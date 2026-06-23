Два месяца спустя: как работает недавно открывшийся единственный казахстанский крематорий в Алматы

30 апреля 2026 года состоялось долгожданное открытие крематория в Алматы. Спустя время Zakon.kz поинтересовался, есть ли спрос на непривычную для Казахстана услугу и сколько кремаций уже было проведено.

В Управлении общественного здравоохранения города нам рассказали, что с момента знакового открытия в Алматы провели уже две процедуры кремации.

"Первая кремация состоялась 10 июня 2026 года, вторая – 19 июня. В обоих случаях процедуры были проведены в отношении женщин, зарегистрированных в Астане. Также, по информации Городского патологоанатомического бюро Алматы, с момента запуска крематория поступило более 30 обращений по вопросам получения услуги и порядка ее проведения", – поделились в УОЗ.

Так также отметили: стоимость с момента запуска не изменилась и осталась на уровне 240 тыс. тенге. Напомним, что это – только сжигание, без учета дополнительных услуг. То есть тот же гроб, без которого ритуал не состоится, приобретается отдельно.

Ранее представители Городского патологоанатомического бюро провели экскурсию по крематорию для СМИ. Тогда журналисты получили возможность буквально отследить последний путь ушедшего из жизни человека. В частности, гостям продемонстрировали две кремационные печи чешского производства. До рабочей температуры 850-1100 градусов Цельсия такая разогревается около 35 часов и способна одна проводить до восьми кремаций в сутки. Вдобавок оборудование имеет многоступенчатую систему очистки. Применяется двухкамерная технология сжигания, обеспечивающая дожиг дымовых газов, что позволяет минимизировать выбросы, исключить запах и видимый дым, а также обеспечить соответствие экологическим требованиям.

Впрочем, не обошлось и без шероховатостей. Как минимум на стадии запуска было заявлено: колумбария в стране – нет. Оттого урна с прахом выдается либо в руки скорбящим родственникам, либо остается в хранилище при самом крематории – это первое.

Второе – для проведения кремации необходимо нотариально заверенное прижизненное волеизъявление самого умершего. Родственники такого решения принять не в силах, что вызвало целый ряд вопросов о целесообразности подобного подхода. Люди ведь внезапно смертны, да и не каждый при жизни земной готов задумываться о загробной.

Редакция поинтересовалась у управления, решается ли проблема отсутствия колумбария и есть ли подвижки в отечественном законодательстве, однако ответов, к сожалению, не получила.

Решение о строительстве крематория было принято еще в 2020 году. Строительные работы, по данным акимата, завершились в декабре 2021-го. Однако сроки запуска постоянно переносили. В текущем году о готовности к открытию сообщили в январе. Позже его перенесли на третью декаду апреля.