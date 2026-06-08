Как подготовить автомобиль к дальней поездке и не остаться посреди трассы

Лето – время путешествий и отпусков. Казахстанцы отправляются в горы, на Алаколь, Иссык-Куль и в другие живописные места. Но дальняя дорога становится испытанием не только для водителя, но и для авто. Как подготовить машину к поездке, избежав неприятных сюрпризов, – в материале Zakon.kz.

Для многих путешествие на собственном автомобиле остается самым удобным способом отдыха. Оно позволяет не зависеть от расписания, самостоятельно выбирать маршрут и делать остановки там, где захочется. Однако даже исправный городской автомобиль может преподнести неприятный сюрприз на многокилометровом маршруте. Жара, горные перевалы, длительная работа двигателя и других систем становятся серьезным испытанием для техники.

Поэтому, чтобы отпуск не превратился в вынужденный ремонт на обочине, подготовкой автомобиля стоит заняться заранее.

На что обратить внимание перед дальней поездкой, какие ошибки чаще всего допускают водители и что обязательно должно быть в багажнике, рассказал председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.

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Начинать подготовку нужно не за день до выезда

По словам эксперта, одна из самых распространенных ошибок – вспоминать о техническом состоянии автомобиля накануне путешествия.

Если предстоит дальняя поездка, подготовку лучше начинать заранее – за несколько недель или даже за месяц. Это позволит спокойно проверить все системы автомобиля, устранить неисправности и при необходимости заменить детали.

Особенно внимательно к диагностике следует отнестись владельцам автомобилей старше семи-десяти лет. Если в машине появились посторонние звуки, вибрации, подтеки жидкостей или другие признаки неисправностей, лучше провести полноценный осмотр на станции техобслуживания.

"Проверка машины перед дальней дорогой – это не когда вы колеса попинали, стекло протерли и решили, что все хорошо. Я за месяц до серьезной поездки начинаю планомерно проверять ходовую часть, двигатель, жидкости и другие системы автомобиля", – отмечает эксперт.

Технический осмотр: на что обратить внимание перед выездом

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По словам Эдуарда Эдокова, начинать подготовку следует с проверки основных систем автомобиля. В первую очередь необходимо оценить состояние шин, тормозной системы и аккумулятора. Не менее важно проверить уровень всех технических жидкостей – моторного масла, антифриза и тормозной жидкости.

Также перед дальней дорогой стоит убедиться в исправности световых приборов, стеклоочистителей, ремней и патрубков двигателя. Если водитель хорошо разбирается в устройстве автомобиля, часть проверок можно выполнить самостоятельно. Однако владельцам машин постарше эксперт советует пройти полноценную диагностику на СТО.

"Если есть какие-то посторонние звуки, вибрации, подтеки или другие признаки неисправности, лучше поднять машину на подъемник и проверить ходовую часть и тормоза. Самостоятельно такую диагностику провести сложно", – отмечает специалист.

Резина – один из ключевых факторов безопасности

Отдельно эксперт выделяет состояние шин.

Если автомобилю предстоит преодолеть тысячу и более километров по трассе на скоростях до 140 км/ч, использовать сильно изношенную резину крайне рискованно.

"В городе еще можно какое-то время поездить на старых шинах. Но когда вы отправляетесь в дальнюю дорогу, полуживая резина может стать причиной серьезных проблем", – говорит специалист.

Также необходимо проверить давление во всех колесах, включая запасное колесо или докатку.

Что обязательно взять с собой

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Даже хорошо подготовленный автомобиль не застрахован от мелких неисправностей в дороге. Поэтому в багажнике должен быть минимальный набор вещей, которые помогут справиться с непредвиденной ситуацией.

В первую очередь речь идет об аптечке, аварийном знаке, светоотражающем жилете и фонарике. Полезными окажутся компрессор для подкачки шин, манометр, буксировочный трос и провода для запуска двигателя от другого автомобиля.

Кроме того, собеседник рекомендует возить с собой набор предохранителей, запасные лампочки, ремкомплект для ремонта шин, базовый набор инструментов, перчатки и изоленту.

"Иногда достаточно закрепить слетевший хомут или заменить перегоревший предохранитель, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта и избежать эвакуации автомобиля", – говорит Эдоков.

По словам эксперта, многие современные автомобили не комплектуются полноценным запасным колесом, поэтому ремкомплект для шин может оказаться весьма полезным.

"Такой комплект практически не занимает места. Если произошел обычный прокол, его можно быстро устранить и продолжить движение", – отмечает он.

Жара требует дополнительной подготовки

Летние путешествия предъявляют повышенные требования к техническому состоянию автомобиля.

Перед выездом необходимо проверить систему охлаждения двигателя и работу кондиционера. При необходимости стоит провести обслуживание климатической системы, проверить уровень фреона и очистить оборудование.

"На трассе летом температура на солнце может достигать 50 градусов. Автомобиль в таких условиях работает под дополнительной нагрузкой, поэтому все системы должны быть исправны", – говорит эксперт.

Горные дороги требуют особого внимания

Если маршрут проходит через горные перевалы или удаленные районы, нагрузка на автомобиль существенно возрастает.

