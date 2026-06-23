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Два месяца спустя: как работает недавно открывшийся единственный казахстанский крематорий в Алматы

Крематорий, кремация, кремирование, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 12:39 Фото: Zakon.kz
30 апреля 2026 года состоялось долгожданное открытие крематория в Алматы. Спустя время Zakon.kz поинтересовался, есть ли спрос на непривычную для Казахстана услугу и сколько кремаций уже было проведено.

В Управлении общественного здравоохранения города нам рассказали, что с момента знакового открытия в Алматы провели уже две процедуры кремации.

"Первая кремация состоялась 10 июня 2026 года, вторая – 19 июня. В обоих случаях процедуры были проведены в отношении женщин, зарегистрированных в Астане. Также, по информации Городского патологоанатомического бюро Алматы, с момента запуска крематория поступило более 30 обращений по вопросам получения услуги и порядка ее проведения", – поделились в УОЗ.

Так также отметили: стоимость с момента запуска не изменилась и осталась на уровне 240 тыс. тенге. Напомним, что это – только сжигание, без учета дополнительных услуг. То есть тот же гроб, без которого ритуал не состоится, приобретается отдельно.

Городское патологоанатомическое бюро, крематорий, кремация, кремирование, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 12:39

Фото: Zakon.kz

Ранее представители Городского патологоанатомического бюро провели экскурсию по крематорию для СМИ. Тогда журналисты получили возможность буквально отследить последний путь ушедшего из жизни человека. В частности, гостям продемонстрировали две кремационные печи чешского производства. До рабочей температуры 850-1100 градусов Цельсия такая разогревается около 35 часов и способна одна проводить до восьми кремаций в сутки. Вдобавок оборудование имеет многоступенчатую систему очистки. Применяется двухкамерная технология сжигания, обеспечивающая дожиг дымовых газов, что позволяет минимизировать выбросы, исключить запах и видимый дым, а также обеспечить соответствие экологическим требованиям.

Городское патологоанатомическое бюро, крематорий, кремация, кремирование, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 12:39

Фото: Zakon.kz

Впрочем, не обошлось и без шероховатостей. Как минимум на стадии запуска было заявлено: колумбария в стране – нет. Оттого урна с прахом выдается либо в руки скорбящим родственникам, либо остается в хранилище при самом крематории – это первое.

Второе – для проведения кремации необходимо нотариально заверенное прижизненное волеизъявление самого умершего. Родственники такого решения принять не в силах, что вызвало целый ряд вопросов о целесообразности подобного подхода. Люди ведь внезапно смертны, да и не каждый при жизни земной готов задумываться о загробной.

Редакция поинтересовалась у управления, решается ли проблема отсутствия колумбария и есть ли подвижки в отечественном законодательстве, однако ответов, к сожалению, не получила.

Решение о строительстве крематория было принято еще в 2020 году. Строительные работы, по данным акимата, завершились в декабре 2021-го. Однако сроки запуска постоянно переносили. В текущем году о готовности к открытию сообщили в январе. Позже его перенесли на третью декаду апреля.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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