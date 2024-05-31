"Гнусная" атака: как в регионах Казахстана борются с кровососущими насекомыми

С наступлением жарких дней в нескольких регионах Казахстана расплодились кровососущие насекомые. Они буквально атакуют жителей Уральска и ЗКО, передает Zakon.kz. На мошку также жалуются в Атырау, Костанае и Кызылорде.

Западно-Казахстанская область

Для жителей ЗКО мошка этой весной стала главной героиней соцсетей. Многие выкладывают ролики, как мошки тучами облипают людей на остановках, во время прогулки в парке или же в степи, на берегу рек. Насекомые атакуют и на городских улицах, и в отдаленных поселках. Энтомологи объясняют: такой мощный выплод кровососущих насекомых связан с тем, что был обильный паводок – вода сейчас уходит из лощин, в заиленной теплой земле созданы идеальные условия для их размножения.





Сейчас в Уральске не нужно искать общих тем для разговора, достаточно спросить, как знакомые люди спасаются от мошек. И разговор завяжется, так как сейчас эта тема – самая актуальная и больная. Больная в прямом смысле, потому что на месте укуса остается шишка или даже отек. Страдают от кровососов больше всего дети и старики.

Житель Уральска Тимур Иманалиев три дня буквально спасал свою двухлетнюю дочь от укуса мошки. После вечерней прогулки во дворе частного дома в Уральске девочка пожаловалась на боль в глазу. Родители поняли, что малышку укусила мошка – на глаз подули и забыли. А утром глаз у девочки буквально заплыл от отека. Родители спешно повезли ее в травмпункт. Там ей сделали инъекцию антигистаминного лекарства и рекомендовали родителям делать на глаз ребенка примочки с физиораствором. В течение трех дней родители девочки по рекомендации своего участкового врача продолжали давать ей антигистаминный препарат в таблетках. И только после этого отек спал.

"На ребенка было жутко смотреть, она боялась, что ослепла. Не понимала, почему у нее глаз не открывается. Ходила по комнатам и ударялась об углы, никак не могла сориентироваться. Как видеть все одним глазом?" – поделился своей историей с журналистом портала Zakon.kz Тимур Иманалиев.

Сейчас семья по вечерам дочь на прогулку не выводит: боятся очередного укуса. А вот жительница Уральска Алия Аскарова рассказала, что от приема антигистаминных лекарств ее постоянно клонит в сон.

"Это просто кошмар! У меня никогда ни на что не было аллергии, а тут, оказывается, у меня она есть на укусы мошек. Каждый укус причиняет ужасный дискомфорт, место укуса зудит, отекает так, что на улицу стыдно выйти. На улицу лишний раз боюсь выходить, чтобы опять не покусали. Скупила в аптеке антигистаминные средства, они недешевые, из-за них сейчас клонит в сон, работать невозможно", – поделилась девушка.

Тяжелее соседствовать со злыми насекомыми в селах. Жители села Серебряково в пригороде Уральска поделились, что подвигом для многих сельчан сейчас стал поход в уличный туалет – мошки грызут там нещадно. Достается и домашним животным.

Жительница села Наталья Булдакова рассказала журналисту портала Zakon.kz, что коров по вечерам сельчане доят при помощи старого дедовского метода: зажигают кизяки, окуривают помещение дымом и в сизом дыму начинают дойку.

"Мошка съедает. Сажать рассаду в огороде невозможно. Даже кошки прячутся по сараям, 20 минут на улице постоять нельзя, облипает мошкара тучами. Шла на работу. Мошка укусила за ухо. Оно распухло, как пельмень. Хотя сама я не предрасположена к аллергии", – высказалась Наталья.

Уральцы делятся в соцсетях, что репелленты и народные средства не помогают. Люди пытаются использовать эфирные масла корицы, гвоздики, цитрусовых, но эффекта нет. Хотя масло гвоздики остается в этом деле одним из фаворитов. Его цена – 1100-1500 тенге. Но сейчас его в Уральске не найти днем с огнем. Также самыми ходовыми средствами борьбы с мошкой сейчас в ЗКО являются специальные кремы, а их цена варьируется от 500 до 700 тенге.

Но тренд этого сезона в Уральске – шляпа с антимоскитной сеткой. Еще пару недель назад в рыболовных магазинах ее можно было купить за 480-500 тенге. Сейчас цена такой шляпы на рынках и магазинах выросла до 1200-1500 тенге.

"Найти дешевые антимоскитные шляпы в Уральске невозможно. Приходится заказывать их в интернет-магазинах. Но и там цены растут. Если неделю назад я купила две такие шляпы за 1500 тенге, то теперь они стоят 1730 тенге. Отдельно такая противомоскитная шляпа с сеткой стоит уже 930 тенге", – рассказала жительница Уральска Жанна.

