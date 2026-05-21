Статьи

Как образ принцессы Дианы вдохновил жительницу Шымкента помогать особенным детям: добрая история

Жительница Шымкента Надежда Лукьянова превратила любовь к стилю и моде в благотворительный проект. Вдохновившись образами принцессы Дианы, женщина шьет реплики знаменитых нарядов леди Спенсер. Она рассказала Zakon.kz, как появилась необычная идея и почему мода может помогать людям.

Образы принцессы Дианы спустя десятилетия продолжают вдохновлять женщин по всему миру. Жительница Шымкента Надежда Лукьянова решила не просто воссоздавать знаменитые наряды "королевы людских сердец", но и превратить свое увлечение модой в благотворительный проект для помощи людям.

Фото: архив Надежды Лукьяновой

За каждым нарядом, который "рождается" в небольшом ателье, – часы кропотливой работы, внимание к мельчайшим деталям, тщательный подбор тканей и стремление максимально точно передать неповторимый исторический стиль принцессы Дианы. Для Надежды Лукьяновой это не только любимое хобби, но и возможность продолжать деятельность леди Ди и творить добро.

"Однажды мне захотелось попробовать воссоздать один из ее культовых образов. Постепенно это стало настоящим творческим проектом. Но в какой-то момент я поняла: мне важно, чтобы эти вещи не просто существовали, а помогали людям. Так проект соединился с благотворительностью. Принцесса Диана для меня – не про корону и не про стиль в классическом понимании. Это про человечность! В ней всегда чувствовалась редкая вещь – способность оставаться мягкой в большом мире. Она умела быть рядом с болью людей и не отстраняться от нее", – рассказывает Надежда.
Фото: архив Надежды Лукьяновой

На сегодняшний день в гардеробе Надежды десятки реплик, в которых когда-то блистала самая популярная личность королевской семьи. Элегантные жакеты, свитеры, вечерние платья, более повседневные и "теплые" вещи. Самое сложное, по мнению героини, – найти точную цветовую гамму и до деталей создать раскрой.

"Некоторые модели мы адаптируем под современную жизнь, сохраняя настроение и эстетику того времени. Проект пока очень живой и творческий, поэтому для меня важнее не количество, а история каждого образа. Но за это время было создано уже несколько коллекционных вещей и реплик известных нарядов. Более 30-ти точно есть. Стараемся выбирать со швеей ткани очень бережно, чтобы они передавали эстетику, мягкость и настроение образа. Иногда поиск нужной ткани занимает много времени. Некоторые материалы приходится искать через разные города и страны", – рассказывает мастерица.
Фото: архив Надежды Лукьяновой

"Классика не может надоесть или выйти из моды", – считает она.

Надежда рассказывает, что покупатели у ее изделий самые разные: одни искренне восхищаются стилем принцессы Дианы и хотят прикоснуться к эпохе легендарной иконы моды, другие же поддерживают саму идею проекта и его благотворительную миссию.

"Стоимость зависит от сложности работы и ткани. Например, отдельные элементы коллекции могут начинаться примерно от 30 000 тенге. Но для меня ценность проекта никогда не измерялась только стоимостью вещей. Гораздо важнее то, что благодаря им удается делать добрые проекты". Надежда Лукьянова

На вырученные средства жительница Шымкента проводит мастер-классы для детей с особенностями в развитии. Дети с различными синдромами и онкологическими заболеваниями рисуют картины, расписывают кружки и получают памятные подарки.

"Все деньги идут на благотворительные инициативы, в том числе для особенных детей, – книги и небольшие библиотеки для детских домов. Я приобретаю сказки на разных языках и отправляю в детские дома, там их всегда читают и ждут. Отдельное направление – это арт-терапия через сказку и творчество. Для меня очень важно, чтобы ребенок хотя бы на время забывал о боли и том, что его беспокоит, и снова чувствовал себя просто ребенком".Надежда Лукьянова
Фото: архив Надежды Лукьяновой

"Когда я провожу арт-терапию через сказку, особенно с детьми, которые проходят лечение, я вижу, как свет тихо возвращается в их глаза. Не поверите, но иногда достаточно карандаша, сказки и внимания, чтобы мир снова стал чуть мягче. Наверное, это и есть то самое "маленькое чудо", о котором пишут в книгах, но которое в жизни происходит очень тихо. Как писал Федор Достоевский: "Красота спасет мир". Мне кажется, доброта, творчество и человеческое участие – тоже часть этой красоты". Надежда Лукьянова

Во многих учреждениях и организациях Надежда стала частым и любимым гостем, который всегда несет праздник.

"Меня часто приглашают благотворительные фонды и больницы, где находятся дети с тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологией. На таких встречах мы проводим арт-терапию через сказку, творчество, рисование. Мы созидаем, рисуем, создаем поделки, читаем сказки, разговариваем о мечтах".Надежда Лукьянова
Фото: архив Надежды Лукьяновой

По словам Надежды, изюминка ее нарядов не в том, чтобы просто повторить знаменитый образ, а сохранить ту элегантность, женственность и внутреннюю силу, которыми восхищались миллионы людей по всему миру.

"В декабре 2022 года меня пригласили открыть международный благотворительный показ в Шымкенте. Для меня это был очень особенный момент. Я согласилась участвовать, потому что мероприятие помогало привлечь внимание к сбору средств на дорогостоящую операцию для ребенка в нашем городе. Мне хотелось, чтобы мода в этот день стала не просто красивой картинкой, а способом помочь.После показа мне вручили благодарственное письмо от организаторов. И, наверное, именно тогда я особенно почувствовала: творчество может быть не только искусством, но и поддержкой для людей. А мода становится по-настоящему красивой только тогда, когда в ней есть смысл и человеческое участие".Надежда Лукьянова
Фото: архив Надежды Лукьяновой

Еще одно увлечение мастерицы – создание деревянных игрушек, деньги с продажи которых также идут на добрые дела. 

"Эта история случилась в сентябре 2022 года, в дни, когда мир прощался с королевой Елизаветой II. Я пришла оставить слова соболезнования в памятной книге, которую позже должны были передать королевской семье. И совершенно неожиданно со мной в тот день оказалась моя деревянная авторская игрушка, посвященная принцессе Диане. Наверное, иногда у искусства есть своя судьба. Люди, находившиеся рядом, обратили внимание на работу и предложили вместе с книгой отправить во дворец и мою Диану ручной работы. Для меня это был очень трогательный и почти нереальный момент. И где-то сейчас, возможно, среди дворцовой коллекции или музейного архива живет маленькая деревянная Диана, созданная моими руками и сердцем", – поясняет героиня.

История Надежды Лукьяновой – пример того, как творчество и любимое дело могут со временем приобрести совсем другой смысл. Сегодня ее увлечение модой помогает не только сохранять стиль эпохи принцессы Дианы, но и поддерживать детей, которым особенно нужны внимание и забота.

Лика Морозова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
