Комары вернулись: жители Атырау недовольны обработкой против насекомых

С приходом жары жители Атырау вновь столкнулись с одной из самых болезненных сезонных проблем – нашествием комаров. Несмотря на заявления властей о начале масштабных дезинсекционных работ, горожане жалуются, что количество насекомых практически не уменьшается, передает Zakon.kz.

Люди отмечают, что проблема повторяется из года в год, а эффективность проводимых мероприятий вызывает вопросы. Выйти вечером на прогулку без специальных кремов и спреев от комаров стало практически невозможно.

"Ситуация из года в год не меняется. Такое чувство, что мероприятия проводятся формально, для галочки, без серьезных превентивных мер и научного подхода. Нужно изучать опыт других регионов и стран, потому что проблему необходимо решать. Стыдно для нефтяной столицы, куда ежегодно приезжают иностранные гости, показывать такое "гостеприимство", – считает житель города Ерден Смагулов.

При этом часть горожан признает, что в последние годы определенная положительная динамика все же наблюдалась. Однако нынешний сезон вновь вызывает тревогу.

"В прошлом, 2025 году, мы действительно вздохнули спокойно, комаров было намного меньше, даже почти не было. А в этом году что произошло? Не понимаем", – сетует другой житель Атырау Алтынбек Тарбай.

Жители Атырау требуют усилить работы и проводить их более интенсивно, как днем, так и ночью. Они уверены, что на дезинсекционных мероприятиях экономить нельзя.

"Комары для нас – огромная проблема. Хорошо, что меры принимаются, но хочется, чтобы их было больше, а результаты были ощутимее. Пусть выделяют деньги, ищут спонсоров, но избавят город от комаров. Дети с улицы приходят покусанными, места укусов долго заживают", – поделилась горожанка Алия Ержан.

Как оказалось, в 2025 году обработку начали в апреле из-за резкого потепления и быстрого размножения насекомых. Тогда к работам привлекли сразу две компании, а город разделили на несколько участков. Именно ранний старт работ позволил добиться более заметного результата.

А в этом году, по данным пресс-службы акимата Атырау, дезинсекционные мероприятия стартовали в мае и проводятся поэтапно по всему городу, за исключением сельских округов. Работы охватывают улицы, общественные пространства, подвалы и подъезды многоквартирных домов, а также водоемы и влажные участки, где активно размножаются комары.

"Дезинсекцию проводит ТОО "AG Disinfection Services". Обработка ведется на обоих берегах города в три этапа. Для этого используются препараты агран, мистраль, фаскон, сольфак и циперметрин. Все средства безопасны для людей и животных", – сообщили в городском акимате.

Кроме того, помимо наземной обработки, как отметили власти, применяются и современные методы: распыление препаратов с воздуха при помощи специальных дронов. Всего задействованы два беспилотника, которые позволяют обрабатывать труднодоступные участки вблизи водоемов и заболоченных территорий. Особое внимание уделяется уничтожению личинок комаров. Для этого регулярно обрабатываются сырые участки и водоемы. Основные работы проводятся в вечернее и ночное время, когда снижается автомобильное движение и уменьшается риск для жителей. При сильном ветре или дожде обработка временно приостанавливается.

Специалисты также отмечают, что в Атырау распространены сразу три вида комаров: крупные Caspius aedes, размножающиеся у побережья Каспия, комнатные Culex pipiens и Pipiens pipiens. Тем не менее, несмотря на проводимые мероприятия и ежегодное увеличение финансирования, жители продолжают жаловаться на большое количество насекомых. Если в 2024 году на борьбу с комарами из местного бюджета было выделено 100 миллионов тенге, то в 2025 году сумма выросла до 244 миллионов. А в этом году предусмотрено 200 миллионов тенге.