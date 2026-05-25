Статьи

Курбан айт-2026: сколько стоит баран в преддверии праздника

Курбан-айт 2026, обряд жертвоприношения, баран, баранина, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 15:16 Фото: Zakon.kz
В 2026 году один из главных мусульманских праздников будет отмечаться с 27 по 29 мая. В его честь традиционно совершается жертвоприношение. Несмотря на то, что жертвенным животным может быть еще и корова, коза или верблюд, большинство отдает предпочтение овце. Zakon.kz изучил рынок.

Выбор казахстанцев обусловлен дешевизной баранины в сравнении с другими видами мяса и неприхотливостью самого животного. Для понимания: тот же верблюд обойдется вам как минимум в миллион тенге. Корова – около 500 тыс.

Баран уже который год остается самым демократичным вариантом. И который год спрос на него возрастает в разы на подступах к торжеству.

"Продам барана на айт", – гласит объявление, автор которого живет в Петропавловске.

Цена вопроса – 60 тыс. тенге.

Кто-то еще и делает своей скотине рекламу, прямо называя ее "хорошей". Стоит "положительное" копытное 50 тыс. тенге. Город – Кокшетау.

Впрочем, "хорошие" – это не так интересно, как "жирные". Упитанные, со слов владельца, животные в уже знакомом нам Петропавловске продаются за 90 тыс. тенге.

Отличился Алматы. Шутка ли, токты, то есть ягненок старше шести месяцев, но младше года, украсит собой ваш стол за кусачие 110 тыс. тенге.

Вообще, надо сказать, ценники везде на удивление идентичны. Озадачивает разбег – от 35 до 90 тыс. тенге за голову в среднем по стране. И в столице, и в регионах можно прикупить кучерявого как за 40 тыс., так и в два раза дороже. Сами продавцы объясняют это разными породами, а также показателями веса и возраста животины, напрямую влияющими на ее ценность.

Отметим, что медианная стоимость туши находится в пределах показателей прошлого года.

Кому можно не делать жертвоприношение на Курбан айт:

○ Курбан не возлагается на ребенка;

○ на душевнобольного, независимо от того, обладает он имуществом или нет;

○ если у человека нет средств купить жертвенное животное.

Какой скот можно заколоть?

○ овцы и козы (должны достичь годовалого возраста);

○ коровы, быки и буйволы (крупный рогатый скот – не меньше двухлетнего);

○ верблюды (не меньше пятилетнего возраста).

При этом животные должны быть полностью здоровыми и не иметь следующих изъянов:

○ слепы на один или оба глаза;

○ слабость и истощение;

○ отсутствие уха или хвоста (более одной трети), зубов (половины и более);

○ сломанный рог;

○ хромота;

○ явная болезнь.

Барана приносит в жертву один человек. Корову или верблюда – до семи.

