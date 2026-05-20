#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
Статьи

Алматы заполонила мошкара: что говорят специалисты и представители акимата

Насекомые, Алматы, акимат, эксперт , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 15:26 Фото: pixabay
Ранее в соцсетях появились жалобы алматинцев на невозможность спокойно передвигаться по улицам города из-за засилья мошек. Zakon.kz получил комментарии по ситуации от компетентных лиц.

Так, в акимате южной столицы на недовольства отреагировали лаконично:

"В целях установления причин сложившейся энтомологической ситуации Управлением экологии и окружающей среды Алматы направлены запросы в профильные научно-исследовательские организации, в том числе в Казахский НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева, для проведения комплексного обследования территорий города. По итогам лабораторных и полевых исследований будут подготовлены научно обоснованные заключения и рекомендации по методам борьбы и профилактики. На основании полученных данных будут приняты соответствующие меры реагирования. Ситуация находится на постоянном контроле".

Между тем в самом Казахском научно-исследовательском институте защиты и карантина растений считают, что раздражающее горожан явление носит сезонный характер.

"Увеличение количества мошек обычно наблюдают в мае-июне. Может усиливаться после теплой зимы и влажной весны, поскольку такие условия благоприятны для развития и выживания насекомых. Кроме того, численность некоторых видов может меняться циклично – в зависимости от особенностей их биологии развития и погодных условий, так что оба фактора на сегодня благоприятны", – рассказал заведующий отделом биологической защиты растений (КазНИИЗиКР) Нуржан Мухамадиев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 15:26
Алматинцы жалуются на липкие деревья: виновата ли тля и можно ли спасти зеленый фонд

По его словам, чаще всего жители называют "мошками" представителей сразу нескольких разных групп насекомых:

○ мелкую черную тлю – Aphididae;

○ настоящих мошек – Simuliidae и др;

○ мелких двукрылых, образующих рои возле деревьев и воды – например, Chironomidae (комары-звонцы, не кусаются) или Cecidomyiidae.

Наибольший дискомфорт, к слову, доставляют Simuliidae – настоящие мошки, которые при укусе повреждают кожу и вводят вещества, препятствующие свертыванию крови, и Ceratopogonidae – очень мелкие кровососущие двукрылые.

"У чувствительных людей укусы насекомых могут сопровождаться заметным покраснением, зудом и выраженным местным отеком. Отек и зуд уменьшит холодный компресс, желательно иметь под рукой гели или кремы с антигистаминным действием, препараты с успокаивающим эффектом – к примеру, с каламином. При выраженном воспалении иногда применяются противовоспалительные кремы по рекомендации специалиста", – предупреждает спикер.

В "яблочном городе" они представлены в изобилии по ряду причин.

Во-первых, не последнюю роль, как уже было сказано, играют крайне благоприятные для назойливых крылатых погодные условия.

Во-вторых, арыки, реки и влажные участки идеальны для развития личинок.

В-третьих, резкое потепление ускоряет жизненный цикл и массовый выход взрослых насекомых.

И наконец, в штиль рои становятся особенно заметными, в том числе в центральной и нижней части города.

Впрочем, не помогают положению и запахи кондитерских изделий, других продуктов в местах общественного питания.

"Обычно пик приходится на конец весны и начало лета, после чего численность постепенно снижается", – успокоил Нуржан Мухамадиев.

Да и избежать излишнего "интереса" к себе поможет соблюдение нетрудных правил: носите закрытую одежду светлых тонов, пользуйтесь репеллентами, избегайте длительных прогулок возле воды в вечернее время и используйте москитные сетки дома.

Тем более что соседства, пусть и неприятного, не избежать. А точнее – лучше и не пытаться избегать. Как подчеркнул заведующий отделом биологической защиты растений, насекомые – естественная часть экосистемы, они участвуют в пищевых цепях, служат кормовой базой для птиц, рыб и других животных, а также играют роль в поддержании природного баланса.

Полное исчезновение таких видов могло бы повлиять на экосистемные процессы биоценоза.

Отметим, что "мошкариные бега" для Алматы действительно не новы. В частности, в конце мая 2023 года в социальных сетях появлялась аналогичная критика. Тогда засилье крылатых объяснили влажной затяжной весной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
В акимате ответили на жалобы алматинцев на мошкару
13:39, 24 мая 2023
В акимате ответили на жалобы алматинцев на мошкару
Свежую разметку на груде разбитого асфальта прокомментировали в акимате Алматы
17:23, 13 октября 2023
Свежую разметку на груде разбитого асфальта прокомментировали в акимате Алматы
Алматы
15:38, 13 мая 2026
Появление заборов в разных уголках Алматы – в акимате объяснили причину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший теннисист США неожиданно вылетел с элитного турнира в Германии
15:30, Сегодня
Лучший теннисист США Шелтон неожиданно вылетел с элитного турнира в Германии
Откуда платят Томасову
15:01, Сегодня
Саян Хамитжанов "закрывает" зарплату лидеру "Астаны" Марину Томасову
Нариман Курбанов
14:44, Сегодня
Стал известен следующий турнир призёра Олимпиады из Казахстана Наримана Курбанова
Янник Синнер назвал причину своего вдохновения в спорте
14:24, Сегодня
Янник Синнер назвал причину своего вдохновения в спорте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: