраженным местным отеком. Отек и зуд уменьшит холодный компресс, желательно иметь под рукой гели или кремы с антигистаминным действием, препараты с успокаивающим эффектом – к примеру, с каламином. При выраженном воспалении иногда применяются противовоспалительные кремы по рекомендации специалиста", – предупреждает спикер.

В "яблочном городе" они представлены в изобилии по ряду причин.

Во-первых, не последнюю роль, как уже было сказано, играют крайне благоприятные для назойливых крылатых погодные условия.

Во-вторых, арыки, реки и влажные участки идеальны для развития личинок.

В-третьих, резкое потепление ускоряет жизненный цикл и массовый выход взрослых насекомых.

И наконец, в штиль рои становятся особенно заметными, в том числе в центральной и нижней части города.

Впрочем, не помогают положению и запахи кондитерских изделий, других продуктов в местах общественного питания.

"Обычно пик приходится на конец весны и начало лета, после чего численность постепенно снижается", – успокоил Нуржан Мухамадиев.

Да и избежать излишнего "интереса" к себе поможет соблюдение нетрудных правил: носите закрытую одежду светлых тонов, пользуйтесь репеллентами, избегайте длительных прогулок возле воды в вечернее время и используйте москитные сетки дома.

Тем более что соседства, пусть и неприятного, не избежать. А точнее – лучше и не пытаться избегать. Как подчеркнул заведующий отделом биологической защиты растений, насекомые – естественная часть экосистемы, они участвуют в пищевых цепях, служат кормовой базой для птиц, рыб и других животных, а также играют роль в поддержании природного баланса.

Полное исчезновение таких видов могло бы повлиять на экосистемные процессы биоценоза.

Отметим, что "мошкариные бега" для Алматы действительно не новы. В частности, в конце мая 2023 года в социальных сетях появлялась аналогичная критика. Тогда засилье крылатых объяснили влажной затяжной весной.