Помимо двигателя, серьезным испытанием становятся подвеска, тормозная система и трансмиссия. Поэтому перед такими поездками особенно важно убедиться в исправности машины.

Кроме того, эксперт советует заранее изучать маршрут и учитывать природные особенности местности.

В качестве примера он приводит переправы через горные реки. Уровень воды в них зависит от таяния ледников и в течение дня может заметно меняться.

"Если планируется пересечение брода, лучше делать это утром. Ночью ледники тают меньше, поэтому уровень воды ниже. Во второй половине дня вода может подняться настолько, что переправа станет опасной", – советует Эдоков.

Для поездок в труднодоступные районы специалист также рекомендует путешествовать как минимум двумя автомобилями.

Усталость за рулем опаснее многих неисправностей

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Отдельное внимание эксперт уделяет состоянию самого водителя. По его словам, многие автомобилисты стремятся как можно быстрее добраться до места отдыха и проводят за рулем по 10-12 часов практически без остановок.

Однако уже через несколько часов непрерывной поездки внимание начинает снижаться, а реакция замедляется. Особенно опасно это на загородных трассах, где водитель долгое время наблюдает практически одинаковый пейзаж.

"Если вы едете весь день практически без отдыха, организм устает независимо от опыта водителя. А на высокой скорости даже доли секунды могут иметь решающее значение. Вы можете часами ехать по степи, где ничего не меняется. Глаза устают, внимание рассеивается. И если в этот момент на дороге возникнет неожиданная ситуация, уставший водитель отреагирует гораздо медленнее", – предупреждает эксперт.

Поэтому во время длительных путешествий рекомендуется останавливаться каждые несколько часов, выходить из машины, разминаться и отдыхать. Если появилась сонливость, лучше сделать короткий 15-20-минутный перерыв на сон, чем пытаться бороться с усталостью энергетиками или кофе. Ведь даже полностью исправный автомобиль не гарантирует безопасность, если устал водитель.

Что делать, если маршрут проходит через районы без связи

На многих участках казахстанских трасс мобильная связь по-прежнему работает нестабильно. Поэтому собеседник рекомендует перед поездкой заранее скачать офлайн-карты и убедиться, что навигационные приложения смогут работать без доступа к интернету.

Также стоит взять с собой:

заряженные пауэрбанки;

автомобильные зарядные устройства;

запасные кабели;

при необходимости – оборудование спутниковой связи.

Кроме того, желательно иметь при себе оригиналы документов, а не только их электронные версии.

"Удостоверение личности, водительские права, страховки и доверенности лучше иметь в бумажном или пластиковом виде. Это позволит избежать лишних сложностей при проверках документов", – советует Эдоков.

Поездка в Кыргызстан: о чем часто забывают казахстанцы

Тем, кто планирует поездку на Иссык-Куль, эксперт напоминает о необходимости заранее оформить кыргызскую страховку.

По его словам, сотрудники дорожной полиции Кыргызстана часто проверяют наличие такого документа сразу после пересечения границы.

"Даже если вы заезжаете туда, допустим, утром, а вечером вернетесь обратно, страховой полис Кыргызстана так же важен. Многие о нем могут забыть. Распечатайте, положите в файл. Пусть он будет у вас в бардачке, так как полицейские наших соседей ее непременно спросят – их проверка не обойдется без вопроса про страховку". Эдуард Эдоков

Страховку можно оформить онлайн еще до выезда и при необходимости распечатать.

Небольшой запас еды может выручить в непредвиденной ситуации

Даже тщательно спланированное путешествие может преподнести сюрпризы. Непогода, сложный участок дороги, техническая неисправность или другие обстоятельства иногда вынуждают водителей задерживаться в пути дольше запланированного или даже оставаться на ночевку вдали от населенных пунктов.

Поэтому эксперт отмечает, что нужно заранее предусмотреть небольшой запас продуктов длительного хранения.

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По его словам, наиболее удобным вариантом могут стать продукты быстрого приготовления, для которых требуется только кипяток. Это лапша, картофельное пюре и другие сублимированные продукты. Кроме того, в дороге не помешают консервы, тушенка и питьевая вода.

"Китайская лапша спасает в 90% случаев, потому что это сытно, быстро и просто. Достаточно иметь воду и возможность ее вскипятить. Такой запас может выручить, если неожиданно придется задержаться в пути или остаться на ночевку", – отмечает эксперт.

Впрочем, даже если маршрут проходит по оживленным трассам, несколько бутылок воды и минимальный запас продуктов в автомобиле лишними не будут.

Главное правило – думать наперед

Подводя итог, эксперт подчеркивает: безопасность любой дальней поездки начинается задолго до того, как автомобиль выедет со двора.

Необходимо заранее проверить машину, продумать маршрут, подготовить документы и предусмотреть возможные внештатные ситуации.





"Любое путешествие начинается с головы. Нужно соблюдать правила дорожного движения, не переоценивать свои силы и помнить, что лучше потратить лишние полчаса на отдых или проверку автомобиля, чем столкнуться с серьезными проблемами в дороге", – заключил Эдуард Эдоков.

Если хорошо подготовиться, то долгая поездка – это не экстрим, а интересное приключение.