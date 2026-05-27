Казахстанцы увидят редкую Голубую Луну и микролуние года

В конце мая казахстанцев ждет редкая Голубая Луна – второе полнолуние в календарном месяце. Эта полная Луна также станет самой маленькой в 2026 году. Где можно увидеть небесное событие с территории республики, рассказала астроном Zakon.kz.

Май 2026 года как начался полнолунием, так и завершится им. Как рассказала казахстанский астроном Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина, в конце месяца землян ждет впечатляющая Луна, которую нам подарит второе полнолуние в календарном месяце. Интересно то, что два полнолуния в месяц в два раза больше, чем обычно бывает.

"Голубой Луной называют второе полнолуние в одном месяце. Событие довольно редкое, происходит раз в 2,5-3 года", – сказала ученый.

Она также отметила, что следующее такое событие можно будет наблюдать в декабре 2028 года.

Полной Луна будет выглядеть несколько дней – с 30 мая по 1 июня. Официально, второе полнолуние мая 2026 года наступит 31 мая.

"Астрономическое полнолуние наступит 31 мая в 13:45 по времени Астаны. Наблюдать можно на всей территории Казахстана, главное чтобы позволяли погодные условия". Светлана Мошкина

Полнолуние 31 мая произойдет недалеко от точки апогея – самой удаленной точки орбиты Луны. Поэтому данное полнолуние будет микролунием, и самым маленьким микролунием в этом году.

"Луна в это время визуально выглядит примерно на 5-5,5% меньше и смотрится процентов на 10 тусклее обычного полнолуния. Но такое изменение в яркости Луны обычные наблюдатели не заметят". Светлана Мошкина

При этом естественный спутник Земли ученые называют Голубой Луной, хотя на самом деле Луна не будет выглядеть голубой. В этот раз Луна будет находиться в созвездии Скорпиона, рядом с яркой красноватой звездой Антарес.

Эта Голубая Луна также будет микролунием и самым маленьким полнолунием 2026 года. Она по-прежнему будет яркой и красивой, просто будет казаться немного меньше обычного полнолуния.

