"Самое опасное за последние годы": ученые встревожены гигантским образованием на Солнце

На обратной стороне Солнца сформировался один из самых опасных за последние годы центров активности, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 мая 2026 года заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом Solar Orbiter. Линия 180° на поступающих со спутника фотографиях показывает противоположную от Земли солнечную долготу – центр обратной стороны. Линия 270° – это левая граница видимого с Земли солнечного диска. Все, что левее этой линии, скрыто от наблюдения. Все, что правее, видно с Земли".

Ученые признались, что "трудно сходу вспомнить за последний год на Солнце что-то сравнимое".

"Самая близкая ассоциация и по размеру, и по положению на солнечном диске обнаруживается в памяти лишь 2 года назад – это область 3664 (в центре на снимке), которая наблюдалась в первой половине мая 2024 года". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным ученых, произошедшая 2 года назад серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала тогда самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет .

"Крупные группы пятен привлекают внимание прежде всего потому, что размер активной области обычно прямо пропорционален мощности происходящих здесь солнечных событий. Это связано с тем, что вспышки черпают энергию из магнитного поля Солнца, а поток и напряженность последнего, в свою очередь, прямо связаны с размером пятен. В результате самые сильные вспышки в истории без исключения происходили в активных областях рекордного размера". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как считают ученые, так как Солнце при наблюдении с Земли совершает полный оборот за 4 недели, то примерно через неделю эта область появится в поле зрения Земли на левом краю Солнца, а затем потребуется еще неделя, чтобы она переместилась в наиболее опасное положение – точно напротив Земли.

"Строго говоря, 2 недели – это огромный срок для групп солнечных пятен: за это время они могут успеть появиться, произвести серию вспышек и исчезнуть. По этой причине совершенно невозможно предугадать, что останется от этой группы через 14 дней". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

На данный момент, по мнению ученых, активная область выглядит только набирающей энергию, и признаков сильной активности на той стороне Солнца не видно.

"Если там начнутся крупные взрывы, то их можно будет увидеть с Земли по вылетающим из-за края Солнца плазменным облакам. На данный момент таких признаков нет". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

16 мая 2026 года сообщалось, что жители Земли ощутят "негативное влияние" магнитной бури.