Меган Маркл повторила образ принцессы Дианы и нарвалась на критику

Бывшая американская актриса Меган Маркл опубликовала новое видео, в котором рассказала, как проводит время в своем саду. Однако герцогиню моментально раскритиковали за повтор культового образа принцессы Дианы, сообщает Zakon.kz.

Всему виной послужила фиолетовая толстовка с белой надписью Northwestern на груди. В таком же свитшоте почти 30 лет назад видели Диану.

Meghan Markle recreates one of Princess Diana's most iconic looks in a poignant tribute to her late mother-in-law https://t.co/yZWGilYOhv pic.twitter.com/R8zShdvIJJ — Tatler (@Tatlermagazine) February 24, 2025

Толстовка, на которую многие обратили внимание, – это мерч университета, где училась Меган Маркл. Но комментаторы считают, что супруга герцога Сассекского продумала свой образ заранее.

Ты не Диана, пытающаяся воссоздать свой культовый образ в этом джемпере.

Это тот же джемпер, который носила леди Диана много лет назад?

Плохая реклама, хоть и держит вас на виду.

Я не думаю, что Меган на самом деле восхищается Дианой, – отмечают пользователи.

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По данным из различных источников, 43-летнюю Маркл несколько раз замечали за копированием стиля Дианы. К примеру, в ноябре 2021 года она появилась на гала-вечере в бриллиантовом браслете Cartier, принадлежавшем Диане. А в августе 2024 года надела те же серьги-бабочки, что и Диана в 1986 году.

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