День альпинизма отмечают в Казахстане

Ежегодно 8 августа во всем мире отмечается День альпинизма – праздник людей, для которых горы являются не только местом силы и вдохновения, но и территорией ответственности, мужества и преодоления, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК отметили, что для спасателей РГУ "Республиканская служба спасения "Барыс" горы – это не маршрут выходного дня, а ежедневная работа, требующая высокой профессиональной подготовки, выносливости и безупречной командной слаженности. Именно в высокогорье спасатели приходят на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации, проводят поисково-спасательные операции в любое время суток и при любых погодных условиях.

"Каждый выезд в горы – это испытание не только физических возможностей, но и силы характера. Крутые склоны, осыпи, ледники, непредсказуемая погода и разреженный воздух требуют мгновенного принятия решений и безукоризненного владения альпинистской техникой". МЧС РК

Фото: МЧС РК

Спасатели "Барыс" МЧС РК регулярно совершенствуют свои навыки, проходят специализированную подготовку, участвуют в тренировках и учениях, чтобы быть готовыми к выполнению самых сложных задач. Их главная вершина – спасенные человеческие жизни.

"В День альпинизма выражаем искреннюю признательность всем, кто посвятил себя горам, – профессиональным альпинистам, инструкторам, горным проводникам и, конечно, спасателям, которые ежедневно стоят на страже безопасности людей". МЧС РК

Фото: МЧС РК

Ранее в Алматинской области спасатели МЧС эвакуировали туристов из Германии с высокогорного пика Сатпаева (Советов). Инцидент произошел в Карасайском районе во время восхождения. Один из участников группы получил травму руки и не смог самостоятельно продолжить спуск.