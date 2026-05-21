#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
471.77
547.25
6.6
Статьи

Торжественный момент – как в Акорде награждали деятелей культуры страны

Касым-Жомарт Токаев, награда, деятели культуры, Астана, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:23 Фото: Akorda
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды работникам культуры и искусства. В этот день в коридорах Акорды было особенно много живых разговоров, волнения, объятий и артистов, которые до последнего не знали, какая именно награда ждет их впереди, сообщает Zakon.kz.

В коридорах Акорды, где обычно все движется в ритме официальных встреч и согласно протоколу, а в некоторых частях здания стоит звенящая тишина, сегодня было заметно оживленнее. Здесь собрались музыканты, артисты, дирижеры, актеры, художники и другие деятели культуры.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:23

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Церемония награждения работников культуры и искусства проходила в Мраморном зале – именно там, где обычно подписывают международные документы и проходят официальные государственные церемонии. Этот зал всегда наполнен прохладой и тонким запахом свежих роз, который чувствуется еще до того, как открываются двери.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:23

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В строгие коридоры Акорды люди культуры принесли с собой творческую и оживленную атмосферу. Приглашенные до последнего момента не знали, какую именно награду получат. В начале недели им пришло сообщение: быть в Акорде в определенное время. Дальше – сборы, перелеты, догадки в разговорах между собой.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:23

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Перед началом церемонии сотрудники протокола еще раз проверяли награды. Двое людей со списками в руках внимательно сверяли фамилии и аккуратно поправляли коробки на столе. В этой почти музейной аккуратности было что-то очень спокойное и уважительное к моменту.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:23

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Еще до начала церемонии встретились взглядом с заместителем премьер-министра – министром культуры и информации РК Аидой Балаевой. Она быстро оглядела собравшихся, улыбнулась и сказала: "Какой прекрасный день. Вас так много".

"Сегодня для деятелей культуры очень радостный день, потому что их труд оценивается на высоком уровне – нас пригласили в Акорду. Это результат кропотливого ежедневного труда. Люди творчества такие – у них характер такой: если их труд оценивают, они начинают работать с еще большим воодушевлением. Мы приложим все усилия для дальнейшего развития сферы культуры и ее продвижения в мире", – сказала Аида Балаева.

Все собравшиеся достаточно быстро нашли свои места. На каждом стуле была прикреплена бумажка с фамилией. Это была и небольшая подсказка для журналистов, придя чуть заранее, они уже знали, кого сегодня увидят.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:23

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Людей культуры в этот день было заметно сразу. Не по одежде, а по тому, как они держались. Прямая спина, аккуратные движения, внимательный взгляд. Будто профессия за годы стала частью не только характера, но и самой пластики человека.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:23

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В 10:59 двери Мраморного зала открылись. Почти одновременно все поднялись со своих мест. Кто-то поправил волосы, кто-то – пиджак. Несколько человек тихо прокашлялись – скорее уже по привычке, как артисты перед выходом на сцену проверяют голос и дыхание. Ровно в 11:00 в зал вошел президент Касым-Жомарт Токаев. Его встретили аплодисментами.

Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:23

Фото: Akorda

Президент поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником и отметил, что этот праздник имеет особое значение для нашей страны.

"Мы все прекрасно знаем, что культура – это основа национальной идентичности и духовности нашего народа. Несомненно, государство, сумевшее сохранить свое культурное и духовное достояние, неизменно будет пользоваться высоким авторитетом. Вы неустанно работаете во имя этой благородной цели, наше общество высоко ценит этот труд. В день вашего профессионального праздника выражаю искреннюю благодарность всем работникам сферы культуры и искусства нашей страны! Наш народ глубоко чувствует духовную ценность искусства и искренне чтит талантливых людей. Мы всегда оказываем должное уважение обладателям уникального дара. Наш народ всегда почитал вас, руководствуясь мудростью: "Өнердің өрісі кең". Сегодняшняя встреча – яркое тому подтверждение. Безусловно, в стране с богатой духовностью граждане будут обладать прогрессивным мышлением, а ее будущее – светлым", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:23

Фото: Akorda

После церемонии награждения сделали общее фото с президентом. Касым-Жомарт Токаев еще раз поздравил награжденных, и в коридорах Акорды после церемонии то и дело звучали тихие "рахмет" и "спасибо" – коллегам, организаторам, случайным собеседникам и, кажется, самому этому дню.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:23

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Эмоциями поделился музыкант Игорь Олексенко, получивший звание "Заслуженный деятель Республики Казахстан". Он признался, что до последнего не знал о награде и до сих пор воспринимает происходящее "как во сне". По его словам, для творческих людей такие моменты становятся не только признанием многолетнего труда, но и стимулом продолжать работать дальше – заниматься концертами, педагогикой, студентами, писать статьи и книги.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:23

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Айнаш Жаксылыковна – музыкант оркестра имени Мукана Тулебаева из области Жетысу – рассказала, что коллектив срочно попросили прилететь в Астану, но какую именно награду вручат, никто не знал до самого последнего момента. Уже в Акорде она узнала о вручении ордена "Құрмет". Она назвала эту награду большой ответственностью и призналась, что воспринимает ее как признание труда всего оркестра, которому в этом году исполняется 35 лет.

Айнаш, крепко держа в руках коробочку с орденом, призналась, что они с коллегами будто прожили этот день на одном дыхании. С раннего утра вместе ждали, волновались, пытались угадать, что будет происходить.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:23

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

После церемонии артисты еще долго не расходились, обнимались, фотографировались. Атмосфера настоящего, радостного праздника сегодня царила в Акорде.

Напомним, 27 марта 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил высшую степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" – альпинисту Ерванду Ильинскому. О том, как прошла церемония награждения, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Токаев и деятели культуры
15:26, Сегодня
Токаев наградил звезд культуры Казахстана: полный список имен
Касым-Жомарт Токаев на выступлении
13:00, 20 мая 2025
Токаев дал ряд поручений, выступая перед деятелями культуры и искусства
Аида Балаева вручила госнаграды деятелям культуры и журналистам в Алматы
21:08, 25 октября 2024
Аида Балаева вручила госнаграды деятелям культуры и журналистам в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алишер Ергали
16:01, Сегодня
Стало известно, где экс-"вольник" Алишер Ергали дебютирует за Казахстан как "классик"
Маккензи Дёрн
15:52, Сегодня
Красавица из UFC Дёрн проведёт первую защиту титула в карде, где может выступить Махачев
Казахстан обыграл Гонконг в Кубке Дэвиса
15:37, Сегодня
Казахстанцы обыграли Гонконг в Шымкенте и претендуют на путевку в финал Juniors Davis Cup
Сборная Казахстана выступит в элитном дивизионе отбора чемпионата Европы
15:21, Сегодня
Молодёжная сборная Казахстана узнала соперников по квалификации чемпионата Европы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: