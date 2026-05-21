Сирота с первых дней: трогательная история ягненка Кочони – любимца Казнета

Пока блогеры ломают голову над тем, как набрать миллионные просмотры, это с легкостью делает ягненок по кличке Кочони. Однако цепляющей оказалась не только его милая внешность, но и трогательная история. Zakon.kz узнал, почему малыша не приняла мама и как он оказался счастливчиком.

23-летний Дарын Пернебай родился и вырос в Караганде, однако вот уже девять лет как живет в Кызылординской области. Несмотря на то, что он работает в школе учителем биологии, параллельно совмещает животноводство.

"Родители в молодости переехали в Караганду и вернулись обратно в родную Кызылординскую область через 25 лет, потому что здесь все наши родственники. Ранее мы никогда не имели дело со скотом. Овцеводство планировали давно, но начали недавно, сразу втянулись. Сейчас у нас небольшая численность – 28 голов (вместе с баранами и ярками) и 23 ягнят. Овец мы приобрели уже суягнятыми (ожидающими потомство – Прим. ред.). Я и мой младший брат, которому 11 лет, помогаем отцу". Дарын Пернебай

Парень признается, что даже не представлял себе, как здорово и весело заниматься овцеводством. Проявлять заботу, быть в гармонии с природой и пожинать плоды своего труда – это, по его словам, приятно. В то же время это нелегкий труд, – как физический, так и моральный. В самое сердце покорила миллионы людей история маленького барашка по кличке Кочони.

"Овца была беременная. Первого она родила нормально. А вот про второго мы узнали буквально на родах: когда она лежала, у нее продолжал выпирать живот. На ощупь определили, что там есть еще один плод. Но роженица была обессилена, к тому же она довольно пожилого возраста. Рожать второго у нее не хватало сил. Еще и кроха выходил из утробы не головой, а передними ножками, что существенно усугубляло ситуацию. Пока мы его повернули в правильное положение, ушло больше получаса. За это время его мама сильно ослабла, но Кочони все же появился на свет здоровым и очень славным. Однако его мама не то, чтобы позаботиться о нем, даже не могла пошевелиться". Дарын Пернебай

Хозяин тут же вколол новоиспеченной маме обезболивающее. Но она пролежала еще два часа и еле встала.

"Мы думали, что она умрет, но, к счастью, с нашей помощью она сумела встать. Сразу пошла к первому своему ягненку, облизала его и покормила молоком. А Кочони все это несколько часов был у другой ярки, которая тоже в тот день родила. Она была более здоровой, поэтому мы дали его ей. Она при нас приняла его и даже покормила своим молоком. Тогда было сильно холодно, я протер Кочони полотенцем, чтобы он немного высох и согрелся. Но этим же полотенцем я вытирал ягнят, которые родились на несколько дней раньше. Естественно, мы стирали полотенце, и оно было чистым. Но, видимо, запахи все же на нем оставались. После этого та ярка больше не узнала Кочони по запаху и стала отталкивать его. Тогда мы попытались его пристроить к его родной матери, но и она от него отказалась. Так он оказался сиротой". Дарын Пернебай

Ягненка в шоколадном оттенке Дарын Пернебай называл Конор в честь известного бойца.

"Отсылки к этой кличке происходят от казахского слова "қоңыр", что в переводе на русский язык "коричневый". Он насыщенно шоколадного цвета. А также у него походка напоминает ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Поэтому я дал ему кличку Конор, а ласкательно стал называть Кочони". Дарын Пернебай

Это удивительно милый кучерявый барашек, говорит его хозяин. Ласковый, умный, который откликается на свою кличку и узнает свою соску, что заметили даже интернет-пользователи. Ради Кочони на учителя биологии за две недели подписались 46,7 тыс. человек.

"Мы кормим его коровьим молоком и периодически моем, так как его должна была облизывать мама. Он от других баранов отличается всем: особенно звонким голосом, чудной мордашкой, смышлеными повадками. Удивительно, как он понимает меня, знает именно мой голос. Он как ребенок, для которого не существуют запретов". Дарын Пернебай

Пользователи соцсетей настолько влюбились в кроху, что были обеспокоены его дальнейшей судьбой. Однако хозяин пообещал им, что барашек родился в рубашке и находится в надежных руках, поэтому это, возможно, единственный баран в мире, который будет жить не только как любимый питомец, но и как настоящий друг.

"Я вел свой блог и выложил видео, как зову Кочони. Услышав свою кличку и мой голос, он сразу прибежал ко мне, как будто к родителю, по которому он соскучился. Это откликнулось в сердцах людей, которые оставили много теплых комментариев. Пользователи интересуются – зарежу ли я его в будущем, говорят, что по любому через год на шашлык уйдет, и высказывают множество других скептических мнений. Поэтому мы с другом сняли небольшое интервью, в котором я ответил на все интересующие вопросы подписчиков. Я, правда, полюбил его от всей души. Пообещал окружающим, что не предам своего друга, не продам его ни за какие деньги, про Курбан айт вообще молчу. Кочони будет жить в любви, радоваться жизни, продолжать свой род и оставаться моим лучшим другом". Дарын Пернебай

Комментаторы в восторге от кучерявого красавца:

Кочони, тебе так повезло, как никому другому.

Кочони кайфуша.

Такого сладуську точно жалко пустить на шашлык.

Такой милый малыш, вот бы все живые существа были так окружены заботой и безопасностью.

Это история не только Кочони, но и простого учителя, который проявляет человечность.

Материал по теме Единственная в Казахстане: как очаровательная шимпанзе Бонита стала артисткой цирка

Парень говорит, что не ошибся в выборе профессии и любимого дела, которые приносят ему удовольствие. Дарын Пернебай обожает отдыхать на природе и в последнее время все чаще делает это с Конором.