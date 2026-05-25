Общество

26 мая погода в Казахстане кардинально изменится

Фото: pexels
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 26 мая 2026 года, опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода преимущественно без осадков ожидается лишь на востоке, юго-востоке и в центре страны.

Также из прогноза следует, что ночью на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки до -2°С.

"C прохождением ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами... По республике ожидается усиление ветра, днем на западе, востоке – с пыльной бурей, на севере, юго-западе – шквал. В ночные часы на западе, востоке, в горных районах юго-востока ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом, как говорится в прогнозе, в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, западе, юге, в центре Костанайской, на западе, юге Акмолинской, на западе, востоке Северо-Казахстанской, Карагандинской, на западе, в центре Кызылординской, на севере Жамбылской, Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской областей, на северо-западе, юге, в центре области Абай;
  • чрезвычайная пожарная опасность – на юге, севере Кызылординской, Карагандинской, на северо-востоке Мангистауской, в центре, на северо-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на востоке Павлодарской областей и в областях Жетысу, Абай, на востоке, юге, в центре области Улытау, на севере Туркестанской, на юго-востоке Акмолинской областей.

Ливни с грозами обрушатся на Алматы и Шымкент: новый прогноз синоптиков

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан ждут заморозки, ливни и град. С прогнозом погодных сюрпризов на 26-28 мая 2026 года можете ознакомиться по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
