От лент до вальса: во сколько обойдется выпускная линейка в школах в 2026 году

Еще недавно выпускная линейка была с белыми бантами и колокольчиками. В 2026 году последний школьный звонок все больше напоминает дорогое шоу: именные ленты, постановочный вальс, шары и нарядные образы. Во сколько обойдется выпускникам главный школьный день, в материале Zakon.kz.

Кажется, еще вчера они прятали дневники от родителей и считали минуты до звонка на перемену. А сегодня примеряют ленты, репетируют вальс и выбирают тот самый образ для последней школьной линейки. Для одних выпускной звонок – это точка, для других – стартовая линия во взрослую жизнь. Но одно остается неизменным: каждый школьник мечтает, чтобы его последняя линейка стала яркой, красивой и запомнилась на всю жизнь. Давайте разбираться, насколько это дорого.

Лента выпускника

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Главный символ выпускника, конечно, лента. Та самая, через плечо, с золотыми буквами и уверенностью, что детство уже остается где-то за спиной. Когда-то на нее смотрели с завистью и трепетом, представляя себя на месте одиннадцатиклассников. А теперь часами спорят всем классом, какой цвет выбрать: классический красный, строгий синий или модный белый с золотом. И в этих бесконечных обсуждениях вся магия последней школьной весны.

Мы поискали разные варианты, и вот расценки. Самый классический вариант сегодня обойдется родителям от 500 до 800 тенге. Но современные выпускники хотят индивидуальности. Именные ленты с фамилией и именем уже стали отдельным трендом, их стоимость начинается от 1000 тенге и доходит до 5000 тысяч за одну ленту.

Цена здесь зависит буквально от всего: от цвета атласной ткани до количества страз, от золотого тиснения до именной гравировки. Одни выбирают строгую классику, другие превращают ленту почти в дизайнерский аксессуар, и, кажется, фантазия выпускников в этом вопросе давно стала безграничной.

Мы поговорили с представительницей родительского комитета одной из школ Алматы Еленой, которая рассказала, во сколько для их класса обошлась подготовка к выпускной линейке.

"Мы решили распределить финансовую нагрузку на весь учебный год. И кстати, рекомендую так делать всем родителям. Например, фотоальбомы заказали еще в первом полугодии, тогда цены были заметно ниже. Ничего сверхъестественного дети не просили, но очень хотели именные ленты. Мы нашли оптимальный вариант: на каждого выпускника вышло по 1050 тенге. На лентах все как положено: ФИО, школа и год выпуска. С цветом тоже наконец определились, так что к линейке мы уже готовы", – рассказала мама выпускника Елена.

Еще один трогательный символ последнего звонка – воздушные шары. Сегодня их запускают уже не все, но традиция все еще жива. Кто-то отпускает шар в небо вместе с детством, другие с последним школьным желанием. В этот момент в небо улетают не разноцветные шары, а целая школьная эпоха: маленькие записки на уроках, звонкий смех на переменах, первая влюбленность, обещания "обязательно встретиться" и детство, которое внезапно закончилось.

Самый обычный гелиевый шар без рисунков и надписей обойдется примерно от 700 тенге. Но если весь выпуск захочет устроить эффектный запуск под аплодисменты, музыку и десятки камер, итоговая сумма может оказаться весьма внушительной.

Прощальный вальс

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Особая статья расходов – школьный вальс. Тот самый момент, на который школьники смотрят с замиранием сердца все 11 лет обучения. Выпускники кружатся под музыку, а школьный двор на несколько минут превращается в сцену из фильма о первой любви и прощании с детством.

Правда, сегодня вальс уже не просто танец, а настоящий мини-спектакль с поддержками, перестроениями и эффектными выходами. Каждый выпуск мечтает оставить след в истории школы так, чтобы потом еще целый год учителя, родители и ученики обсуждали: "А помните, как круто станцевали выпускники-2026?". Именно поэтому родители и школьники готовы вкладываться в постановку.

Услуги хореографа в среднем стартуют от 100 тысяч тенге, а итоговая сумма зависит от сложности номера и количества репетиций.

"За услуги хореографа мы заплатили около 150 тысяч тенге. Конечно, были разные предложения. Нам, например, предлагали специалиста и за 400 тысяч тенге, объясняя это его известностью и опытом. Но платить такую сумму за трехминутный танец на линейке нам показалось слишком дорого. В итоге после обсуждения с детьми решили остановиться на более доступном варианте. Для каждого участника сумма составила около 2000 тенге", – рассказывает член родительского комитета Елена.

Поэтому итоговая стоимость во многом зависит от финансовых возможностей класса. Но чаще всего побеждает здравый смысл. Родители вместе с детьми ищут компромисс между мечтой о яркой линейке и реальными семейными бюджетами.

Нарядная форма

Здесь больше информация для девочек. Белый фартук, который когда-то был просто частью школьной формы, сегодня для многих превратился почти в символ прощания с детством и небольшой модный акцент последнего школьного утра. Каждая выпускница в этот день особенно внимательно относится к деталям образа, стараясь выглядеть нарядно и по-праздничному.

На маркетплейсах цены на фартуки начинаются от 4500 тенге, а некоторые модели с кружевами, вышивкой и дизайнерскими элементами стоят значительно дороже.

При этом в школах, как правило, не поощряется покупка отдельной одежды для линейки, важно только соблюдать школьную форму. Но у последнего звонка есть своя негласная эстетика: белый фартук, бантики, аккуратные детали, в которых так много ностальгии и волнения перед будущим. Именно они становятся финальным штрихом в прощании с детством.

И это лишь базовый набор для линейки. Ведь сюда часто добавляются услуги фотографов, макияж, прически, букеты и праздничные фотозоны.

Что касается фотосъемки, здесь разброс цен довольно широкий. Самый бюджетный вариант, который нам удалось найти, – 25 000 тенге за час работы фотографа, однако итоговая стоимость всегда зависит от формата съемки, длительности и объема материала. При этом часть классов вовсе отказывается от профессионального фотографа, ограничиваясь снимками от родителей или знакомых, и тем самым существенно сокращает расходы.

"У нас в классе есть папа с профессиональным фотоаппаратом, который сам изъявил желание фотографировать выпускников. Поэтому мы решили воспользоваться его помощью и использовать снимки, которые он сделает. Возможно, это не будет большим объемом фотографий, зато позволит обойтись без дополнительных расходов", – резюмирует член родительского комитета Елена.

В итоге подготовить ребенка к линейке вполне можно и в бюджетном формате.

При разумном подходе расходы могут не превысить 10 000 тенге. Все зависит от желаний самих выпускников и финансовых возможностей родителей, а также от того, насколько масштабным класс решит сделать свой прощальный школьный день.

Но, пожалуй, главная ценность линейки измеряется не в тенге. Это утро, когда школьный двор тонет в запахе цветов и легком аромате духов, когда учителя украдкой вытирают слезы и стараются улыбаться, а выпускники вдруг чувствуют, как что-то очень важное и привычное тихо покидает их.

И становится понятно: детство не заканчивается в день экзаменов и не остается в школьном журнале. Оно уходит в тот самый миг, когда звенит последний звонок, оставляя после себя тишину, которая запоминается на всю жизнь.