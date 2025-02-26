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Мир

Меган Маркл повторила образ принцессы Дианы и нарвалась на критику

Меган Маркл повторила образ принцессы Дианы и нарвалась на критику, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 14:46 Фото: Instagram/meghan.markle.official
Бывшая американская актриса Меган Маркл опубликовала новое видео, в котором рассказала, как проводит время в своем саду. Однако герцогиню моментально раскритиковали за повтор культового образа принцессы Дианы, сообщает Zakon.kz.

Всему виной послужила фиолетовая толстовка с белой надписью Northwestern на груди. В таком же свитшоте почти 30 лет назад видели Диану.

Толстовка, на которую многие обратили внимание, – это мерч университета, где училась Меган Маркл. Но комментаторы считают, что супруга герцога Сассекского продумала свой образ заранее.

  • Ты не Диана, пытающаяся воссоздать свой культовый образ в этом джемпере.
  • Это тот же джемпер, который носила леди Диана много лет назад?
  • Плохая реклама, хоть и держит вас на виду.
  • Я не думаю, что Меган на самом деле восхищается Дианой, – отмечают пользователи.

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По данным из различных источников, 43-летнюю Маркл несколько раз замечали за копированием стиля Дианы. К примеру, в ноябре 2021 года она появилась на гала-вечере в бриллиантовом браслете Cartier, принадлежавшем Диане. А в августе 2024 года надела те же серьги-бабочки, что и Диана в 1986 году.

Ранее мы рассказывали, что популярный казахстанский исполнитель Али Окапов отправился в отпуск с семьей. Его мама Роза Рымбаева, брат Мади Рымбаев и супруга Акерке Буркитбай с сыном Зейном прекрасно провели время на вьетнамском острове Фукуок.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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