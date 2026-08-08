День альпинизма отмечают в Казахстане
В МЧС РК отметили, что для спасателей РГУ "Республиканская служба спасения "Барыс" горы – это не маршрут выходного дня, а ежедневная работа, требующая высокой профессиональной подготовки, выносливости и безупречной командной слаженности. Именно в высокогорье спасатели приходят на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации, проводят поисково-спасательные операции в любое время суток и при любых погодных условиях.
"Каждый выезд в горы – это испытание не только физических возможностей, но и силы характера. Крутые склоны, осыпи, ледники, непредсказуемая погода и разреженный воздух требуют мгновенного принятия решений и безукоризненного владения альпинистской техникой".МЧС РК
Спасатели "Барыс" МЧС РК регулярно совершенствуют свои навыки, проходят специализированную подготовку, участвуют в тренировках и учениях, чтобы быть готовыми к выполнению самых сложных задач. Их главная вершина – спасенные человеческие жизни.
"В День альпинизма выражаем искреннюю признательность всем, кто посвятил себя горам, – профессиональным альпинистам, инструкторам, горным проводникам и, конечно, спасателям, которые ежедневно стоят на страже безопасности людей".МЧС РК
Ранее в Алматинской области спасатели МЧС эвакуировали туристов из Германии с высокогорного пика Сатпаева (Советов). Инцидент произошел в Карасайском районе во время восхождения. Один из участников группы получил травму руки и не смог самостоятельно продолжить спуск.