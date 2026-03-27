"Герой – это было где-то за облаками": как в Акорде наградили альпиниста Ерванда Ильинского

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 марта 2026 года в Акорде вручил высшую степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" – альпинисту Ерванду Ильинскому. О том, как прошла церемония и какие эмоции испытал награжденный, с Героем Труда обсудил корреспондент Zakon.kz.

Утром еще на подступах к Акорде было заметно, что готовится торжественная церемония – почетный караул уже выстроен и все готово к встрече гостей.

По протоколу журналисты собираются за час-полтора до официального начала церемонии – и это время здесь ощущается особенно. Не как ожидание, а как подготовка к событию, в котором важна каждая деталь.

На первом этаже – привычная рабочая жизнь резиденции. Люди в строгих костюмах проходят с деловой сосредоточенностью, короткие разговоры, сдержанные жесты. Все в движении, но без суеты – здесь каждый знает свою задачу и время ее выполнения.

Сама церемония награждения – двумя этажами выше. Гости обычно ожидают начала в саду: за чашкой чая, среди зелени, под негромкий, почти убаюкивающий звук воды из небольшого фонтана. В этом пространстве – спокойствие, почти камерность. Оно уже не воспринимается как официальное здание, а скорее как филармония перед началом концерта: музыканты на местах, инструменты настроены, каждый готов к своей партии – и именно в этой слаженности рождается общее звучание.

Награждение было назначено на 11:00. Примерно за полчаса до начала гости стали проходить в центральный зал. Главного героя дня – Ерванда Ильинского, чье имя давно стало частью истории казахстанского альпинизма, – бережно, под руку, провели по маршруту будущей церемонии. Спокойно объяснили, где остановиться, куда сделать шаг, как будет выстроен сам момент награждения.

В это же время журналисты и операторы тщательно проверяли оборудование – микрофоны, свет, камеры. Собравшихся еще раз попросили убедиться, что на телефонах отключен звук, а техника работает без сбоев, чтобы ни один случайный сигнал, ни один лишний шум не нарушили торжественность момента.

Сопровождающие альпиниста несколько раз подходили к месту, где они должны были стоять, – буквально до миллиметра выверяли свою позицию. Ерванд Ильинский пришел в сопровождении сына и своих учеников – тех, кому уже передал часть своего пути.

В зале продолжалась подготовка. Почетный караул у дверей отрабатывал свои движения снова и снова – десятки раз, доводя и без того выверенную точность до абсолютной, до состояния безупречности. Они действовали, как единый механизм: короткие взгляды, почти незаметные сигналы, шаг за шагом – одно и то же движение, где не осталось ни лишнего жеста, ни случайной детали.

Гости тем временем обменивались новостями, что-то оживленно обсуждали. Но всего за пару минут до начала – без особой команды или сигнала – разговоры прекратились. Церемония началась.



Еще до того, как часовая стрелка коснулась цифры "11", в зал вошел президент. Касым-Жомарт Токаев поздоровался с присутствующими, пожал руки гостям и, конечно же, Ерванду Ильинскому. Позже альпинист признался нам, что именно это рукопожатие стало самым запоминающимся моментом дня. По его словам, рука у президента крепкая.

Когда глава государства занял свое место в центре зала, прозвучал гимн Казахстана. В приветственном слове президент отметил, что сегодняшняя встреча – особый момент для казахстанского альпинизма, и обратился к награждаемому.

"Во многом благодаря вашим колоссальным усилиям и высочайшему профессионализму небесно-голубой флаг Республики Казахстан гордо реял на самых, казалось бы, неприступных пиках планеты. Как опытнейший высотник, покоритель мировых вершин, победитель многих международных турниров, вы снискали всемирную известность, совершили восхождение на Эверест и стали первым представителем Казахстана, вошедшим в престижный клуб "Семь вершин". Вы по праву пользуетесь признанием и уважением как основатель казахстанской школы альпинизма. Эта отечественная школа стала глобальным брендом нашей страны. Ваш талант тренера-наставника, требовательность и дисциплина стали основой воспитания целой плеяды выдающихся спортсменов-альпинистов, мировых рекордсменов и чемпионов, ставших элитой международного альпинистского движения", – сказал глава государства.

Токаев также подчеркнул, что за время тренерской деятельности Ерванд Ильинский подготовил более ста мастеров спорта, а среди его учеников – мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта.