Пресс-служба Управления здравоохранения ЗКО на запрос информации о том, сколько человек в сутки обращаются в травмпункты Уральска с жалобами на отеки от укуса мошек, ответить затруднилась, но подтвердила, что таких обращений немало.

В Управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО пояснили, что заключили двухлетний договор на 2024-2025 годы на сумму 187 млн тенге (2024 г. – 105,4 млн тенге, 2025 г. – 81,6 млн тенге) с одним из ИП на дезинсекционные работы. Энтомологи приступили к мониторингу водоемов на наличие личинок комаров в пригородной зоне Уральска, а также в нескольких поселках 9 апреля. С 18 апреля 20 дезинфекторов с ранцевыми опрыскивателями обработали против гнуса более 3000 га.

В мае дезинсекторы приступили ко второму этапу обработки: начали травить летающих кровососов при помощи 4 аэрозольных вентиляторных опрыскивателей и 4 аэрозольных генераторных установок.

Подрядчик использует препараты "Бактицид", "Агран" и "Циперметрин". Все препараты имеют свидетельство о государственной регистрации ЕАС, декларации о соответствии и разрешены к применению на территории РК.

Как проинформировала представитель подрядчика Юлия Майер, обработка проводится поздним вечером и ранним утром в лесных зонах и лесополосах при подъезде к Уральску и в дачных массивах. В самом Уральске обрабатываются скверы, парки, аллеи, Перевалочная и Ханская рощи.

Но почему же гнуса на улицах города меньше не становится? Юлия Майер отметила, что причин тому две – после паводка вокруг города слишком большие разливы воды, в результате и площадь выплода мошек увеличились в разы. Вторая – денег на противогнусовую обработку в городе недостаточно, выделенная акиматом области сумма не покрывает расходов на то, чтобы уничтожить всех насекомых.

Между тем заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ Канат Умралеев сообщил порталу Zakon.kz, что они запрашивают в бюджете области дополнительно 105 млн тенге на противогнусовую обработку. Сейчас они привлекли к обработке территории областного центра и ближайшего пригорода от кровососущих насекомых еще одного подрядчика. Две компании, по последним данным городского управления энергетики и ЖКХ, потравили мошек и комаров на территории свыше 12 тыс. гектаров.



Костанай

Несмотря на теплые дни, костанайцы не торопятся по вечерам выходить на улицу, особенно жители частного сектора, которых весной топили грунтовые и паводковые воды. Причина проста – большое количество комаров и мелкой мошки. Особую активность эти насекомые проявили в середине мая, когда температура воздуха превысила отметку в +25 градусов. Причем они вылетали на охоту не только в вечернее, но и в дневное время, а от их укусов на теле образовывались не просто зудящие красные пятна, но и большие волдыри.

Жительница Костаная и дачница Марина Иванова отмечает, что на участке всегда были комары, но сейчас их стало гораздо больше по количеству.

"Сначала мазала открытые участки кремом от комаров, которым раньше всегда пользовалась, но его эффекта хватало не больше, чем на час. Потом купила спрей, расхваленный соседкой по даче. Но и от него толку оказалось мало. Стала приезжать на дачу днем, когда светит солнце, но и это перестало спасать. Помог только дедовский метод: в железную бочку собрала сухую листву и ветки деревьев и только от дыма "живность" начала разлетаться", – рассказала дачница.

В соцсетях костанайцы активно обсуждают комариную тему и в большинстве сообщений пишут о том, что комаров и мошки стало так много, что невозможно вечером выйти на улицу.

"За один вечер меня "обглодали": таких ног и рук в волдырях у меня не было с 17 лет", "у дочки глаз опух сильно от этих комаров, они мутанты что ли?", "дети все искусанные, а если расчешут места укусов, то они потом долго заживают".

Костанайцы делятся всевозможными рецептами антикомариных средств, которыми они спасаются от комаров. Одни говорят, что если смешать обычный детский крем с ванилином, то комары не подлетят, другие используют эфирные масла лаванды или гвоздики. А кто-то и вовсе делает настойки из разных ингредиентов со спиртом и затем выливает в бутылочки из-под спрея и обрабатывает себя и домашних питомцев.

Местные биологи отмечают, что в этом году действительно наблюдается большой вылет комаров. Причиной такого нашествия называют снежную зиму и паводок. Повышенная влажность позволила отложенным яйцам развиться в насекомых. Жара до середины мая активизировала процесс вывода насекомых, затем снижение температуры и дожди приостановили процесс, но как только температура воздуха снова будет активно повышаться, их численность возрастет. По прогнозам, на спад количество комаров пойдет только в августе-сентябре.

В свою очередь специалисты Департамента санэпидконтроля отмечают, что протравкой комаров и мошки в населенных пунктах обычно занимаются отделы ЖКХ, а владельцы баз отдыха привлекают специалистов частных фирм. И если еще неделю назад в отделе ЖКХ Костаная говорили о том, что протравки комаров не планируется, то после жалоб жителей города в службу "Айкомек" уже 27 мая на аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев поручил своему заместителю выяснить, требует ли комариная угроза выделения средств на ее устранение и какие зоны нужно обработать.

