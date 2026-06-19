Забытый Байжансай: как живет поселок, который когда-то считался городом-мечтой

Только представьте: вам выпадает возможность побывать в городе-призраке. Пустые улицы и заброшенные дома здесь напоминают о временах, когда жизнь била ключом. Корреспондент Zakon.kz отправился в Байжансай, чтобы увидеть, как сегодня выглядит некогда процветающий шахтерский поселок.

Когда-то жизнь здесь била ключом: дети спешили в школу, взрослые – на работу, а по вечерам жители собирались в клубах, гуляли по уютным улочкам или пили чай в беседках. Но однажды жители покинули эти места, оставив свои дома во власти ветра, дождей и времени. Именно таким – заброшенным и почти опустевшим – предстал поселок Байжансай, что в Байдибекском районе Туркестанской области, перед нашим корреспондентом.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Сегодня сложно представить, что еще 40 лет назад по ямам, ухабам и извилистой дороге, петляющей среди гор и огромных каменных глыб, в Байжансай ехали целыми семьями. В советские годы этот поселок городского типа считался одним из самых благополучных.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Поселок, находящийся за сто с лишним километров, был известен продажей дефицитных товаров. Старшее поколение казахстанцев еще помнит, что значит магическое выражение "московское обеспечение". Это был своего рода коммунистический рай даже в самые застойные времена. Деликатесы и вещи, которые невозможно было купить в городе, южане без всяких очередей приобретали тут, рассказывает наш проводник Игорь Панюха, который согласился ранним летним утром сопровождать нас на локацию.

"Дефицитные одежду и продукты питания, о которых жители областного центра могли только мечтать, тут можно было купить без блатных знакомств, очередей и переплат. Для многих южан этот шахтерский поселок казался настоящим островком достатка. Если в цифрах, то здесь работали клуб с кинозалом на 250 мест, библиотека, общежитие на 140 человек и другие социальные объекты. Вот и представьте всю мощь этого места", – говорит наш сопровождающий.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Здесь работал и собственный аэропорт, откуда всего за четыре рубля на Ан-2 можно было долететь до Кентау или Чимкента (ныне Шымкент. – Прим. ред.). В поселке действовали собственный милицейский участок (в СССР полиция называлась милиция. – Прим. ред.), больница, музыкальная школа и даже курорт, предназначенный именно для байжансайцев, расположенный среди живописных горных пейзажей. Там находились небольшие домики-дачи.

"Конечно, тогда жители не задумывались о переезде в большие города – для комфортной жизни здесь было все необходимое. В домах – центральное отопление, горячая и холодная вода, а главное – стабильная работа и достойная по тем временам заработная плата. Поселок считался престижным местом, где люди строили планы на будущее и были уверены в завтрашнем дне. Этой замечательной жизни Байжансай был обязан месторождению полиметаллических руд", – поясняет Игорь.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

В 1942 году стране остро требовался свинец для военной промышленности, и местное месторождение оказалось очень богатым: содержание свинца в отдельных образцах руды достигало рекордных показателей. Благодаря этому добыча оставалась рентабельной даже при отсутствии развитой инфраструктуры. Краевед и журналист Владимир Привалов вспоминает, что в поселке даже был свой Вечный огонь, который горел круглосуточно.

"Существует известный исторический факт о том, что значительная часть свинца, использовавшегося для производства боеприпасов в СССР, в том числе так называемых "семи из десяти пуль", производилась из сырья, переработанного на Шымкентском свинцовом заводе. При этом руду для предприятия поставляли, в том числе, из Байжансая, который в 1940-е годы считался одним из лидеров по добыче свинцово-цинковой руды в Советском Союзе. В поселке также был установлен мемориал жителям Байжансая, погибшим в годы Великой Отечественной войны, где горел Вечный огонь. Каждая четвертая пуля, выпущенная по врагу, была добыта в Байжансае. При этом инфраструктура включала все базовые элементы советского периода – электричество, отопление и другие коммунальные удобства, характерные для благоустроенных промышленных поселков того времени", – говорит Владимир Привалов.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Это сейчас о Байжансае практически никто не знает, но было время, когда о нем упоминалось очень часто. О поселке писали целые научные работы.

"Первые упоминания относятся к началу XX века – к 1904 году. Точных фамилий этих исследователей из Российской империи я уже не помню. В своих исследованиях они как раз писали, что в этом месте имеются залежи. Хотя руду там, в принципе, добывали и задолго до революции. Туда наведывались и англичане, и русские. Причем англичане вывозили руду караванами, а затем отправляли ее кораблями в Англию на переработку. Российские промышленники, в свою очередь, добывали руду и отправляли ее либо в Аулие-Ату – нынешний Тараз, либо в Китай на переработку", – рассказывает журналист.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

В поселке проживали люди самых разных национальностей, поэтому оставшиеся от зданий стены – безмолвные свидетели и хранители самых разных культур, говоров и языков. Владимир отмечает, что когда-то численность проживающих здесь была около семи тысяч человек.

"Байжансай – это классика интернационального города, потому что там были казахи, русские, корейцы, греки, которые были депортированы во время войны. Немцы и китайцы тоже были. Там же не только руду добывали в шахтах. Там еще и обогатительная фабрика была. А расцвет Байжансая пришелся на период с 1977 по 1985 год. Вот этот промежуток времени – просто город-сказка и город-мечта", – говорит Владимир.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

На сегодняшний день поселок официально признан бесперспективным, но люди здесь по-прежнему живут. Местный житель по имени Турдалы рассказал, что оставшиеся соотечественники своими силами поддерживают пути, которые ведут в Байжансай.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"В этом заброшенном поселке от населенного пункта Жарыкбас до поселка Байжансай проложена 20-километровая каменистая (грунтовая) дорога. И на протяжении этих 20 километров у нас есть 18 мостов, которые считаются важными объектами. Большинство из них сейчас находятся в негодном состоянии. На данный момент прямо посреди этих 20 километров – на расстоянии 10 км – один из мостов полностью разрушился и стал непригоден для передвижения. Мы своими силами сделали временную переправу через воду, чтобы приезжающие гости и сами сельчане могли хоть как-то проехать. Но впереди осень, зима, и в это время нашу временную переправу просто-напросто может смыть водой. Мы убедительно просим власти восстановить этот мост до наступления осенних холодов", – с такой просьбой обращаются оставшиеся жители поселка.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Возродить поселок уже не удастся. Однако есть возможность помочь тем немногим, кто продолжает здесь жить. Несколько жилых домов остается при въезде.

"В целом, если посчитать, в поселке осталось около 30 домов. Из них примерно в 10-ти домах люди живут постоянно, а остальные весной приезжают, а осенью уезжают обратно, перебираясь в города. В нашем поселке Байжансай проблемы с дорогами, питьевой водой, освещением, а также с первой медицинской помощью, когда люди заболевают зимой или летом. Вот о такой помощи мы вас просим. Ради благоустройства и процветания нашего села мы просим у вас поддержки", – говорит Турдалы.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Как живут местные жители, остается только догадываться. Зимой людям и вовсе приходится нелегко – уже первые снегопады "загоняют" поселок в ледяную ловушку, выбраться из которой можно лишь когда сойдут снега. Поэтому всем необходимым запасаются задолго до начала холодов. Возможно, если к этому живописному уголку вновь вспыхнет интерес, жизнь здесь заиграет новыми красками.