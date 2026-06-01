Детская мечта возрастом в 71 год: раритетная "Победа" стала звездой выставки в Павлодаре

Черный сверкающий автомобиль возрастом в 71 год прибыл на выставку своим ходом. "Победа" ГАЗ-20, выпущенная в 1955 году, стала одним из самых заметных экспонатов выставки ретромобилей и экспериментальной техники в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Вместе с легендарными машинами прошлого здесь показали современные инженерные разработки студентов, электромобили и технику будущего.

Такие авто обычно не увидишь на дорогах. Владелец раритетной "Победы" Юрий Котов говорит: на каждый день есть другие машины. Для него ретротехника – не средство передвижения в привычном смысле слова, а машина выходного дня.

"Это машинка для души. Я в свое время заболел ретротехникой. Честно сказать, искал не такую, но остановился на этой. Собирали ее больше двух лет в родном исполнении. Все свое: коробка, двигатель из оригинальных запчастей. Хотя предложения были поставить что-то посвежее, из иномарки. Но здесь был принцип". Автолюбитель Юрий Котов

Ретротехника как хобби – занятие дорогое, ценник на такие машины стабильно высокий. Один только бампер в свое время стоил около 2 тысяч долларов. Но для энтузиастов и коллекционеров дело не в деньгах. "Победу" стали выпускать в 1946 году, после окончания Великой Отечественной войны. А представленная на выставке машина – одна из последних, сошедших с конвейера. Для молодежи это уже музейный экспонат, а для владельца – не просто транспорт, а нечто большее.

"В детстве у меня был сосед, у него была такая машина. Я загорелся, хотел очень такую же. Думал, вырасту и обязательно себе куплю. Много лет прошло. Наверное, сегодня это интересно не только молодежи. Мы ведь в чем-то – взрослые дети. Я тоже своего рода ребенок, который исполнил свою детскую мечту". Автолюбитель Юрий Котов

Еще одно уникальное ретроавто – СМЗ, в свое время известная как "инвалидка" или "моргуновка". На такой модели ездили герои старых советских комедий. Выпускали раритет с 1958 по 1970 год. Форма очень редкая. Но на выставку красная мини-машина с открытым верхом прибыла своим ходом. По сути, это двухместная четырехколесная мотоколяска, авто с мотоциклетным двигателем на ручном управлении. Ее действительно использовали как моторизованную инвалидную коляску для маломобильных граждан.

В экспозиции под открытым небом встретились прошлое и новые технологии: от классических моделей минувших лет до современных научных разработок и инженерных проектов будущего.

Посетители оценили мастерство реставраторов ретротехники из частных коллекций, а также обратили внимание на экспериментальные модели, собранные на базе старых машин и оснащенные новейшим оборудованием.

"Выставка интересная, полезная – от истории никуда не денешься. Для детей важно, чтобы они знали, как росли их деды, родители, как начиналась техника современная. Вот внуку объясняю, чтобы он знал, как дедушка ездил. Была ли какая-то из этих машин у меня? Я шофером 45 лет отработал, так что они у меня все были! Как из армии пришел, устроился водителем, так до самой пенсии и работал. Здесь посмотрел – отличное состояние у старых машин". Посетитель выставки Александр Кусинь

Для наглядности показали внутреннее устройство машины. Желающие забирались на мотоциклы, садились за руль авто, переключали тумблеры. Особо любознательные заглядывали не только в салоны, но и под капоты. На этой выставке разрешили исследовать экспонаты.

На площадке – автомобили ХХ века. Желтый ЗАЗ 1988 года – "запорожец". В народе в свое время его прозвали "мыльницей" из-за отсутствия характерных "ушей" воздухозаборников другой модели. А ту, в свою очередь, за эти "уши" прозвали "чебурашкой".

Среди экспонатов – раритетный красный "Москвич", "запорожцы", ЛуАЗ и другие автомобили прошлых лет.

Отдельно были представлены ретромотоциклы. "Железные кони" с солидным пробегом, а некоторые – с экспериментальными нововведениями. У одного из мотоциклов бензиновый двигатель заменен на электрический.

В экспозиции более двух десятков единиц техники – от классики до инженерных молодежных экспериментов. На выставке представили опытно-конструкторские студенческие разработки научно-технического кружка "Альтенсур". Например, багги (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью) ребята изготавливали на токарных станках и собирали сами.

Во время производственного обучение в вузе, в студенческом кружке, занимаются не теорией, а практическими занятиями. Говорят, чему учатся – то и делают. Студенты колледжа представили творения своих рук: багги, ГАЗ-69, автомобили "Запорожец", "Волга", "Москвич", "Ока", электромобиль на солнечных батареях, электрический мотоцикл "Урал".

"Мы переделали иномарку-универсал, теперь это пикап. Здесь стоит солнечная электростанция, дополнительные аккумуляторные батареи. Автомобиль заряжается от солнечной энергии и едет. По мотору – здесь стоит электродвигатель, а коробка с ВАЗ-2705. Это не просто опытная модель, на нем можно ездить, использовать в условиях достаточного количества солнечных дней. Также ее можно заряжать. С электромотоциклом "Урал" другой принцип, у него только аккумуляторы. Чем проще в устройстве, чем легче в пользовании и обслуживании". Студент колледжа Адиль Исмагул

Выбросов – ноль. Помимо этого, оснащенная батареями машина может обеспечить питание других электроприборов. Студенты все делали сами при поддержке наставников. Детали – бывшие в употреблении, с разборов. Парни поясняют: интересуются и техникой с историей, и современными моделями. Говорят, приятно своими руками собрать действующий транспорт, разобравшись, что и как устроено.

"Думаю, в ближайшее время будут параллельно развиваться виды техники как на бензине и дизеле, так и на других источниках. В обслуживании легче обычный двигатель внутреннего сгорания. Чем больше электроники – тем, конечно, сложнее. Сегодня больше производственных возможностей. Но в старых авто мне нравится, как они выглядят, дизайн интересный. Думаю, это можно взять на вооружение для новых моделей". Студент колледжа Кирилл Сычев

Молодые гости экспозиции, проводимой уже в третий раз, говорят, что многие модели техники увидели впервые. Однако отмечают, что в старых автомобилях ценились простота, надежность, качество. Это нужно применять и сегодня.

Площадка выставки стала одной большой фотозоной – посетители сделали множество эффектных селфи и видео с необычными авто. И, делясь впечатлениями, отмечали, что выставка стала не только путешествием в прошлое, но и поводом задуматься о том, какой путь прошел технический прогресс и как менялся транспорт на протяжении десятилетий.