Атырау

В Атырау на дезинсекционные работы из бюджета выделяется 89 млн 285 тыс. 714 тенге. Прежде насекомых травили в конце апреля – начале мая, но нынешней сложной весной конкурс по госзакупкам на проведение столь ответственной работы признали несостоявшимся. Потенциальных поставщиков не допустили из-за несоответствия квалификационным требованиям конкурсной документации. Победитель определился лишь после повторного конкурса.

"Работы по уничтожению комаров начали на этой неделе", – сообщили Zakon.kz в пресс-службе акимата города Атырау.

Однако многие атыраусцы уверены, что никто насекомых не уничтожает, ведь их с каждым днем становится все больше. По словам Катерины Ландышевой, в Атырау сложилась абсурдная ситуация.

"Май заканчивается, а к работе еще, надо понимать, никто не приступал? Обычно обработку города и окрестностей у нас начинают в апреле. Так как температуры в нашем регионе весной уже высокие, а комары хорошо размножаются, то в мае и в течение лета еще раз обязательно проводят обработку. Иначе в городе не прожить. Сейчас в Атырау невозможно гулять вечерами нигде. Ни в парках, ни на набережной, ни во дворах. А что уж говорить о тех, кто имеет свои приусадебные участки, сады и огороды. Работа в саду полностью парализована", – высказывается Катерина Ландышева.

По ее мнению, причина размножения комаров не в паводке. Она считает, что в Атырау и без паводка всегда было много комаров, но в прошлые годы работа проводилась лучше. А Андрей Кораблев делает акцент на то, что при уничтожении комаров должен быть баланс, тотально их уничтожать нельзя.

"В эффективной борьбе с комарами и мошками путем распыления инсектицидов предшествует исследовательская работа по выявлению очагов распространения, ареала обитания. Такие работы в последнее время не проводятся и все сводится только к финальному действию, тотальному распылению инсектицидов. Это в какой-то мере эффективно, но также и губительно для других обитателей. К слову, надо добавить, что мошка – это питательная среда для многих популяций рыб, обитающих в реке Урал. Уничтожить мошку и комаров, значит, лишить кормовой базы рыб", – поясняет Андрей Александрович.

По словам Андрея Кораблева, без научных исследований травлю проводить опасно, а используемые сейчас некоторые препараты подвергаются критике экологов, которые говорят, что воздействие препаратов небезопасно и для человека.

"У нас вечно так, что приходится тушить пожар, а не проводить профилактические работы по его предупреждению. Во всем должен быть баланс. Природа ошибок не прощает, – уверен Андрей Александрович.

А пока мошкара и комары доставляют атыраусцам и гостям города немало неудобств.

Кызылорда

С середины весны кызылординцы пишут гневные комментарии в социальных сетях по поводу комаров и мошкары, которая в этом сезоне нещадно, как никогда. Особенно много жалоб от жителей старых микрорайонов – "Универсам", "Южный", "Шугла" и "Шанхай".

"Рано начали атаковать. Уже в феврале они появились в квартирах, а в некоторых не выводились даже зимой. С апреля на улице их очень много, да еще появилась какая-то мелкая мошкара. Кроме того, все деревья в городе залепила тля. С чем это связано, не знаю, возможно, из-за того, что нынешняя весна дождливая", – говорит кызылординец Руслан Алимов.

Как считают жители, главные рассадники насекомых – подвалы домов, в которых прогнили трубы, арыки с застоявшейся водой. По его мнению, потравка насекомых идет на улицах, а некоторые подвалы многоэтажных домов так и стоят, заполненные водой.

Жительница микрорайона "Шугла" Наталья Черняева в разговоре делится, что на месте укуса образовывается красный отек и начинается аллергия. Поэтому, несмотря на жару, вечером приходится надевать или брюки, или рубашку с длинными рукавами.

"Я живу в 100-квартирном доме и на этой неделе мы решили потравить наши подвалы от комаров. С каждой квартиры нужно по 800 тенге. Надеюсь, нам это поможет", – говорит Наталья Черняева.

В городском отделе ЖКХ сообщили, что "в соответствии с Законом РК "О жилищных отношениях" травить насекомых в подвалах горожане должны сами. А вот проблема на улицах решается за счет городской казны. Обработка и дезинсекция в Кызылорде проводятся не первый месяц. Под химическую струю попадают тля, листоед, щитовидка, кровососущие насекомые. Дезинсекцию проводят на улицах города только ночью. Как отметили чиновники, в этом году комаров и мошек стало больше, так как и прошедшая осень, и нынешняя весна были особенно дождливыми, что непривычно для климата Кызылорды.