"Под вашим руководством сборная Казахстана первой в мире покорила все 14 восьмитысячников, что является уникальным достижением. Хочу особо отметить ваши человеческие качества и искреннюю заботу о людях. Среди альпинистов крылатыми стали ваши слова о том, что ни одно достижение не стоит человеческой жизни. Вы также однажды точно заметили, что альпинизм – это шахматы, где человек играет с природой. Известен случай, когда при восхождении на К2 (Чогори) ваша команда попала в сильнейший шторм. Несмотря на близость вершины, вы приняли решение спуститься. Это говорит о вашей мудрости и благородстве", – дополнил президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что горы учат стойкости, дисциплине и взаимовыручке.

"Поднимаясь к вершинам, человек укрепляет дух. Именно поэтому альпинизм – это школа жизни, которая формирует лидеров. Ваш жизненный путь – яркий пример созидательного патриотизма, самоотверженности и профессионализма. Мною принято решение наградить вас высшей степенью отличия – званием "Қазақстанның Еңбек Ері". Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений. Берегите себя", – сказал президент.

После этих слов состоялось награждение, президент вновь пожал руку заслуженному альпинисту. Затем – короткая пауза, и зал замер перед объективами. Сначала – фотография вдвоем, затем – общая. Тишину разрезала команда фотографа: "Внимание", и вслед за ней быстрая, дробная серия щелчков затвора, словно короткий ритм, фиксирующий этот момент во времени.

После церемонии президент предложил продолжить разговор уже без формальностей. Он вместе с гостями направился в кабинет напротив, так называемый Овальный зал. Это приглашение – знак особого внимания: туда попадают далеко не все награждаемые.

И уже там, за закрытыми дверями, официальный протокол уступил место живому разговору, который продолжался около 20 минут. По его завершении Ерванд Тихонович поделился с нами, что пока до конца не осознал произошедшего. Слово "герой" еще недавно казалось чем-то далеким, почти недосягаемым, "где-то за облаками", а теперь, как оказалось, имеет к нему самое прямое отношение.

Альпинист также отметил, что переполняющие чувства трудно выразить словами, и пошутил, что он еще не успел привыкнуть к этой роли. А столь высокую награду воспринимает как важную оценку своего пути, ведь ее вручил сам президент страны.

"Сами понимаете, не каждый день приезжаешь, тебя награждают, тем более такими наградами. Не каждый день попадаешь в Акорду, и, конечно, для меня это в новинку, но, прежде всего, это момент признания моей трудовой деятельности. Звание Героя Труда всегда казалось чем-то особенным – были герои труда, герои военные… и вдруг это звание присваивают тебе самому. Сначала невольно начинаешь задаваться вопросом, что именно ты сделал, чтобы заслужить такую высокую оценку. А потом, оглядываясь на пройденный путь, на результаты своей работы, на то, как она отражается в жизни и в людях, начинаешь понимать, что, возможно, действительно шел в правильном направлении – и именно это было оценено", – отметил Ерванд Ильинский.

Заслуженный альпинист Казахстана признался, что когда ему сообщили о присвоении звания Героя Труда Казахстана, это стало неожиданностью. Всю жизнь он воспринимал труд как тяжелую работу – в цехе, где гудят станки, с металлом, с чего он и сам начинал путь когда-то в молодости. Однако сейчас понимает, что и его деятельность также является трудом, просто в иной отрасли.

Отвечая на вопрос о том, как альпинизм стал делом его жизни, Ерванд Ильинский рассказал, что во многом этот путь определила встреча с первым наставником – Сареном Кудериным. Он стал заниматься под его руководством, и в тот же год его тренер стал чемпионом СССР по альпинизму. Но уже через год его наставник трагически погиб. Ерванд Тихонович говорит, что выбор дальнейшего пути тогда произошел сам собой – в память о старшем товарище.

Говоря о том, меняется ли отношение к горам с возрастом, Ерванд Тихонович подчеркнул, что со временем приходит мысль, что начинаешь их понимать глубже и осознаешь риски. Он также напомнил о высокой цене, которую порой приходится платить альпинистам. В частности, упомянул мемориал погибшим в горах под Алматы в районе Туюксу, где высечены имена тех, кто не вернулся. По его словам, сегодня важно расширить само понимание этого пути:

"Есть альпинисты, которые не погибли в горах, а прожили долгую жизнь – и это тоже большое достижение, потому что альпинисты редко доживают до зрелого возраста".

Уже на выходе из Акорды гости задержались еще на мгновение – сделали одну памятную фотографию в холле. И почти сразу же, с легкой улыбкой и фразой: "Ну, в аэропорт", покинули здание.

24 марта 2026 года стало известно, что Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Ильинскому Ерванду Тихоновичу за выдающиеся достижения в альпинизме, а также большой вклад в развитие спорта в стране и активное участие в общественной деятельности. О том, какой путь прошел легендарный альпинист к высшей награде, можете узнать здесь.

